Волочкова устроила скандал из-за маски. Ей грозит до 15 суток ареста

Анастасия Волочкова вступила в конфликт с бортпроводниками рейса Мальдивы-Москва из-за отказа надеть защитную маску. На балерину составили два протокола — за отсутствие маски и мелкое хулиганство (оскорбление полицейских). Директор Волочковой Светлана Герасимова рассказала «Газете.Ru», что танцовщица не летает трезвой из-за аэрофобии. Летевшая в одном самолете с артисткой пассажирка утверждает, что та сама спровоцировала скандал со стюардом.

Инцидент произошел 18 января. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова отказалась надевать маску в самолете, летевшем с Мальдивских островов в Москву. Бортпроводники неоднократно подходили к танцовщице с просьбой надеть спущенную на нос маску. После посадки в аэропорту Шереметьево Волочкову и ее бойфренда Сергея Кузнецова задержала полиция.

Согласно пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, на Волочкову составили два протокола — за отсутствие маски и мелкое хулиганство (оскорбление сотрудников полиции при задержании). Ответственность за эти правонарушения предполагает штраф до 30 тыс. руб., а также арест до 15 суток.

«Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 г.р., которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты», — рассказали в управлении.

Директор артистки Светлана Герасимова подтвердила, что во время дебоша в самолете Волочкова была пьяна. В комментарии «Газете.Ru» она отметила, что балерина употребляет алкоголь перед полетом из-за аэрофобии.

«Она трезвая не летает, потому что боится», — сообщила Герасимова.

Утром 19 января Волочкова опубликовала в Instagram видео инцидента. На кадрах балерина находилась в самолете со спущенной на подбородок маской. Рядом были бойфренд балерины, а также мальчик, который пришел с ней пообщаться.

«Мы с Настей сидели в самолете, — рассказал возлюбленный Волочковой в видеообращении. — Там было очень много детей, и все они подходили просто посидеть, пообщаться. Настя им подарки какие-то дарила. Я принес кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить. Перевожу камеру на самолет, 90% пассажиров без масок. Стюард начал грубить, вытягивать на конфликт. Дети испугались».

При этом очевидица Юлия Курепова в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла слова Кузнецова о том, что бортпроводники игнорировали других пассажиров без масок.

«Нет, это неправда. Всем предлагали поменять маски и сидеть в масках, но поскандалить с телефоном в руках решила именно она», — заявила собеседница.

Сама Волочкова заявила о факте провокации со стороны экипажа. Вместе с бойфрендом она записала видео с объяснением ситуации.

«Стюард просто спровоцировал нас. Подходит постоянно к нам. Только снимешь маску, — там же камеры. Подходит: «наденьте маску». Ни к кому не подходил. Потому единственный, кто известный человек там был, — это Анастасия Волочкова», — заявила танцовщица.

Она добавила, что «не оставит эту ситуацию» и подаст в суд на одного из бортпроводников по имени Иван за провокацию, ущерб деловой репутации и клевету.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал «Газете.Ru», что в действиях Волочковой может «не быть состава правонарушения». По его словам, занести балерину в черный список авиапассажиров может конкретная авиакомпания, но при этом другие не обязаны отказывать ей в продаже билетов.