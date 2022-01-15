Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Стало известно, когда миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана 19:51
Биатлонист Логинов прокомментировал победу в эстафете... 19:41
Генсек ОДКБ Зась рассказал о террористах в Казахстане 19:41
Емельяненко заявил, что его именем прикрываются мошенники 19:35
На юго-западе Японии зафиксировали цунами высотой около 1,2... 19:29
Жулин отреагировал на победу Синициной и Кацалапова... 19:29
В ОДКБ заявили, что на миротворцев в Казахстане не... 19:28
«Они пытаются говорить с позиции силы»: в Ингушетии... 19:17
Кадыров заявил, что у него нет никаких проблем с Ингушетией 19:16
Евросоюз начал учения по кибербезопасности 19:14
Культура

Секс-просвет и экстрасенсы: как сложились судьбы звезд сериала «Ранетки»

Что стало с участницами группы «Ранетки»

Слушать
Остановить
close
100%
Лера Козлова, Аня Руднева, Лена Третьякова, Женя Огурцова

Лера Козлова, Аня Руднева, Лена Третьякова, Женя Огурцова

///
В 2008 году на телеканале СТС вышел сериал «Ранетки» о пяти школьницах, основавших свою рок-группу, — их роли исполнили участницы на тот момент реального герзл-бэнда. Проект с успехом шел на экранах 6 сезонов, а сами девушки гастролировали по стране и как-то выступили на разогреве у Бритни Спирс. «Газета.Ru» рассказывает, почему группа распалась и чем сейчас занимаются кумиры начала нулевых.

Аня Руднева — Аня Прокопьева

«Мой дорогой дневник…» — именно от лица героини Ани Рудневой шло повествование в сериале. Аня — новенькая в столичной школе. После переезда из Екатеринбурга ее родители часто ссорятся, а сама она пытается найти утешение в музыке и завести друзей. Все меняется, когда девушка становится гитаристкой в школьном рок-коллективе «Ранетки», где находит верных подруг, а затем — встречает свою любовь.

Во время съемок актриса не только гастролировала с группой по стране, но и сама писала тексты песен. В третьем сезоне шоу Руднева познакомилась со своим первым мужем, актером Павлом Сердюком, известным по роли Дениски в сериале «Моя прекрасная няня». У пары родилась дочь Софья, однако спустя год их брак распался.

В 2011 году Руднева решила посвятить себя сольной карьере. Участницы коллектива расценили ее уход как предательство, сама же артистка ничуть не пожалела о своем решении. На студии звукозаписи она встретила своего второго мужа, музыканта Дмитрия Белина, от которого родила сына Тимофея. Сейчас артистка вместе с супругом руководит студией звукозаписи и медиашколой, где они обучают вокалу и игре на гитаре.

Лера Козлова — Лера Новикова

Роль белокурой бунтарки Леры Новиковой исполнила вокалистка и барабанщица «Ранеток» Лера Козлова. Как и у ее экранной героини, в жизни у семнадцатилетней девушки также случился роман с мужчиной сильно старше ее по возрасту — с 40-летним продюсером группы Сергеем Мильниченко. Ради Козловой он развелся с супругой, чтобы убедить родителей актрисы в серьезности намерений. Правда, вскоре Мильниченко обратил внимание на другую «ранетку» Наташу Щелокову. Чтобы избежать скандала, продюсер решил подыскать на место Козловой другую исполнительницу.

Сама солистка узнала о замене буквально за 10 минут до большого концерта в «Лужниках». «Никто даже и не стал с ним спорить. С такими подругами и врагов не надо», — признавалась позднее в интервью Козлова, огорченная тем, что другие участницы не заступились за нее. Аналогично отреагировали поклонники сериала, которые были уверены, что в жизни девушки так же дружны, как на экране.

Покинув группу, Козлова начала сольную карьеру под псевдонимами ЛеРа, Лера Лера и Лера Романтика. Причем ее песни «Было или не было», «Убегу», «Ничего не бойся» стали хитами. В течение двух лет она также была солисткой группы 5sta Family. Непродолжительное время у девушки был роман с лидером Quest Pistols Никитой Горюком. Сегодня бывшая «ранетка» проживает в Севастополе с молодым человеком. Она открыла свой интернет-магазин с одеждой и бижутерией.

