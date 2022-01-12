Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В «Газпроме» заявили о минимальном уровне газа в ПХГ... 15:26
В Госдуме заявили о невозможности отмены моратория... 15:25
Bloomberg: Путинская демонстрация силы предназначена... 15:24
В Германии пригрозили блокировкой Telegram 15:23
Геноцид в Руанде изменил ДНК местных женщин и их детей 15:22
Мамаева с невестой задержали на таможне 15:21
Судья попала в базу «Миротворца» после решения об... 15:19
Sony нашла новый способ борьбы с дефицитом PlayStation 5 15:17
Экс-помощника Жириновского нашли мертвым в Москве 15:11
Стало известно о местонахождении Назарбаева 15:11
Культура

«Он и инсульт – несочетаемые понятия». Друзья – о внезапно умершем Зеленском

В Доминикане умер телеведущий Михаил Зеленский

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Зеленский (7 сентября 1975 — 11 января 2022)

Михаил Зеленский (7 сентября 1975 — 11 января 2022)

Global Look Press
Известный телеведущий Михаил Зеленский умер 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Ему было 46 лет. Друзья и коллеги рассказали «Газете.Ru», каким запомнят усопшего.

Инсульт?

О смерти телеведущего первым сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

«Вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал он.

Позже руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков подтвердил РИА «Новости» факт смерти шоумена, уточнив, что он умер во время отдыха с женой в Доминиканской Республике. По предварительным данным, причиной смерти Зеленского стал инсульт, сообщил Telegram-канал Bazа.

«Михаила в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Точную причину гибели телеведущего удастся установить позднее», — говорится в сообщении.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве, во второй половине 1990-х начал работать на радио, также он вел новостные выпуски на телеканале «ТВ Центр». В 1999-2001 годах вел «Вести» на РТР и «Культуре».

Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

«Неожиданно и ужасно, очень грустно»

«У меня до сих пор в голове не укладывается, насколько это несправедливо, не вовремя, очень рано и противоестественно. Веселый, добрый, хороший человек. Это так неожиданно и ужасно, очень грустно», — поделился своими эмоциями телеведущий Анатолий Кузичев в разговоре с «Газетой.Ru».

Он признался, что смерть коллеги стала для него неожиданностью. Кузичев рассказал, что в 90-х годах он работал вместе с Зеленским на «Радио Ностальжи» — Михаил там вел новости, а он «диджеил».

«Потом мы работали на ВГТРК в разных подразделениях, но тоже довольно часто пересекались. Мишка был фантастически веселый человек, смешной в хорошем смысле этого слова. Я помню, как на «Ностальжи» он веселил и радовал нас своими пародиями на Майкла Джексона — очень смешно его изображал с лунной походкой и шляпой, мы ржали до упаду. Когда я сидел в эфире и должен был что-то объявлять, а он это все за стеклом выделывал, невозможно было держаться», — вспоминает Кузичев.

«Дико жизнерадостный»

В свою очередь, телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов рассказал «Газете.Ru», что известие о смерти коллеги стало для него «кошмаром».

«Миша был просто превосходным ведущим «Вестей», я его навсегда таким запомню. Это блестящий журналист, просто абсолютно феерический ведущий. Когда он вел любые программы, и «Прямой эфир», и «Новости культуры», и итоговые «Вести-Москва», невозможно было всегда оторваться от экрана», — сказал Попов.

Он заметил, что Зеленский «всегда отлично выглядел». Шоумены познакомились еще в 2002-2003 годах, но Михаил с тех пор «как будто застыл», «так и выглядел всегда». Попов также отметил «дикую» жизнерадостность коллеги, его остроумие, умение элегантно одеваться и «излучать добро».

«Никогда от него злого слова не слышал. При этом он очень-очень энциклопедически образован. Конечно, настоящий телевизионный профессионал. То, что мы услышали вчера ночью — это кошмар какой-то. Все друзья, все знакомые в дичайшем шоке находятся. Невозможно поверить», — заключил Попов.

«Человек-огонь»

А журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс поведал «Газете.Ru», что его друг и коллега в жизни был «гораздо ярче, чем в кадре».

«Мы с Мишей знакомы очень давно, еще с начала двухтысячных годов, когда я перешел на ВГТРК. Мы дружили, он был на нашей свадьбе. Мы ездили друг к другу в гости. Это был невероятно светлый человек, излучающий энергию и позитив. Человек, который был за кадром, порою был гораздо ярче, чем в кадре. В кадре он был серьезный, сосредоточенный, убедительный, а за кадром это был человек-огонь, излучающий позитив, радость», — рассказал Мацкявичюс.

По его словам, Зеленский всегда «очень удачно подкалывал и коллег, и друзей». Друг также отметил, что шоумен был «иконой стиля». «Он всегда выглядел безупречно, и эта безупречность — его конек. Вообще, с ним находиться рядом было одно удовольствие. И, конечно, я не могу поверить в то, что произошло. Это абсолютный шок. Мозг отказывается это воспринимать. Человека, который больше был связан со словом «жизнь», трудно себе представить», — сказал он.

Мацкявичюс подчеркнул, что Зеленский и инсульт, который, по предварительным данным, стал причиной смерти, «несочетаемые понятия».

«Он был замечательным педагогом, у него были студенты, ученики. Очень многих он подготовил к профессии журналиста, передал свои знания. Его очень любили студенты, у него всегда на лекциях и семинарах было не протолкнуться. Он был человек, к которому тянулись. Причем абсолютно многогранный, у него было множество всяких талантов. Даже в нашей профессии он работал и в серьезной информационной журналистике, и вел ток-шоу «Прямой эфир». Кстати, был первым ведущим этого ток-шоу <…> Он и инсульт <…> это два несочетаемых понятия», — заключил Мацкявичюс.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+