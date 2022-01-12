«Кехман вернул то, что ему не принадлежит. Не вижу подвига»

МХАТ имени Горького вернул мощи и иконы из молельной комнаты петербургскому храму, открытому на базе частного музея. Владелец музея Григорий Гершкович рассказал «Газете.Ru», на каких условиях святыни попали в театр, и раскритиковал гендиректора МХАТа Владимира Кехмана за «шумиху в СМИ».

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил о возврате ковчега со святыми мощами и двух икон храму святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, который входит в Храмовый комплекс в честь Покрова пресвятой Богородицы при негосударственном Санкт-Петербургском художественном музее.

«Эти иконы принадлежат Санкт-Петербургскому художественному музею, на базе которого по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия был открыт Покровский храмовый комплекс, состоящий из четырех храмов. Первым, куда музей передал эти святыни, был Храм во имя иконы Божьей Матери «Трех Радостей», — рассказал «Газете.Ru» ктитор храма и владелец музея Григорий Гершкович.

— Примерно таким же способом святыни попали во МХАТ: к нам обратилось руководство театра, которое на протяжении нескольких лет хотело создать то ли молельную комнату, то ли часовню, то ли домовый храм. Все зависело от того, что им благословит Московская епархия и позволит Министерство культуры, так как это госучреждение, которое находится в принадлежащем государству здании».

close 100% Ковчег с мощами и иконы, хранившиеся в комнате театра МХАТ им. Горького, в Москве, 11 января 2022 года Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Как добавил Гершкович, в разгар пандемии коронавируса умер священник из Московской патриархии, который должен был работать с МХАТом. В итоге инициаторы создания молельной остались без представителя священничества и занимались его поисками.

«Когда в театре готовили эту историю, там была группа людей, которая очень хотела иметь возможность где-то на территории помолиться, почитать молитвочки святому Дмитрию Ростовскому. Они хотели, чтобы к тому моменту, когда придет священник, у них был уже какой-то собранный коллектив и место для встреч и молитв. Пока происходило все это неустроение, в театре попросили нас помочь какими-то святынечками и, если можно, дать частичку мощей Димитрия Ростовского, — заявил Гершкович.

— Мы договорились, что святыни должны находиться в театре от двух недель до месяца. Это не означает, что мы бы другие не дали — потом должны были приехать другие святыни, тоже побыть от двух недель до месяца, вернуться и поменяться на новые. Если можно так выразиться, вахтовым способом».

Однако, по его словам, во МХАТе не спешили возвращать святыни — «то они куда-то поехали, то какие-то премьеры, то меняется руководство». Сначала при худруке Эдуарде Боякове, а затем при Кехмане мощи и иконы в общей сложности пробыли в театре около года.

close 100% Представитель РПЦ упаковывает иконы в театре МХАТ им. Горького в Москве, 11 января 2022 года Виталий Белоусов/РИА «Новости»

«Мы надеялись, что они согласуют с московской митрополией и Министерством культуры открытие часовенки. Потому что для нас было принципиально, чтобы святыни находились в правильном месте — и вокруг них был священник», — поделился владелец музея.

Заявление Кехмана о передаче мощей и икон храму Гершкович с сарказмом назвал «подвигом». Он также обвинил гендиректора МХАТа в задержке с возвратом священных предметов.

«Большое спасибо господину Кехману, но я не вижу здесь подвига — он вернул то, что ему не принадлежит. Наверное, это и есть подвиг, — сказал Гершкович. — То, что Кехман вернул святыни, — молодец. Только зачем он их задерживал? Он лично задерживал их больше, чем на два месяца».

Кроме того, владелец музея раскритиковал Кехмана за «поднятие шумихи в СМИ из-за молельной комнаты».

close 100% Ковчег с мощами и иконы, хранившиеся в комнате театра МХАТ им. Горького, в Москве, 11 января 2022 года Виталий Белоусов/РИА «Новости»

«То, что господин Кехман устроил, — глупо, я этого не понимаю, — признался Гершкович. — Он поднял шумиху в СМИ, говоря о том, что он будет расследовать, как святыни там оказались. А кто он такой? Он что, представитель Русской православной церкви? Какое у него есть право проводить какие-то расследования? Я даже не хочу лезть в эту тему. Чем руководствуются творческие люди, мне непонятно. Знаю только одно: святыни — они для молитв, а связывать с ними другие истории— некорректно».

На пост гендиректора МХАТ имени Горького Кехман пришел 27 октября 2021 года. Месяц спустя он заявил журналистам, что обнаружил в театре молельную комнату с иконами, и пообещал расследовать ее происхождение. Позже выяснилось, что святыни оказались во МХАТе по инициативе Эдуарда Боякова, который покинул свою должность 1 ноября 2021-го. Позднее в распоряжении СМИ оказалось письмо настоятеля храма Александра Панихина, в котором он просил вернуть святыни.