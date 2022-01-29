От «Взрывных котят» до «Немезиды»: какую настолку выбрать для семьи, вечеринки и путешествия

Интерес к настольным играм подскочил во время пандемии — по данным NPD Group, в прошлом году их продажи выросли на 43% по сравнению с 2019-м. О том, какие настолки выбрать под уровень игроков и конкретные ситуации, рассказывает «Газета.Ru».

Для новичков

«Взрывные котята» (10+)

2-5 игроков, 15 минут

Карточная игра для компании, построенная по принципу русской рулетки. Игроки по очереди тянут карты из колоды. Вытащив «Взрывного котенка», участник выбывает из игры, либо использует карту «Обезвредь» (если она есть на руках). Победителем становится сапер, которому удалось не взорваться.

«Мачи Коро» (7+)

2-5 игроков, 30-45 минут

На время игры все участники становятся мэрами развивающегося городка. Каждый получает шесть стартовых карт, две из которых — обычные постройки, а четыре — заготовки для достопримечательностей, которые надо построить. Игра делится на фазы доходов и строительства. Побеждает тот, кто первым построит четыре достопримечательности.

Jungle Speed (7+)

2-10 игроков, 15+ минут

В процессе игры участники по очереди переворачивают карту из своего набора и кладут ее рядом. Как только игрок увидел у кого-то такую же карту, он должен первым схватить тотем, который стоит в середине стола. Проигравший забирает себе карты из сброса соперника. Тот, кто первым избавляется от своих карт, выигрывает.

«Неудержимые единорожки» (12+)

2-8 игроков, 30-60 минут

Задача игрока — собрать армию из волшебных единорогов и захватить вселенную раньше других. В ходе игры предусмотрены взаимодействие с соперниками, бонусы и штрафы. Побеждает игрок, собравший семь единорожек, если в игре участвуют 2-5 игроков, и шесть — если игроков от 6 до 8.

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Ticket to Ride (8+)

2-5 игроков, 30-60 минут

В рамках игры Ticket to Ride игроки соревнуются в соединении городов железнодорожными маршрутами. Если маршрут не сброшен, его придется сохранить до конца игры. Побеждает тот, кто набрал больше всего очков. В серии игр Ticket to Ride есть такие варианты локаций, как Европа, Азия, Северные страны, Америка, Япония, Италия и другие.

Для вечеринок

«Бункер» (18+)

4-16 игроков, 30-60 минут

В условиях апокалипсиса участники должны доказать свою пользу для общества, чтобы заслужить место в бункере. Они получают случайный набор карт, который определяет пол, возраст, состояние здоровья, профессию и другие черты персонажа. Задача каждого игрока — убедить остальных в эффективности своего набора характеристик.

«Экивоки» (16+)

2-16 игроков, 40-60 минут

Нетривиальная игра в слова, в которой предусмотрены шесть вариантов заданий. В зависимости от выпавшей грани кубика участники объясняют слова или фразы различными способами: пантомима, чтение с конца, рисование, лепка, пение и так далее. Справившись с задачей, участники продвигаются к финишу по игровому полю.

«Колонизаторы» (10+)

3-4 игрока, 45-90 минут

Игроки выступают в роли мирных поселенцев, осваивающих остров Катан. Они добывают ресурсы, строят поселки, города и дороги, защищаются от разбойников и торгуются с соседями. В начале партии у каждого имеется по два поселения, а побеждает тот, кто наберет десять.

Scrabble (10+)

2-4 игрока, 40-60 минут

Эта игра, известная жителям СНГ под названием «Эрудит», появилась в 1931 году. Ее суть заключается в составлении цепочек слов, в зависимости от сложности которых участники получают определенное количество очков.

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«Эмоциональный интеллект» (10+)

2-14 игроков, 30+ минут

На 135 картах приводится описание различных эмоций, которые нужно донести через предлагаемые фразы. Другие участники должны угадать, какие чувства и переживания соперники вложили в свои выступления.

Семейные игры

«Селестия» (8+)

2-6 игроков, 30+ минут

В азартной игре «Селестия» участники испытывают удачу: они летят с друзьями на дирижабле — и чем дальше, тем больше сокровищ могут найти. Но на пути им могут помешать тучи, птицы и пираты. За проблемы всего экипажа отвечает капитан, остальные по желанию могут покинуть корабль (но тогда в финишной точке они останутся без наград). С другой стороны, они могут и вовсе погибнуть по вине неумелого предводителя.

«Каркассон» (8+)

2-5 игроков, 35+ минут

Несколько игроков исполняют роли феодалов, которые разведывают и осваивают территории вокруг замка Каркассон. Механика игры — совместное строительство общей карты и выставление на них фишек. Цель — отстроить и заселить земли так, чтобы получить максимум победных бонусов.

«Лаваленд» (8+)

3-5 игроков, 30 минут

Действие игры происходит на острове Лаваленд, где любопытный турист потрогал в храме запретный предмет. В итоге духи острова разозлились, и огромный вулкан начал извержение. Спасаясь от приближающейся лавы, игроки должны захватить с собой как можно больше туземных реликвий. Побеждает тот, кто принес на лодку больше сокровищ.

