Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Крейсер «Петр Великий» отработал противовоздушную оборону... 15:03
Широков назвал экс-наставника ЦСКА и «Краснодара»... 14:59
В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Зеленского... 14:44
Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента... 14:43
Правозащитники назвали предстоящую пекинскую Олимпиаду... 14:42
В США назвали самый боеспособный истребитель России 14:41
Врач предостерег от опасной ошибки во время волны... 14:31
Стала известна дата вылета российских фигуристов на ОИ-2022... 14:27
В Британии Путину предрекли ошибку «катастрофического масштаба» 14:24
Минюст проанализирует законодательство об иноагентах, включая вопрос... 14:22
Культура

Арест, наркотики, шизофрения: куда пропали прославившиеся в детстве актеры

Как сложились судьбы известных детей-актеров

close
100%
Коллаж «Газета.Ru»
Некоторые артисты стали популярными в самом юном возрасте. Однако ранняя слава не всем пошла на пользу. О том, как сложилась их судьба и почему они перестали сниматься в кино — в материале «Газеты.Ru»

Маколей Калкин — Кевин Маккаллистер, «Один дома»

close
100%
Маколей Калкин

Маколей Калкин

20th Century Fox/culkamania/Instagram

После выхода на экраны картины «Один дома» в жизни Маколея Калкина все круто поменялось: в 10 лет он получил «Золотой глобус», комедия какое-то время удерживала первое место в Книге рекордов Гиннеса как самая кассовая. Если за съемки в первой части Калкину выплатили $100 тыс., то за вторую он получил уже $4,5 млн. Впоследствии в других картинах мальчику предлагали $8 млн за роль.

Несмотря на успех, в 14 лет актер решил завершить карьеру. Причиной стали не только постоянная усталость и недостаток общения с ровесниками, но и разногласия между родителями, которые через суд добивались права на опеку и гонорар сына.

В 17 лет Калкину удалось самому распоряжаться своими доходами. Тогда же он впервые женился на своей коллеге Рейчел Майнер, брак с которой распался спустя два года. Затем последовали отношения с актрисой Милой Кунис. После 10 лет пара рассталась — именно тогда Калкин попал в больницу с передозировкой наркотиками. Одни считали, что инцидент произошел по ошибке, другие — что актер пытался покончить с собой.

Сейчас Калкин, по-видимому, избавился от зависимости и пытается вернуться в кино. Среди его недавних работ — съемки в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов». В свободное время он ведет подкаст Bunny Ears. Уже четыре года Калкин встречается с актрисой Брендой Сонг, в апреле 2021 года у них родился сын, которого назвали Дакотой в честь погибшей сестры актера.

Майкл Оливер — Джуниор, «Трудный ребенок»

close
100%
Майкл Оливер

Майкл Оливер

Universal Pictures/Facebook

Майкл Оливер обрел популярность благодаря роли рыжеволосого сорванца Джуниора в комедии «Трудный ребенок». Однако слава оказалась недолгой. Мама актера потребовала у студии, чтобы сыну как исполнителю главной роли увеличили гонорар с $80 тыс. до $250 тыс. Для сравнения: Джон Риттер, сыгравший отца Джуниора, получал гораздо больше — $1 млн. Несмотря на то, что изначально мать требовала хотя бы половину суммы, которую получают взрослые актеры, продюсеры выплатили меньше обещанного. Когда же продолжение провалилось в прокате, студия подала на мать Оливера в суд, а женщина — встречный иск. Однако правосудие оказалось на стороне продюсеров, а Оливерам пришлось выплатить колоссальную компенсацию и продать собственный дом.

После этой истории мальчик появился в нескольких эпизодических ролях, а в 1995 году — совсем пропал с экрана. В настоящее время сорокалетний Оливер женат на своей давней подруге Магнолии и работает техником в двух рок-коллективах — The Samples и Nural.

«После того, как в детстве я оказался в центре внимания, я научился ценить тишину и спокойствие. Сейчас у меня достойная работа, красивая девушка. У нас есть три кошки и хомяк», — говорил он.

Дэрил Сабара и Алекса ПенаВега — Джуни и Кармен, «Дети шпионов»

close
100%
Дэрил Сабара и Алекса ПенаВега

Дэрил Сабара и Алекса ПенаВега

Dimension Films

Сейчас «Дети шпионов» практически не снимаются в кино. Среди последних ярких работ Дэрила Сабары — психологический триллер «Философы. Урок выживания», а у ПенаВеги — мюзиклы «Рипо! Генетическая опера» и «Дьявольский карнавал». Актриса также занимается вокалом и участвует в различных телешоу.

Что касается личной жизни, то Сабара женат на певице Меган Трейнор, с которой воспитывает сына Райли. Алекса после замужества с актером Карлосом Пеной взяла себе двойную фамилию. У них трое детей.

