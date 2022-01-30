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Культура

«Пэм и Томми», «Удивительная миссис Мейзел», «Убивая Еву» и еще 14 сериалов февраля

Какие сериалы смотреть в феврале 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Пэм и Томми» (2022)

Кадр из сериала «Пэм и Томми» (2022)

Annapurna Pictures
Секреты семейной жизни Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли, возвращение миссис Мейзел, Вилланель и Евы, а также спин-офф «Викингов», шоу про основателя Uber, триллер про разделение рабочих и личных воспоминаний, режиссерский дебют Надежды Михалковой и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в феврале, и рассказывает о самых интересных.
1
«Пэм и Томми» («Pam & Tommy») — мини-сериал

Со 2 февраля на Hulu

Хроника скандала вокруг секс-видео, украденного у актрисы Памелы Андерсон и барабанщика Mötley Crüe Томми Ли. Задумка принадлежит Эвану Голдбергу и Сету Рогену («SuperПерцы», «Ананасовый экспресс», «Интервью»), последний также выступил в качестве актера. Режиссерское кресло занял постановщик «Тони против всех» и «Круэллы» Крейг Гиллеспи, главные роли исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн.

2
«Воспитанные волками» («Raised by Wolves») — 2 сезон

С 3 февраля на HBO Max / с 4 февраля в «Амедиатеке»

Продолжение сайфая, сделанного под продюсерским покровительством Ридли Скотта, про андроидов, заново выращивающих человечество.

3
«Под подозрением» («Suspicion») — 1 сезон

С 4 февраля на Apple TV+

Адаптация израильского триллера «Под чужим флагом»: из нью-йоркского отеля похищают сына американской бизнесвумен (Ума Турман), ФБР и Национальное криминальное агентство подозревают четырех постояльцев из Великобритании.

4
«Номинация» — мини-сериал

С 7 февраля на Okko

Режиссерский дебют Надежды Михалковой, где она играет дочь покойного советского драматурга и постановщика. Героиню Михалковой утверждают в голливудский блокбастер, который должен вывести ее на новый профессиональный уровень, поэтому она дает откровенное интервью о российской киноиндустрии. Однако затем съемки срываются, и Вера оказывается в щекотливом положении. В «Номинации» также снялись Анна Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков и другие.

5
«Индекс страха» («The Fear Index») — мини-сериал

С 10 февраля на Sky / с 11 февраля в «Амедиатеке»

Экранизация романа Роберта Харриса про компьютерного гения, который запускает систему, способную самостоятельно проводить виртуальные торги на фондовых биржах, однако та выходит из-под контроля. В главной роли — Джош Хартнетт.

6
«Изобретая Анну» — мини-сериал

С 11 февраля на Netflix Новая драма от Шонды Раймс <>i(«Анатомия страсти», «Бриджертоны») на основе статьи New York Magazine «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка». В 2013–2017 годах Анна Сорокина (настоящее имя девушки) притворялась богатой немецкой наследницей, чтобы обчищать банки, отели и своих состоятельных знакомых. На экране образ Делви воплотила звезда «Озарка» Джулия Гарнер, также в шоу снялись Анна Кламски <>i(«Вице-президент»), Кэти Лоус

7
«Семейный брак» («State of the Union») — 2 сезон

С 14 февраля на SundanceTV

Второй выпуск (теперь уже) антологии Ника Хорнби про дебаты семейных пар перед сеансами у психотерапевта. В новых сериях супругов изобразили Патриша Кларксон и Брендан Глисон, а место действия сменилось с паба на кофейню.

8
«Словно золотые рыбки» («Kingyo Tsuma») — 1 сезон

С 14 февраля на Netflix

Драма о шести обитательницах люксового жилого небоскреба, которые решаются на измену из-за несчастливого брака.

9
«Разделение» («Severance») — 1 сезон

С 18 февраля на Apple TV+

Триллер про компанию, где сотрудники (добровольно) проходят хирургическую процедуру «разделения», которая разграничивает их воспоминания о работе и личной жизни.

10
«Удивительная миссис Мейзел» («The Marvelous Mrs. Maisel») — 4 сезон

С 18 февраля на Amazon Prime Video

Четвертый сезон ретрокомедии (на дворе тем временем уже 1960-е!) про американскую еврейку Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахэн), которая на фоне разлада с мужем бросает роль домохозяйки и строит карьеру в стендапе.

11
«Космические силы» («Space Force») — 2 сезон

С 18 февраля на Netflix

Продолжение дурашливой комедии со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем и Лизой Кудроу про новую ветвь вооруженных сил США.

12
«Извне» («From») — 1 сезон

С 20 февраля на Epix и more.tv

Научно-фантастический хоррор, спродюсированный, помимо прочего, братьями Руссо. Место действия — затерянный в лесах американский городишко, куда можно попасть, но выбраться оттуда нельзя. Его обитатели, впрочем, намерены найти выход из сложившейся ситуации — при условии, что сумеют пережить встречу с чудовищами, что ночами бродят по окрестностям.

13
«Викинги: Вальхалла» («Vikings: Valhalla») — 1 сезон

С 25 февраля на Netflix

Спин-офф «Викингов», события которого развернутся спустя сто лет после оригинала. Сериал расскажет о закате эпохи викингов, а его героями станут Лейф Эрикссон Счастливый, Эрик Рыжий, Фрейдис Эриксдоттир, Харальд III Суровый и Вильгельм I Завоеватель. Разработкой шоу занимался сценарист «Крепкого орешка» и «Беглеца» Джеб Стюарт.

14
«Ювенальный суд» («Sonyeon Simpan») — 1 сезон

С 25 февраля на Netflix

Юридическая драма про строгую судью, которая специализируется на делах несовершеннолетних, при этом испытывая большую неприязнь к малолетним преступникам.

15
«На низком старте: Битва за Uber» («Super Pumped: The Battle for Uber») — 1 сезон

С 28 февраля на Showtime и в «Амедиатеке»

Первый сезон антологии об успешных предпринимателях будет посвящен сооснователю и гендиректору Uber Трэвису Каланику и взлетам и падениям его детища. Главного героя сыграл Джозеф Гордон-Левитт, вместе с ним в шоу приняли участие Кайл Чендлер («Годзилла: Король монстров»), Керри Бише («Страшные сказки: Город ангелов»), а также Ума Турман, которая изобразила соучредительницу издания The Huffington Post Арианну Хаффингтон, входившую в правление Uber.

16
«Убивая Еву» («Killing Eve») — 4 сезон

С 28 февраля на BBC America и в «Амедиатеке»

Четвертый выпуск шпионского триллера про игру в кошки-мышки между киллершей Вилланель (Джоди Комер) и сотрудницей MI6 Евой Поластри (Сандра О). В новых сериях Ева будет добиваться желанной мести, а Вилланель попробует перейти к новому образу жизни, чтобы доказать, что она не монстр.

17
«Идентификация» — 1 сезон

В феврале на Premier

Лера (Елена Тронина), работница вещевого рынка, готовится выйти замуж за Амана (Анвар Осмоналиев), но ее жизнь круто меняется после того, как на их свадьбе убивают старшего брата Амана, который к ней домогался. Так Лена становится главной подозреваемой в убийстве.

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