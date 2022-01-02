«Бэтмен», «Варяг», «Достать ножи 2» и другие фильмы, которые мы ждем в этом году

Пора составлять культурное расписание на ближайшие 12 месяцев. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков подготовил список из 15 фильмов, которые мы ждем в 2022-м году.

Примечание. Из-за сложностей и ограничений, которые пандемия коронавируса накладывает на производство, некоторые проекты могут выйти позднее указанных дат (или вовсе не выйти в 2022 году). Но мы надеемся на лучшее.

Дата выхода: 3 марта

Очередной перезапуск серии фильмов о «темном рыцаре» выполнен, судя по всему, в духе «Джокера» Тодда Филипса и не связан с картинами расширенной вселенной DC. Супергероя в этот раз играет Роберт Паттинсон, а его противника Загадочника изображает Пол Дано. Также в ленте снялись Зои Кравиц, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Энди Серкис и Колин Фаррелл. Основными источниками вдохновения для фильма называют комиксы «Год первый», «Долгий Хэллоуин» и «Эго».

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» («The Unbearable Weight of Massive Talent»), Том Гормикэн

Дата выхода: 21 апреля

Николас Кейдж штурмует метамодерн и играет Николаса Кейджа, который испытывает большие жизненные трудности. Из-за плачевного положения актер соглашается за $1 млн прийти на день рождения к своему фанату — миллиардеру Гутьерресу (Педро Паскаль). Однако вскоре дела принимают совсем уж скверный оборот, и Кейджу приходится спасать бывшую жену, а также дочь от опасного наркобарона — с помощью навыков, приобретенных на съемочных площадках.

«Варяг» («The Northman»), Роберт Эггерс

Дата выхода: 22 апреля, в России — 28 апреля

Исторический эпик режиссера «Ведьмы» и «Маяка» Роберта Эггерса по мотивам средневековой скандинавской поэмы, которая вдохновила шекспировского «Гамлета»: принц-викинг Амлет мстит врагам за убийство отца в Исландии X века. Главного героя сыграл Александр Скарсгард, также в фильме появятся Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Бьорк и Уиллем Дефо.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» («Doctor Strange in the Multiverse of Madness»), Сэм Рейми

Дата выхода: 5 мая

Одна из поворотных точек четвертой фазы киновселенной Marvel — второй сольный фильм о маге Докторе Стрэндже, который вместо Скотта Дерриксона снимал Сэм Рейми, постановщик «паучьей» трилогии с Тоби Магуайром. В новой картине Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) столкнется с последствиями нарушения баланса в мультиверсе (см. «Человек-паук: Нет пути домой») — важную роль в этом сыграет Алая ведьма (Элизабет Олсен).

«Тор: Любовь и гром» («Thor: Love and Thunder»), Тайка Вайтити

Дата выхода: 7 июля

О четвертом сольнике Тора (Крис Хэмсворт) известно немного, но режиссер ленты Тайка Вайтити упоминал, что позаимствовал для нее некоторые элементы из рана Джейсона Аарона «Могучий Тор», в котором возлюбленная бога грома Джейн Фостер (Натали Портман) получает силы Тора, пока борется с раком.

Дата выхода: 21 июля, в России — неизвестно

Новый ужастик от автора «Прочь» и «Мы» Джордана Пила. О сюжете нет никакой информации, в актерский состав вошли Дэниел Калуя, Стивен Ён, Кеке Палмер из «Королев крика», звезда «Эйфории» Барби Феррейра, Брэндон Переа («ОА») и Майкл Уинкотт из «Ворона».

Дата выхода: 22 сентября

Психологический триллер Оливии Уайлд про домохозяйку Элис (Флоренс Пью) и ее мужа Джека(Гарри Стайлз), которые живут в чудесной экспериментальной общине (дело происходит в 1950-е годы), но вскоре Элис начинает подозревать, что все слишком уж чудесно — и от нее скрывают страшную тайну.

«Человек-паук: Через вселенные 2» («Spider-Man: Across the Spider-Verse — Part One»), Хоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон

Дата выхода: 7 октября, в России — 22 октября

В сиквеле анимационного хита о Спайдермене Майлз Моралез вместе с Гвен Стейси и другими Пауками отправляется в приключение сквозь разные вселенные и сталкивается с могущественным злодеем. В ленте, помимо прочего, появится «Японский Человек-паук» из сериала 1978 года.

Дата выхода: 17 ноября, в России — неизвестно

«В центре внимания» встречает хэштег #MeToo: «Она сказала» адаптирует для большого экрана книгу журналисток The New York Times Джоди Кантор и Меган Туэй, изобличивших голливудского продюсера и серийного насильника Харви Вайнштейна. Репортерок играют Зои Казан и Кэри Маллиган, также в картине снимаются Патриша Кларксон, Андре Брауэр и Саманта Мортон.

Дата выхода: 25 декабря, в России — неизвестно

Историческая драма постановщика «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла о переходе Голливуда к звуковому кинематографу. Сюжет неизвестен, в картине снимаются Брэд Питт, Марго Робби (она изобразит звезду немого кино Клару Боу), Ли Цзюнь Ли (в роли Анны Мэй Вонг, известной по ленте «Шанхайский экспресс»), басист Red Hot Chili Peppers Фли, Самара Уивинг, Оливия Уайлд, Спайк Джонз, Фиби Тонкин и Тоби Магуайр. Музыку напишет постоянный композитор Шазелла Джастин Гурвиц.

«Белый шум» («White Noise»), Ноа Баумбах

Дата выхода: когда-то в 2022 году (на Netflix)

Экранизация сатирического романа Дона Делилло «Белый шум», где рассказывается о профессоре «гитлеровских наук» Джеке Глэдни, чья жизнь идет наперекосяк после того, как в результате железнодорожной аварии его огород оказывается погребен под химическими отходами. В режиссерском кресле — Ноа Баумбах, главные роли закреплены за Адамом Драйвером и Гретой Гервиг.

«Бульвар Разочарования» («Disappointment Blvd.»), Ари Астер

Дата выхода: когда-то в 2022 году

Комедийный хоррор Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние»), в котором описывается история жизни жутко успешного предпринимателя (вымышленного) в исполнении Хоакина Феникса. Астер угрожает четырехчасовым хронометражом.

«Достать ножи 2» («Knives Out 2»), Райан Джонсон

Дата выхода: когда-то в 2022 году (на Netflix)

Продолжение комедийного худанит-детектива о частном сыщике Бенуа Бланке (Дэниел Крейг). Актерский ансамбль во второй части будет состоять из Дейва Батисты, Эдварда Нортона, Жанель Монэ, Кэтрин Хан, Итана Хоука и других.

«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»), Мартин Скорсезе

Дата выхода: когда-то в 2022 году (на Apple TV+)

Триллер-вестерн Мартина Скорсезе по книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Сюжет будет вращаться вокруг расследования убийств жителей индейского поселения, где было открыто месторождение нефти. В главных ролях — Леонардо Дикаприо и Роберт Де Ниро.

«Уэнделл и Уайлд» («Wendell and Wild»), Генри Селик

Дата выхода: когда-то в 2022 году (на Netflix)

Кукольный фэнтези-хоррор от режиссера «Кошмара перед Рождеством» и «Коралины в стране кошмаров» Генри Селика. По сюжету коварные братья-демоны (их озвучивают Джордан Пил и Киган-Майкл Кей) сражаются с монахиней-экзорцисткой и ее подручными.