Фредди Хаймор — Чарли, «Чарли и шоколадная фабрика»

close
100%
Фредди Хаймор

Фредди Хаймор

Warner Bros. Pictures/Global Look Press

Фредди Хаймор обрел широкую известность благодаря фэнтези-мелодраме «Волшебная страна» Марка Форстера, в которой он сыграл вместе с Кейт Уинслет и Джонни Деппом. Вскоре мальчику вновь досталась главная роль — в сказке «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона.

Актер не бросил ремесло: в 2021 году он снялся в сериале «Леонардо». Он также занимается озвучиванием мультфильмов. В 2021 году в интервью Джимми Киммелу Хаймор признался, что женат: «Просто я не выражаю чувства напоказ. Знаю, американцы это прямо любят, но я британец, так что скажу просто: я женат на самой удивительной женщине на свете. И я очень-очень счастлив».

Сестры Мери-Кейт и Эшли Олсен — близнецы, «Двое: я и моя тень»

close
100%
Кадр из фильма «Двое: я и моя тень» (1995)

Кадр из фильма «Двое: я и моя тень» (1995)

Dualstar Productions

Детство близняшек Мери-Кейт и Эшли Олсен прошло на съемочной площадке: в 9 месяцев они снялись в сериале «Полный дом». Уже в 6 лет на их имя была основана компания Dualstar Entertainment, выпустившая фильмы, сериалы и мультфильмы с их участием. Особенную популярность принесли «Двое: я и моя тень», «Мгновения Нью-Йорка», «Рот на замок!» и «Паспорт в Париж».

Однако повзрослевшие сестры не стали востребованными актрисами, в отличие от их младшей сестры Элизабет, известной крупными ролями в супергеройских блокбастерах Marvel — «Мстителях» и сериале «Ванда/Вижн». А 35-летние близняшки успешно реализуют себя как дизайнеры — вместе они запустили четыре бренда одежды.

Что до личной жизни, у Эшли Олсен были непродолжительные отношения с лидером 30 Seconds To Mars Джаредом Лето, а также велогонщиком Лэнсом Армстронгом. В настоящее время актриса встречается с художником Луи Эйснером — пара даже объявила о помолвке.

Среди поклонников Мери-Кейт был внук греческого магната Ставрос Ниархос III, ради которого девушка даже оставила обучение в университете. В 29 лет дизайнер вышла замуж за Оливье Саркози — младшего брата экс-премьер-министра Франции. В 2020-м году пара неожиданно объявила о расставании.

Линдси Лохан — Хэлли и Энни, «Ловушка для родителей»

close
100%
Кадр из фильма «Ловушка для родителей» (1998)

Кадр из фильма «Ловушка для родителей» (1998)

Walt Disney Pictures

В комедии «Ловушка для родителей» Линдси Лохан сыграла сразу за двоих. После она часто играла в фильмах о детях и подростках — «Идеальной игрушке», «Детях шпионов», «Чумовой пятнице», «Дрянных девчонках» и «Крутой Джорджии».

Однако вскоре юная актриса из хорошей девочки превратилась в настоящую оторву — и стала появляться в скандальных таблоидах чаще, чем в кино. Бесконечные тусовки привели к наркозависимости и проблемам с алкоголем. Причем на съемках провалившихся затем в прокате «Сумасшедших гонок» девушка чуть не умерла от передозировки. Затем из-за нарушения правопорядка ее даже взяли под арест, но впоследствии отправили на общественные работы и принудительное лечение от наркозависимости.

На личном фронте Лохан также кипели страсти. У звезды был роман с Джаредом Лето, Хоакином Фениксом, Джастином Тимберлейком, Орландо Блумом, Бенисио дель Торо, Хитом Леджером и 36 другими известными актерами. Два года ее связывали отношения с бизнесменом Егором Тарабасовым, который младше актрисы на семь лет. Лохан даже познакомила любимого с родителями, но идиллия продлилась недолго. Сегодня актриса из-за подпорченного реноме нигде не снимается. Последние шесть лет она живет в Дубае.

Хэйли Джоэл Осмент — Коул, «Шестое чувство»

close
100%
Хэйли Джоэл Осмент

Хэйли Джоэл Осмент

Warner Bros./Reuters

В 12 лет Хэйли Джоэл Осмент сыграл главную роль в триллере «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом. Его игра настолько поразила критиков, что он получил сразу две номинации: на «Оскар» и «Золотой глобус». Не прошло и двух лет, как его удостоили премии «Сатурн» за роль мальчика-робота в «Искусственном разуме» Стивена Спилберга. Да и что говорить — его кинодебют начался с оскароносного «Фореста Гампа».

Талантливого актера желали заполучить многие режиссеры, но Осмент часто отвечал отказом. Сейчас артист снимается в основном в низкобюджетных картинах.

Эдвард ФерлонгДжон Коннор, «Терминатор 2: Судный день»

close
100%
Эдвард Фёрлонг

Эдвард Фёрлонг

Lightstorm Entertainment/Global Look Press

Слава обрушилась на Эдварда Ферлонга в 13 лет после съемок во втором «Терминаторе». В последующих фильмах он играл вместе с Мерил Стрип, Тимом Ротом, Лиамом Нисаном и Эдвардом Нортоном. Однако вскоре у актера начались проблемы с алкоголем и наркотиками, что и стало одной из причин, почему его не взяли на роль повзрослевшего Коннора в третью часть «Терминатора».

