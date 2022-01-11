«Двоих ребят, которые должны были нас увезти из Алма-Аты, расстреляли»

Во время захвата аэропорта в Алма-Ате в одном из самолетов находилась артистка лейбла Black Star НАZИМА. Она рассказала «Газете.Ru», что в течение 15 часов пассажиров не выпускали. В родной город ей пришлось добираться на попутке.

Казахстанская певица и участница лейбла Black Star НАZИМА (Назима Жанибекова) прилетела в Алма-Ату 4 января и оказалась в гуще протестов. По словам финалистки первого сезона шоу «Песни» на ТНТ, на 5 января у нее был запланирован концерт.

«Я прилетела заранее, за сутки. Все было спокойно. Прошлась по магазинам, купила подарки. Приехала в отель, и в этот момент начались взрывы, — рассказала НАZИМА. — До 8 утра я не могла уснуть из-за грохота. Интернет отключили. Но я успела получить сообщение от концертного директора о том, что концерт отменен».

Артистка решила вернуться в Москву и отправилась в аэропорт за 5 часов до вылета, чтобы точно успеть на рейс. Как только Назима приехала, внутренние рейсы отменили, а международные ждали объявления о посадке.

«Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа — я надеялась, что мы сейчас взлетим, — поделилась певица. — Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди».

Она добавила, что у пассажиров не было возможности связаться с близкими, поскольку интернет не работал.

«Мы боялись, что нас просто взорвут, — призналась Назима. — Так в самолете мы провели 15 часов… Нам повезло, что на борту была еда. Нас покормили. Спасибо стюардессам, которые всячески старались помочь. В какой-то момент появился интернет ненадолго. Все старались связаться с родственниками. Кто-то успел отправить видео из самолета. Так оно появилось в новостях».

Когда пассажиры вышли, их отвезли на автобусах в отель, который предоставили на ближайшие сутки. По словам Назимы, многие уехали туда, чтобы вернуться в аэропорт, когда будет возможен вылет. Сама певица поехала к брату, потому что понимала, что вряд ли аэропорт начнет работать в ближайшее время.

«Следующие сутки провела в Алма-Ате. Искали машину, чтобы поехать в Шымкент [родной город Назимы — «Газета.Ru»]. Договорились со знакомыми и планировали выехать утром к моей семье. Но приехала другая машина. Двоих ребят, которые должны были нас везти, расстреляли в авто. Один человек погиб, другой ранен. Это происходит сейчас! Просто на улицах города… — сказала исполнительница. —

Я хочу, чтобы это остановилось. Вокруг сожженные машины, разграбленные магазины… Я не верю своим глазам. Я соболезную семьям погибших. Пожалуйста, оставайтесь дома. Будьте аккуратны».

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Граждане выразили недовольство двукратным повышением цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, в ходе протестов в республике получили ранения около 1 тыс. человек, в МВД проинформировали о 17 погибших казахстанских силовиках и более чем 1,3 тыс. пострадавших.