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Small World (8+)

2-5 игроков, 40-80 минут

Игроки выбирают сказочный народ и его способность, после чего приступают к завоеванию окружающих земель. Когда цивилизация разрастается и приходит в упадок, игрок оставляет ее и встает во главе новой. Он добивается победы, грамотно управляя народами, их различными способностями и подстраивая свою стратегию под ситуацию.

«Инициатива» (8+)

1-4 игрока, 30-60 минут

В «Инициативе» игроки примеряют на себя роли подростков, играющих в настолку «Ключ». Игра состоит из серии заданий, связанных вместе историей из комикса. Участники должны не только играть от лица ребят, но и помогать им пройти через важные события в их жизни. Все играют одной командой, поэтому побеждают или проигрывают тоже вместе.

Для путешествий

UNO DOS (7+)

2-4 игрока, 20+ минут

Немного видоизмененная версия классической карточной игры UNO. Задача игроков остается прежней: им нужно избавиться от всех своих карт и оставить соперников с веером на руке. По-испански «дос» означает «два», поэтому в колоде есть несколько «двоек» на цветном поле, которым можно присваивать любой цвет. Также, в отличие от UNO, добавились восемь карт с решеткой — им можно присвоить любое число.

«Тик Так Бумм» (12+)

2-12 игроков, 30-60 минут

Задача игроков — быстро придумать слово, состоящее из определенного набора букв. При этом по кругу передается тикающая «бомба-игрушка», которая «взрывается» в руках того, кто замешкался.

«Табу» (12+)

4-10 игроков, 20-30 минут

В ходе игры участники должны на скорость объяснить то или иное слово, не называя ни его, ни другие связанные с ним слова. Эти слова — табу, запрет. Например, нужно объяснить слово «футбол», не используя слова «игра», «спорт», «вратарь», «болельщики» и «мяч».

Loonacy (8+)

2-5 игроков, 5-10 минут

Простая карточная игра на быстроту реакции, цель которой — как можно быстрее сбросить все свои карты. В начале партии каждому выдается семь карт, на которых изображены по два рисунка. Затем игроки выкладывают карты из колоды для образования сброса — если один из рисунков совпадает, в любое время можно выложить карту с руки на любую колоду сброса.

«Илито» (18+)

3-17 игроков, 20+ минут

На вопросы в «Илито» нет правильных ответов — есть только два варианта, разделенные союзом «или». Выбирая между ними, игрокам предстоит всеми способами доказать ведущему свою точку зрения. Больше всего очков получит тот, чье мнение сильнее повлияло на решение ведущего.

Для продвинутых

«Немезида» (13+)

1-5 игроков, 60-120 минут

Хардкорная игра для тех, кому не жалко потратить на нее более 11 тыс. рублей. Действие «Немезиды» происходит на высокотехнологичном космическом корабле, который полностью остановился из-за критического сбоя системы. Чтобы вернуться на Землю, игрокам необходимо починить неисправность почти безжизненного корабля, выполнить личные задачи и преодолеть препятствия.

«Властелин колец: Странствия в Средиземье» (13+)

1-5 игроков, 60+ минут

В игре предлагается полностью кооперативное приключение по вселенной Джона Толкина. Участники играют за известных персонажей (Бильбо, Гимли, Арагорна) и выбирают себе роли взломщика, следопыта, лидера и прочих. Они путешествуют по Средиземью, находят древние сокровища, сражаются с орками и силами тьмы. Особенностью игры является электронное приложение, которое помогает участникам на всех этапах.

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«Ужас Аркхэма» (14+)

1-2 игрока, 60-120 минут

В этой карточной игре участники примеряют на себя роль сыщиков. В сеттинге мифов Говарда Лавкрафта они преследуют культы, борются с тьмой, сталкиваются с Древними и закрывают порталы в другие измерения. Персонажи обладают как сильными, так и слабыми сторонами, с которыми необходимо уживаться.

«Сумерки империи» (13+)

3-6 игроков, 240-480 минут

Действие глобальной экономической стратегии «Сумерки империи» разворачивается в космосе. Участники борются за галактику, став предводителями одной из семнадцати рас. Они обладают разными характеристиками и используют для достижения цели военную мощь, политические игры, экономические переговоры и другие способы.

«Gloomhaven. Мрачная Гавань» (13+)

1-4 игрока, 30-120 минут

Масштабная тактическая игра «Gloomhaven. Мрачная Гавань» предполагает кооперативное приключение по подземельям и руинам. Перед участниками стоит выбор из 17 уникальных наемников со своей историей и мотивом отправиться в опасное путешествие. На каждый сценарий персонаж получает определенную цель. В ходе игры сталкиваются интересы отдельных игроков и общей команды — каждый решает сам, примкнуть к коллективу или действовать самостоятельно. В сценарии содержится более 90 сюжетов — на пути к финишу участники выполняют задания, сражаются с монстрами и открывают для себя новые возможности.