«Его любили все»: коллеги вспомнили талант и скромность умершего в хосписе Леонида Куравлева

Советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни. В раннем детстве актер жил в ссылке с мамой, а последние дни своей жизни провел в хосписе. О тяжелом детстве и одинокой старости звезды советского кино — в материале «Газеты.Ru».

Остановка сердца

О смерти народного артиста РСФСР в воскресенье РИА «Новости» сообщил его сын Василий Куравлев. По информации источника «Федерального агентства новостей», причиной смерти стала остановка сердца.

Источник уточнил, что у актера была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь — повреждение сосудов головного мозга, при котором нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает RT.

Как стало известно сайту KP.ru, Леонид Куравлев успел составить завещание. Его друзья рассказали изданию, что сделал он это давно. Все имущество в размере 100 млн рублей будет в равных долях поделено между его детьми — 44-летним Василием и 59-летней Екатериной. Умер актер Леонид Куравлев На 86-м году жизни умер актер Леонид Куравлев, сообщает РИА «Новости» . 30 января 16:20

У актера также осталась дача в дальнем Подмосковье, сбережения и пятикомнатная квартира на четвертом этаже в Доме на набережной — из окон видно Москву-реку и Храм Христа Спасителя.

«Наших великих актеров становится все меньше и меньше»

«Я с ним снималась много лет назад в кинокомедии «Живите в радости». Я была совсем молодая артистка, он уже был звездой. Я ему бесконечно благодарна за то, что он меня очень поддерживал», — цитирует RT актрису Елена Драпеко.

По ее словам, российский кинематограф и вся отечественная культура после его смерти понесли большую утрату. Она также отметила, что актер не любил публичность.

«Он очень доброжелательным был по жизни, такой приветливый человек. Очень любил свою семью», — сказала Драпеко.

Глава Минкультуры Ольга Любимова также выразила соболезнования близким Куравлева.

«Для многих известных режиссеров сотрудничество с Леонидом Вячеславовичем становилось большой удачей. Коллеги в нем ценили высокий профессионализм, умение удивительно точно передать авторский замысел и раскрыть глубину образа», — приводит ее слова Telegram-канал RT. Автор «На Дерибасовской» Инин назвал смерть Куравлева потерей для всей России Писатель и сценарист Аркадий Инин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что смерть Леонида... 30 января 16:20

В свою очередь писатель и сценарист Аркадий Инин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что смерть Леонида Куравлева стала для него огромной печалью.

«Потеря друга и большого артиста — это огромная печаль и беда. Это потеря для всей страны, потому что его любили все. Знаете, бывают артисты, которых любят только женщины, — это не про Леню. Его любили все — и дети, и мужчины, и женщины. Для меня это грустная и тяжелая минута», — пояснил Инин.

По словам заслуженного артиста России Георгия Мартиросяна, обаяние Леонида Куравлева на съемочной площадке всегда вызывало добрую зависть у его коллег.

«Леонид Куравлев был замечательным актером и человеком. Человеком очень трогательным во взаимоотношениях. Он был замечательным профессионалом. То, что он делал, это всегда вызывало в этом смысле зависть, потому что он своим обаянием перекрывал все образы, которые осуществлял в кино», — отметил Мартиросян в беседе с «Газетой.Ru».

Он также рассказал, что Леонид Куравлев и в кино, и в жизни был очень открытым, веселым, с прекрасным чувством юмора. «Все, что происходило на съемочной площадке, это было всегда феерично. Иногда, я думаю, он давал какие-то наставления молодым актерам. Я при этом не присутствовал, но, скорее всего, так и было. Артисты же — народ амбициозный. Но услышать от мастера какое-то пожелание о том, как лучше сыграть, — это всегда являлось замечательным фактором. К сожалению, наших великих актеров становится все меньше и меньше», — заключил заслуженный артист.

Последствия пневмонии

Перед болезнью 85-летний актер жил в одном из московских пансионатов для пожилых. Согласно информации КП, поступил он в это социальное учреждение лежачим, очень худым. Куравлев почти не говорил, оглох.

«У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши», — рассказала изданию сотрудница дома престарелых.

Актера в дом для престарелых привез сын. «Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то», — считает сотрудница. «На съемках он всегда создавал феерию»: актер Мартиросян рассказал, за что любили Куравлева Заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что обаяние Леонида... 30 января 16:20

«5 канал» со ссылкой на источник сообщил, что 5 января артиста госпитализировали в Коммунарку. Медики диагностировали у него температуру тела около 38 градусов и сатурацию на уровне 89%. Артист сдавал тесты на коронавирус дважды – 6 и 9 января, но они показали отрицательный результат.

21 января Telegram-канал Baza сообщил, что Леонида Куравлева выписали из Коммунарки. У актера были поражены легкие на 25 и 30 процентов. Врачи тогда поставили ему диагноз — вирусно-бактериальная пневмония. Спустя две недели болезнь удалось вылечить, но медики признали, что помочь звезде кино больше не в силах. По информации источника КП, у Куравлева развилось тяжелое поражение мозга. Поэтому артисту присвоили паллиативный статус и отправили в хоспис.

Всенародный любимец

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в рабочей семье. У него было непростое детство. Семья будущего актера жила небогато: отец работал слесарем, а мать — парикмахером. Когда мальчику было четыре года, началась Великая Отечественная война — и его мать выслали по ложному обвинению на Север. Вместе с ней в ссылку позднее отправился и сам Куравлев.

В 1955-м он стал студентом актерского отделения ВГИКа, где учился на курсе Бориса Бибикова. В 1960 году актер сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин». Названа причина смерти Леонида Куравлева Актер Леонид Куравлев скончался в Москве после остановки сердца, сообщает «Федеральное агентство... 30 января 16:20

Первый киноуспех пришел к Куравлеву спустя четыре года, после главной роли в картине Шукшина «Живет такой парень». Один из самых известных персонажей Куравлева — сантехник Афанасий Борщов в «Афоне» (1975) Георгия Данелии. Картина стала лидером советского проката и принесла артисту всенародную славу: ее посмотрели 62 миллиона зрителей.

Также он известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Актер снимался в кино до 2015 года.