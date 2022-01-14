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Культура

«Так и не сыграла роли, достойной ее таланта»: умерла Анастасия Вознесенская

Названа причина смерти вдовы Андрея Мягкова

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Заслуженная артистка России Анастасия Вознесенская в роли Гликерии в сцене из спектакля по драме Яковоса Кабалениса «Путь издалека», 1997 год

Заслуженная артистка России Анастасия Вознесенская в роли Гликерии в сцене из спектакля по драме Яковоса Кабалениса «Путь издалека», 1997 год

Рухадзе Анатолий/ТАСС
В возрасте 78 лет ушла из жизни народная артистка России и вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Согласно СМИ, причиной смерти стали последствия коронавируса. В разговоре с «Газетой.Ru» коллеги артистки Станислав Садальский и Татьяна Бронзова рассказали о ее характере и актерском таланте.

Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась 14 января в Москве. Как утверждает kp.ru, причиной смерти стали последствия коронавируса, который артистке диагностировали в декабре. Дата и место прощания с Вознесенской пока не раскрываются.

Известно, что в последние годы актриса испытывала серьезные проблемы со здоровьем. У нее, в частности, был сахарный диабет, также она перенесла инсульт.

По мнению коллеги Вознесенской Станислава Садальского, ей не удалось в полной мере реализовать весь свой актерский талант из-за нехватки больших ролей.

«Когда я пришел в театр «Современник», мы с ней ходили в ГУМ и покупали простыни, после того как мне дали комнату. Я ее обожал, мне очень жаль. Вознесенская была одной из самых невостребованных актрис. Но при этом она была фантастической актрисой. Это такое несчастье. Она так и не сыграла роли, достойной ее таланта», — заявил он.

Садальский также напомнил, что Вознесенская была очень закрытым человеком: «Знаю, что никто никогда не увидит, как ее будут хоронить. Она очень закрытый человек. Я просто хочу, чтобы ее родственники бросили земельку от меня. Ведь это моя молодость, мое становление в театре «Современник». Ах, как я горюю».

В свою очередь актриса Татьяна Бронзова назвала Вознесенскую «хорошим человеком со своими тараканами». По признанию артистки, в прошлом они тесно дружили, однако в последние годы практически не общались.

«Мы с ней были близко знакомы когда-то, но это было давно. Как я ушла из театра в нулевых, так мы и не общались. Недолго она прожила после Андрея...

Ну, хороший она была человек, так скажем. Со своими тараканами. Человек если ушел, то плохое говорить не хочется, если оно и было. Мы не очень контачили. Хотя одно время были близки. Свои боли у нее были. Знаете, актеры сложные люди — и дружить с ними не всегда легко», — сказала Бронзова.

Анастасия Вознесенская родилась в Москве в 1943 году. Актерскому мастерству она обучалась в Школе-студии МХАТ, там же познакомилась со своим будущим мужем Андреем Мягковым. В 1965 году артистку приняли в труппу театра «Современник». Впоследствии она перешла во МХАТ.

В кино у Вознесенской порядка 20 ролей. Наибольшую известность актрисе принес образ радистки Ани в фильме Евгения Ташкова «Майор Вихрь». Кроме того, она снималась в «Гараже» и «Вокзале для двоих» Эльдара Рязанова.

В 2008-2013 гг. Вознесенская и Мягков вместе играли в спектакле «Белый кролик» на сцене МХТ имени Чехова. Проект стал последним для обоих супругов — в связи с перенесенным инсультом актрисе пришлось завершить карьеру, следом за ней со сцены ушел и муж, желавший посвятить всего себя заботе о Вознесенской.

В браке они прожили без малого 60 лет. Самого Мягкова не стало в феврале 2021 года. Детей у пары не было — как объяснял актер, из-за слишком серьезного погружения в работу.

«Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план, ты о ней меньше думаешь», — рассказывал Мягков в одном из интервью.

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