Женя Огурцова — Женя Алехина

Еще одной яркой участницей «Ранеток» стала рыжеволосая отличница Женя Алехина. По сюжету из-за сильного давления родителей героиня попала в религиозную секту, но страсть к музыке и дружба помогли ей обрести самостоятельность. Ее роль исполнила Женя Огурцова, которая с детства обучалась игре на клавишных. Если в «Ранетках» девушка казалась наивной и чересчур ранимой, то сегодня она открылась с новых сторон.

Через два года после старта сериала Женя неожиданно вышла замуж за музыканта Павла Аверина. Спустя три года их союз распался. Таким же скоротечным оказался второй брак с Анатолием Рамоновым, от которого у артистки родился сын Марк. В августе 2021 года Огурцова показала подписчикам свою новорожденную дочь Еву, отцом которой стал третий муж Николай Осипов. По словам звезды, у нее прекрасные отношения с новым избранником, который также ладит с ее сыном от предыдущего брака.

После распада группы Огурцова пробовала раскрутить собственный проект «Рыжая» и не оставляла попыток воссоединить группу, но безуспешно. Зато девушка вполне состоялась как блогер и соавтор канала Kuraga. Кроме того, в июне 2021 года она выпустила автобиографию «Ранетки. Счастливый билет в ад», в которой рассказала об изнанке шоу-бизнеса и харассменте со стороны продюсеров по отношению к несовершеннолетним участницам группы. Она вспомнила, как Сергей Мильниченко создавал токсичную атмосферу в коллективе, провоцируя участниц на конфликты.

Лена Третьякова — Лена Кулемина

Образ пацанки воплотила на экране бас-гитаристка Лена Третьякова, героиня которой колебалась между музыкой и спортом. Сегодня девушка кардинально сменила имидж, включив в гардероб платья. Как и ее героиня, бывшая «ранетка» ведет здоровый образ жизни: занимается йогой и планирует открыть собственную студию. Одновременно Третьякова выступает в качестве коуча по психологии в своем блоге в Instagram. Также она развивает YouTube-канал Kuraga, на котором вместе с Женей Огурцовой рассказывает о воспитании детей, отношениях и сексе.

Третьякова признавалась, что у нее были романтические отношения с женщинами, но она не считает себя бисексуалкой, поскольку это был всего лишь эксперимент. Судя по фотографиям в соцсетях, у Третьяковой есть молодой человек, о помолвке с которым она объявила в 2018-м году. Экс-участница «Ранеток» рассказывала, что планирует взять ребенка из детского дома, поскольку по здоровью она пока не может обзавестись собственными детьми.

Наталья Мильниченко (Щелокова) — Наташа Липатова

Гитаристка Наталья Мильниченко исполнила в сериале роль меланхоличной Наташи Липатовой, которая по сюжету была безответно влюблена в друга детства Антона и ревновала его к Ане. Что до личной жизни девушки, то сразу после ухода Леры Козловой из группы у нее завязался роман с Сергеем Мильниченко. Причем возлюбленных не остановили ни разница в возрасте, ни наличие у продюсера дочери, которая была практически ровесницей артистки. Пара поженилась в 2009 году. Несмотря на то, что Мильниченко не выкладывает в сеть совместные фото, известно, что супруги воспитывают троих детей — дочерей Рассказу и Иву, а также сына Игоря. За год до официального распада «Ранеток» Щелокова начала сольную карьеру, однако в настоящий момент она больше внимания уделяет семье.

Нюта Байдавлетова

На место ушедшей Леры Козловой барабанщицей «Ранеток» была выбрана Нюта Байдавлетова. По признанию девушки, у нее было всего две недели на то, чтобы освоить ударные и выучить репертуар группы. Правда, зрители сериала из-за ухода Леры были изначально негативно настроены к новой участнице и даже устраивали митинги. Нюта признавалась, что ей было психологически тяжело выносить негатив в свою сторону, однако через какое-то время отношение к ней изменилось, — и пришло признание.

Как и другие участницы, Байдавлетова после распада группы начала вести видеоблог. Также она приняла участие в шоу «Экстрасенсы ведут расследование», где с нее по сюжету сняли родовое проклятие. Несмотря на то, что артистка заключала контракт с продюсерским центром Максима Фадеева, музыкальная карьера у нее так и не состоялась.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+