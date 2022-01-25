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Культура

Без взрывов, отрубленных голов и Трампа. Как цензура меняет культовые фильмы

«Бойцовский клуб», «Один дома», «Джеймс Бонд» и другие фильмы, пострадавшие от цензуры

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Кадр из фильма «Рокетмен» (2019)

Кадр из фильма «Рокетмен» (2019)

Paramount Pictures
В Китае состоялась онлайн-премьера культового фильма «Бойцовский клуб». Правда, с измененной концовкой — в новой версии полиции удается предотвратить взрыв, после чего главного героя отправляют на лечение в психбольницу. «Газета.Ru» рассказывает об этом и других случаях (из разных стран), когда популярные киноленты претерпевали существенные изменения по воле прокатчиков и цензоров.

Гей-сцены в «Рокетмене»

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Кадр из фильма «Рокетмен» (2019)

Кадр из фильма «Рокетмен» (2019)

Paramount Pictures

«Моя жизнь не соответствует рейтингу PG-13», — говорил Элтон Джон о возрастной маркировке своего байопика «Рокетмен» (2019), на который в США зрители младше 17 лет могли попасть лишь в сопровождении взрослых. В России лента получила рейтинг «18+», однако этим дело не ограничилось — из нее были удалены ЛГБТ-сцены, эпизоды с употреблением наркотиков и даже финальный титр, в котором говорилось, что музыкант в итоге нашел любовь всей жизни «и воспитывает детей с любимым мужчиной». Подобное цензурирование, как сочли некоторые зрители, сказалось на стройности повествования: по причине удаления ряда сцен были не совсем понятны мотивы и последующие действия главного героя.

Комментируя действия прокатчиков, тогдашний министр культуры страны Владимир Мединский заявил, что дистрибьюторы опирались на нормы закона, а не «эстетические и сексуальные предпочтения отдельный личностей». Сам Джон публично критиковал цензурирование «Рокетмена» в России.

Кстати, на территории некоторых государств байопик не показали вовсе — например, в Самоа, где он попал под бан из-за гей-сцен.

Нетолерантность «Брата» и другие скандалы

Дилогию Алексея Балабанова «Брат» неоднократно редактировали для показа на различных телеканалах и стриминговых сервисах. Так, в 2014-м телеканал «ТВ-1000» вырезал из первой части эпизод с конфликтом в трамвае по причине его нетолерантности.

Спустя год на Украине под полный запрет попал сиквел — из-за сцен, «которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку».

Уже в 2020-м Первый канал видоизменил титры второй части — вместо них под песню «Гудбай, Америка» были показаны кадры протестов в США. Впоследствии представители вещателя объясняли, что видео беспорядков никак не относились к трансляции ленты, а были частью стартового сюжета очередного выпуска программы «Время».

Наконец, летом 2021 года «Брат-2» пострадал от локализаторов Netflix — в версии фильма для стриминга слово «бандеровец», произнесенное персонажем Виктора Сухорукова, было переведено как «Ukrainian Nazi collaborator» («украинский нацистский коллаборационист»). Впоследствии сервис — на фоне возмущения украинских пользователей — скорректировал перевод слова на «banderite».

Один дома, без Трампа

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Дональд Трамп и Маколей Калкин во второй части фильма «Один дома»

Дональд Трамп и Маколей Калкин во второй части фильма «Один дома»

Warner Bros.

В 2019 году канадский телеканал CBC транслировал на Рождество всеми любимый фильм «Один дома 2». Правда, в несколько урезанной версии — без эпизода с камео Дональда Трампа, на тот момент президента США. Решение вещателя привело к бурному обсуждению в соцсетях: одни хвалили CBC за «отмену» скандального политика, другие сочли эти действия оскорбительными и недостойными.

Прокомментировал инцидент и сам Трамп. «Фильм уже не будет прежним (просто шучу), — написал он в Twitter. — Думаю, что Джастину Трюдо [премьер-министру Канады — прим. «Газеты.Ru»] не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО и торговлю».

При этом позднее на канале заявили, что из показанной под Рождество версии была удалена не только сцена с Трампом, но и другие эпизоды, не влияющие на общий сюжет. Сделано это было якобы для уменьшения хронометража.

Голова Берлиоза

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Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» (2005)

Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» (2005)

Россия-1

В 2015 году «Россия-1» показала экранизацию «Мастера и Маргариты» за авторством Владимира Бортко без сцены, в которой Михаил Берлиоз погибает под колесами трамвая. Согласно телеканалу, это было сделано из-за того, что в дневное время по ТВ запрещено демонстрировать сцены насилия — а эпизод с отрезанной головой как раз подпадает под эту категорию.

Любопытно, что в Роскомнадзоре тогда намекали, что момент гибели Берлиоза из сериала можно было и не вырезать: «С одной стороны, похвально стремление соблюдать закон, с другой — важно не перегибать палку и понимать, где сцены насилия — с целью пропаганды этого явления, а где — прием, оправданный содержанием произведения. Возможно, их юристы увидели здесь нарушение закона и решили перестраховаться».

Новая «Рапсодия»

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Кадр из фильма «Богемская рапсодия» (2018)

Кадр из фильма «Богемская рапсодия» (2018)

20th Century Fox

«Богемская рапсодия» (2018), байопик о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри, спустя полгода после мировой премьеры все же попал в китайский прокат, но без более чем двух минут оригинального хронометража. Местные цензоры удалили все сцены с ЛГБТ-сексом — да и вообще все сцены, в которых употреблялось слово «гей». В частности, китайские зрители не увидели как персонаж Рами Малека рассказывает гражданской жене о гомосексуальности, целуется с менеджером и так далее. При этом в финальном варианте остался эпизод, в котором музыкант знакомит своего друга Джима с родителями.

Китай: Миссия невыполнима

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Кадр из фильма «Миссия невыполнима 3» (2006)

Кадр из фильма «Миссия невыполнима 3» (2006)

Paramount Pictures

В 2006 году китайские прокатчики выпустили более «политкорректную» версию триквела «Миссии: невыполнима» с Томом Крузом. Из ленты тогда были вырезаны сцены насилия и кадры, где Поднебесная показывалась в неприглядном свете. Например, эпизод, в котором Итан Хант убивает китайского телохранителя, а также момент, где из окна шанхайской квартиры свисает нижнее белье — последнее изменение объяснили тем, что создатели фильма изобразили город как трущобы.

Джеймс Бонд и быстрые поцелуи

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Кадр из фильма «007: Спектр» (2015)

Кадр из фильма «007: Спектр» (2015)

MGM

До 2013 года индийский прокат существовал в условиях жестких ограничений, введенных еще в середине 1950-х: нельзя было показывать сцены с долгими поцелуями, обнаженные натуры и кадры бунтов против правительства. Впоследствии эти правила были изменены, однако в 2015 году под ограничения попал очередной фильм о Джеймсе Бонде — «007: Спектр». Тогда местные цензоры распорядились сократить сцены с поцелуями в ленте на 50%. Режиссеры боевика с условиями согласились.

«Бойцовский клуб» без взрыва

В 2022 году состоялась китайская онлайн-премьера «Бойцовского клуба» с Эдвардом Нортоном, Брэдом Питтом и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях — спустя 20 с лишним лет после мирового релиза. При этом концовка фильма была изменена полностью — в китайской версии обошлось без финального взрыва небоскребов. Вместо этой сцены на экран вывели текстовое описание, в котором говорилось, что полиции удалось разгадать план злоумышленника, а сам он впоследствии отправился в психлечебницу.

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