Последний проект с Ферлонгом — «Воссоединение» — вышел в 2017 году. Актер три года был женат на актрисе Рейчел Белле («Баффи — истребительница вампиров», «Закон и порядок»). В браке у них родился сын.

Джейк Ллойд — Энакин Скайокер, «Звездные войны»

close
100%
Джейк Ллойд

Джейк Ллойд

Lucasfilm Ltd./Global Look Press

Роль антагониста Энакина Скайокера в «Звездных войнах» поставила крест на дальнейшей карьере Джейка Ллойда. Об этом он не раз признавался журналистам. В 2001 году актер публично объявил об уходе из профессии. Некоторое время Ллойд изучал психологию и искусство кино в Колумбийском колледже.

В 2015 году Ллойд попал в аварию и при аресте оказал сопротивление полиции. Тогда же мать актера заявила, что у него шизофрения. После десяти месяцев ареста звезду перевели в психиатрическую клинику. В январе 2020 года стало известно, что состояние Ллойда улучшилось, и он часто проводит время с семьей.

Наталья Гусева — Алиса Селезнева, «Гостья из будущего»

close
100%
Наталья Гусева

Наталья Гусева

Мосфильм/Wikimedia Commons

Исполнительница главной роли в фильме «Гостья из будущего» Наталья Гусева никогда не помышляла об актерской карьере. Как-то в ее школу в Звенигороде пришел ассистент Киностудии им. Горького, чтобы найти детей для короткометражного фильма. Тогда 11-летнюю Гусеву вместе с другими претендентами пригласили на пробы, где ее заметил другой кастинг-менеджер и пригласил на роль Алисы.

К всесоюзной славе Гусева не была готова. На ее адрес приходило тысячи писем, поклонники были готовы на безумные поступки, чтобы добиться встречи с кумиром. Вскоре девочка вновь предстала в образе Алисы Селезневой в «Лиловом шаре».

Гусева часто получала приглашения от режиссеров. В частности, она отклонила предложение сняться в криминальной драме «Авария — дочь мента», где были сцены насилия. По ее мнению, это разрушило бы светлый образ Алисы.

В 1994 году Гусева окончила институт по специальности биотехнология. Она работала научным сотрудником, а затем руководителем НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В 2013 году Гусева вышла замуж во второй раз, воспитывает двух дочерей.

Ольга и Татьяна Юкины — Оля и Яло, «Королевство кривых зеркал»

close
100%
Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал» (1963)

Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал» (1963)

Киностудия им. М. Горького

Слава «советских сестер Олсен» по праву принадлежит белокурым близняшкам Ольге и Татьяне Юкиным, известным по сказке «Королевство кривых зеркал» Александра Роу. Чтобы не запутаться, роль покладистой Оли отдали ее тезке, а роль проказницы Яло — Татьяне. Правда, сами актрисы позднее признавались, что роли не соответствовали их характерам, поскольку по темпераменту Оля была более бойкой, а Татьяна — рассудительной.

После школы Ольга пыталась поступить в театральное училище, а Татьяна — в технический ВУЗ, но обе провалились на вступительных экзаменах. Тогда девушки окончили машиностроительный техникум, но по специальности никогда не работали. Почти одновременно близняшки удачно вышли замуж и устроились в гостиницу «Интурист», где им часто перепадали путевки заграницу.

С развалом СССР все изменилось: в 1995 году сестры потеряли работу и еле сводили концы с концами. Смерть родителей усугубила депрессию Юкиных, которые пристрастились к алкоголю. Ольга перенесла два инсульта и в 2005 году умерла от сердечного приступа. Татьяна ненамного пережила сестру. В 2011 года она скончалась от атеросклероза в возрасте 57 лет.

Юрий и Владимир Торсуевы — Сыроежкин и Электроник, «Приключения Электроника»

close
100%
Владимир и Юрий Торсуевы

Владимир и Юрий Торсуевы

Одесская киностудия/Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Братьев Торсуевых режиссер Константин Бромберг выбрал из более 300 претендентов: курчавые мальчишки не только отличались музыкальностью и артистизмом, но и умели стоять на коньках. Как и в случае с сестрами Юкиными, поначалу им дали прямо противоположные по характеру роли: Юрий сыграл Сыроежкина, а Владимир — Электроника.

После «Приключений Электроника» новых приглашений в кино не последовало. По окончании школы братья работали сначала в автошколе, затем — на хлебозаводе. Тогда же оба поступили в технический вуз, который не окончили, и ушли в армию. После службы Юрий поступил в Институт стран Азии и Африки МГУ, а Владимир — в юридическую академию.

Оба брата впоследствии работали на киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Известно, что Юрий был женат, в браке у него родились сын и дочь. Владимир женился четыре раза. В 2007 году у него родилась дочь.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+