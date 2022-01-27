Певица Хлебникова назвала съемку журналистами своей квартиры «бесчеловечной»

Журналисты пришли к певице Марине Хлебниковой и засняли на камеру ее квартиру после пожара. Артистка заявила, что прийти под видом работника «Жилищника» якобы для проверки жилья — «абсолютно бесчеловечно». Директор Хлебниковой Данила Прайс рассказал «Газете.Ru», что представители певицы готовят сразу два судебных иска, но к редакции обращаться напрямую не планируют.

Певица Марина Хлебникова показала свою квартиру на юго-западе Москвы, где идет ремонт после пожара. Видеозапись опубликовали «Известия».

На кадрах заметны обугленные стены и подгоревшие вещи. Хлебникова сообщила, что сотрудники МЧС провели уже вторую экспертизу помещения, сейчас в квартире должны начать ремонт.

«Полученные в результате пожара ожоги отразились на походке певицы: она прихрамывает. После инцидента ей провели операцию по восстановлению кожи», — говорится в сообщении издания.

Вскоре после этого в своем Instagram Хлебникова возмутилась действиями журналиста, который якобы пришел к ней под видом сотрудника ГБУ «Жилищник».

«Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником «Жилищника» под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой», — написала певица.

Марина Хлебникова подчеркнула, что не давала согласия на съемки и обнародование видеозаписи из своей квартиры. Певица заявила, что инцидентом уже занялись ее юристы. По словам артистки, она несколько лет назад решила стать непубличной персоной из-за многочисленных слухов и домыслов вокруг ее личной жизни.

Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс рассказал «Газете.Ru», что певицу вызывали в жилконтору по вопросам ремонта. Поэтому легенда журналиста «удачно» совпала с реальностью.

«Так получилось, что человек, который к ней пришел из «Известий» со скрытой камерой представился именно как раз работником «Жилищника». Она, естественно, пустила его в дом, он пришел по вопросу каких-то трещин в стенах, якобы он пришел по этой теме, ему надо было поснимать эти стены. Оказался человек журналистом. <…> Естественно, никаких согласий на съемку себя она не давала, о публикации тоже никаких согласий. Человек оказался мошенником, в данный момент у нее полиция, она пишет заявление. Они поедут снимать записи с камер видеонаблюдения, чтобы этого человека привлечь по суду», — подчеркнул Прайс.

Он добавил, что к редакции «Известий» представители Марины Хлебниковой обращаться в досудебном порядке не намерены.

«А зачем обращаться к «Известиям»? Какой смысл? Они скажут, что это их внештатный сотрудник, или что не знают этого человека. Нам подкинули. Как это обычно бывает.

В первую очередь хотим наказать виновного. У нас сейчас готовятся два суда. Первый по поводу человека, который в самом начале проник незаконно в квартиру и сделал эти фотографии, которые по всему интернету разошлись. Это незаконное проникновение в квартиру. Мы не знаем от кого это было. В этом сейчас разбирается полиция и юристы», — подытожил директор певицы.

Гендиректор Мультимедийного информационного центра «Известий» Владимир Тюлин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что ему о ситуации с Хлебниковой не было известно.

«Я не знаю. С учетом обстоятельств, которые Марину Хлебникову привели в эту ситуацию, я вообще не уверен, что ей это не привиделось», — сказал Тюлин и попросил обратиться в пресс-службу.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел 18 ноября прошлого года, загорелись порядка 10 кв м в комнате, где находилась актриса. Женщину госпитализировали с серьезными ожогами и отравлением угарным газом. Выписали из больницы ее лишь в январе.

Вскоре после этого в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Хлебникова впервые прокомментировала состояние своего лица после случившегося. СМИ спекулировали, что певица серьезно обгорела.

«Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке!» – заявила 56-летняя исполнительница. Она добавила, что вопрос с пострадавшей от огня квартирой тоже решается, она планирует ремонт.

«Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!» — заключила певица.

В эфире «Ретро FM» Марина Хлебникова рассказала, что ее самочувствие пока не идеальное.

«Если говорить о физическом самочувствии, то все не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, считаю, чем позитивнее я буду, тем быстрее мне станет лучше», — сказала она, добавив, что старается держаться изо всех сил. «А вот работать пока точно не смогу», — призналась она.