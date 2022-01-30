«Пэм и Томми», «Удивительная миссис Мейзел», «Убивая Еву» и еще 14 сериалов февраля

Со 2 февраля на Hulu
Хроника скандала вокруг секс-видео, украденного у актрисы Памелы Андерсон и барабанщика Mötley Crüe Томми Ли. Задумка принадлежит Эвану Голдбергу и Сету Рогену («SuperПерцы», «Ананасовый экспресс», «Интервью»), последний также выступил в качестве актера. Режиссерское кресло занял постановщик «Тони против всех» и «Круэллы» Крейг Гиллеспи, главные роли исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн.
С 3 февраля на HBO Max / с 4 февраля в «Амедиатеке»
Продолжение сайфая, сделанного под продюсерским покровительством Ридли Скотта, про андроидов, заново выращивающих человечество.
С 4 февраля на Apple TV+
Адаптация израильского триллера «Под чужим флагом»: из нью-йоркского отеля похищают сына американской бизнесвумен (Ума Турман), ФБР и Национальное криминальное агентство подозревают четырех постояльцев из Великобритании.
С 7 февраля на Okko
Режиссерский дебют Надежды Михалковой, где она играет дочь покойного советского драматурга и постановщика. Героиню Михалковой утверждают в голливудский блокбастер, который должен вывести ее на новый профессиональный уровень, поэтому она дает откровенное интервью о российской киноиндустрии. Однако затем съемки срываются, и Вера оказывается в щекотливом положении. В «Номинации» также снялись Анна Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков и другие.
С 10 февраля на Sky / с 11 февраля в «Амедиатеке»
Экранизация романа Роберта Харриса про компьютерного гения, который запускает систему, способную самостоятельно проводить виртуальные торги на фондовых биржах, однако та выходит из-под контроля. В главной роли — Джош Хартнетт.
С 11 февраля на Netflix
Новая драма от Шонды Раймс <>i(«Анатомия страсти», «Бриджертоны») на основе статьи New York Magazine «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка». В 2013–2017 годах Анна Сорокина (настоящее имя девушки) притворялась богатой немецкой наследницей, чтобы обчищать банки, отели и своих состоятельных знакомых. На экране образ Делви воплотила звезда «Озарка» Джулия Гарнер, также в шоу снялись Анна Кламски <>i(«Вице-президент»), Кэти Лоус
С 14 февраля на SundanceTV
Второй выпуск (теперь уже) антологии Ника Хорнби про дебаты семейных пар перед сеансами у психотерапевта. В новых сериях супругов изобразили Патриша Кларксон и Брендан Глисон, а место действия сменилось с паба на кофейню.
С 14 февраля на SundanceTV
Второй выпуск (теперь уже) антологии Ника Хорнби про дебаты семейных пар перед сеансами у психотерапевта. В новых сериях супругов изобразили Патриша Кларксон и Брендан Глисон, а место действия сменилось с паба на кофейню.
С 14 февраля на Netflix
Драма о шести обитательницах люксового жилого небоскреба, которые решаются на измену из-за несчастливого брака.
С 18 февраля на Apple TV+
Триллер про компанию, где сотрудники (добровольно) проходят хирургическую процедуру «разделения», которая разграничивает их воспоминания о работе и личной жизни.
С 18 февраля на Amazon Prime Video
Четвертый сезон ретрокомедии (на дворе тем временем уже 1960-е!) про американскую еврейку Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахэн), которая на фоне разлада с мужем бросает роль домохозяйки и строит карьеру в стендапе.
С 18 февраля на Netflix
Продолжение дурашливой комедии со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем и Лизой Кудроу про новую ветвь вооруженных сил США.
С 20 февраля на Epix и more.tv
Научно-фантастический хоррор, спродюсированный, помимо прочего, братьями Руссо. Место действия — затерянный в лесах американский городишко, куда можно попасть, но выбраться оттуда нельзя. Его обитатели, впрочем, намерены найти выход из сложившейся ситуации — при условии, что сумеют пережить встречу с чудовищами, что ночами бродят по окрестностям.
С 25 февраля на Netflix
Спин-офф «Викингов», события которого развернутся спустя сто лет после оригинала. Сериал расскажет о закате эпохи викингов, а его героями станут Лейф Эрикссон Счастливый, Эрик Рыжий, Фрейдис Эриксдоттир, Харальд III Суровый и Вильгельм I Завоеватель. Разработкой шоу занимался сценарист «Крепкого орешка» и «Беглеца» Джеб Стюарт.
С 25 февраля на Netflix
Юридическая драма про строгую судью, которая специализируется на делах несовершеннолетних, при этом испытывая большую неприязнь к малолетним преступникам.
С 28 февраля на Showtime и в «Амедиатеке»
Первый сезон антологии об успешных предпринимателях будет посвящен сооснователю и гендиректору Uber Трэвису Каланику и взлетам и падениям его детища. Главного героя сыграл Джозеф Гордон-Левитт, вместе с ним в шоу приняли участие Кайл Чендлер («Годзилла: Король монстров»), Керри Бише («Страшные сказки: Город ангелов»), а также Ума Турман, которая изобразила соучредительницу издания The Huffington Post Арианну Хаффингтон, входившую в правление Uber.
С 28 февраля на BBC America и в «Амедиатеке»
Четвертый выпуск шпионского триллера про игру в кошки-мышки между киллершей Вилланель (Джоди Комер) и сотрудницей MI6 Евой Поластри (Сандра О). В новых сериях Ева будет добиваться желанной мести, а Вилланель попробует перейти к новому образу жизни, чтобы доказать, что она не монстр.
В феврале на Premier
Лера (Елена Тронина), работница вещевого рынка, готовится выйти замуж за Амана (Анвар Осмоналиев), но ее жизнь круто меняется после того, как на их свадьбе убивают старшего брата Амана, который к ней домогался. Так Лена становится главной подозреваемой в убийстве.