«Викторианский детский культ»: был ли Льюис Кэрролл педофилом

190 лет назад родился автор сказки «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл. У писателя было странное увлечение: он дружил с маленькими девочками и фотографировал их обнаженными. О том, почему многие биографы не считают Кэрролла педофилом, рассказывает «Газета.Ru».

Увлечения Кэрролла

Настоящее имя писателя Льюиса Кэрролла (1832-1898) — Чарльз Лютвидж Доджсон. Он родился в семье священника в графстве Чешир. C 1846 по 1849 год Кэрролл занимался в школе регби и явно был недоволен процессом. Об этом он написал в своем дневнике через несколько лет после ухода из учреждения.

«Я не могу сказать, что какие-либо земные соображения побудили бы меня снова пережить эти три года. Могу честно сказать, что если бы я мог быть в безопасности от досады по ночам, тяготы повседневной жизни были бы более выносимыми», — заявил он.

Писатель не утверждал, что страдал от издевательств, но назвал маленьких мальчиков «основными целями» хулиганов старшего возраста.

Обучаясь в аристократическом колледже при Оксфордском университете, Кэрролл принял духовный сан диакона и получил право читать проповеди без работы в приходе. Он также выиграл конкурс на чтение математических лекций и занимался этим 26 лет. Тогда же Кэрролл начал писать рассказы и стихотворения.

close 100% Льюис Кэрролл, 1856 год Lewis Carroll

Другими увлечениями писателя были игра в шахматы и изобретательство: он создал несколько головоломок, планшет для письма под названием «никтограф» и футляр для почтовых марок Страны Чудес.

Дружба с маленькими девочками

В 1856 году деканом колледжа, в котором Кэрролл читал лекции, стал Генри Лидделл. Он привез в Оксфорд жену и пятерых детей, среди которых была четырехлетняя Алиса. Идея написать «Алису в стране чудес» появилась у Кэрролла 4 июля 1862 года, когда он отправился на лодке вверх по Темзе вместе с другом Робинсоном Даквортом и тремя дочерьми Лидделла — 13-летней Лориной Шарлоттой, 10-летней Алисой и восьмилетней Эдит Мери. Писатель любил разговаривать и переписываться с девочками, увлекая их различными историями.

По словам английского поэта Уистена Хью Одена, «этот день так же памятен в истории литературы, как 4 июля в истории Америки». Позднее о дружбе с Кэрроллом высказалась Алиса Лидделл, ставшая прототипом главной героини сказки.

«Я думаю, что история Алисы берет свое начало в тот летний день, когда солнце палило настолько сильно, что мы высадились на поляне, бросив лодку, лишь бы укрыться в тени. Мы расположились под свежим стогом сена. Там вся троица завела старую песню: «Расскажи историю» — так и началась восхитительная сказка», — написала Лидделл.

Всю свою жизнь Кэрролл был холостяком и увлекался фотографированием обнаженных или полуобнаженных девочек (с разрешения их родителей). Согласно писателю Мартину Гарднеру, девочки без одежды казались ему «удивительно красивыми». Одной из главных моделей Кэрролла была Лидделл — ходили слухи, что писатель был в нее влюблен.

«Наибольшую радость доставляла Кэрроллу дружба с маленькими девочками. Однажды он написал, что «любит детей, только не мальчиков». Порой он рисовал и фотографировал их обнаженными и полуобнаженными, — писал Гарднер. — Сам Кэрролл считал свою дружбу с девочками совершенно невинной. Нет оснований сомневаться в том, что так оно и было».

Он также подчеркнул, что в многочисленных воспоминаниях «маленьких подружек» нет ни намека на какие-либо нарушения приличия со стороны Кэрролла. Несмотря на это, увлечение писателя закономерно спровоцировало слухи о том, что он является педофилом.

«Причудливый холостяк, который развлекал детей головоломками и играми, писал им длинные, нежные письма и фотографировал их в костюмах — а иногда и вовсе без костюма — мог быть очарователен для викторианцев. Но для наших современных чувств Кэрролл может показаться в лучшем случае жутким дядюшкой, а в худшем — педофилом», — написал Уилл Брукер в книге «Приключения Алисы: Льюис Кэрролл в популярной культуре».

Мнения биографов

Некоторые биографы XX-XIX веков предположили, что интерес Кэрролла к детям имел эротический характер. В частности, Мортон Н. Коэн в книге «Льюис Кэрролл: биография» выразил мнение, что «его сексуальная энергия искала нетрадиционные выходы».

«Мы не можем знать, в какой степени сексуальные побуждения лежали в основе предпочтения Чарльза рисовать и фотографировать детей в обнаженном виде. Он утверждал, что предпочтение было чисто эстетическим. Но, учитывая его эмоциональную привязанность к детям, эстетическое восприятие их тел и утверждение, что интерес был чисто художественным, это выглядит наивно. Вероятно, он чувствовал больше, чем осмелился признаться даже самому себе», — считает автор.

В свою очередь, биографы Дерек Хадсон и Роджер Ланселин Грин не стали называть Кэрролла педофилом (Грин также редактировал дневники и документы Доджсона). Но они согласились с тем, что писатель питал страсть к маленьким девочкам и почти не интересовался взрослыми женщинами.

По мнению Хьюг Лебайи, фотографии и рисунки Кэрролла входили в рамки «викторианского детского культа», который воспринимал детскую наготу как выражение невинности. Согласно Лебайи, в те времена большинство фотографов делали такие фото как само собой разумеющееся — в том числе Оскар Гюстав Рейландер и Джулия Маргарет Кэмерон. Изображения обнаженных детей даже появлялись на викторианских рождественских открытках. В заключение Лебайи заявил, что со стороны биографов было ошибкой рассматривать фотографии Кэрролла через призму современного восприятия.

Такую же точку зрения выразила Кэролайн Лич — она отметила, что обвинения в педофилии изначально возникли из-за непонимания викторианской морали. Исследовательница также заявила, что в дневниках и рукописях Кэрролла существует много свидетельств о переписках со взрослыми женщинами. Кроме того, писательница указала на тот факт, что многие из его подруг были девушками позднего подросткового возраста и даже двадцатилетними.