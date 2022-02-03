Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Валиева рассказала, как часто слышит похвалу от Тутберидзе 22:31
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $91... 22:26
США начали переброску дополнительных войск в Европу 22:23
РИА «Новости»: Германия отказалась обсуждать выход из кризисной... 22:10
Губерниев отреагировал на призыв лыжницы Степановой своим... 22:10
Ученые открыли новый опасный вариант ВИЧ 22:05
Песков оценил сообщения США о «вторжении» России... 22:03
Пентагон оценил вклад США в борьбу с ИГ* 22:02
Британия перехватила два российских самолета 21:54
Попова оценила вероятность заражения «дельтой»... 21:53
Культура

Рэпер из США захотел стать белым. Чем опасна такая процедура

Врачи назвали заболевания, к которым может привести отбеливание кожи

Слушать
Остановить
close
100%
Lil Uzi Vert

Lil Uzi Vert

Dimitrios Kambouris/Getty Images
Рэпер-афроамериканец Lil Uzi Vert сообщил о намерении отбелить кожу. «Газета.Ru» объясняет, как работает данная процедура — и чем она опасна.

Популярный хип-хоп-исполнитель Lil Uzi Vert (Саймир Вудс), известный смелыми экспериментами со внешностью, заявил о планах изменить цвет кожи на более светлый.

«Отбеливаю кожу, мне нужен зонт», — написал он в Twitter.

Параллельно Lil Uzi Vert сменил фото профиля на кадр с Майклом Джексоном, которого подозревали в использовании процедуры по отбеливанию кожи. Немногим позднее рэпер поставил на аватар снимок дэнсхолл-артиста Vybz Carte — несколько лет назад он осветлил кожу, а затем был приговорен к пожизненному заключению за убийство.

Далеко не все поклонники Lil Uzi Vert поверили в его намерения — например, один из подписчиков написал, что музыканту «не хватит яиц» прибегнуть к процедуре. В ответ рэпер, недавно вжививший себе в лоб бриллиант стоимостью $24 млн, призвал фаната «не испытывать его».

Вудса также раскритиковали за «неуместное» сравнение с Майклом Джексоном. Долгое время считалось, что культовый певец в 1980-х прибегнул к операции по отбеливанию кожи. Однако сам артист утверждал, что изменения во внешности были связаны с витилиго — нарушением пигментации. Такая же особенность есть, например, у канадской модели Винни Харлоу.

В разговоре с «Газетой.Ru» врач клиники «Премиум Эстетик» Татьяна Пономарева объяснила, что отбелить кожу можно несколькими способами, включая кислотный пилинг и лазерную процедуру. При этом шансы на успех подобной операции она назвала «сомнительными».

В свою очередь косметолог и ведущий тренер бренда Institut Esthederm Наталья Полякова подчеркнула, что самым действенным средством для осветления кожи является гидрохинон.

«Он в течение трех недель блокирует процессы образования нового меланина. Также надо подключать пилинги, они нужны для отшелушивания поверхностных клеток с уже накопленными меланином. Однако во многих странах гидрохинон запрещен к применению, потому что он достаточно токсичный», — рассказала она.

Полякова также добавила, что средства с гидрохиноном «уменьшают защитную функцию кожи, делая ее более чувствительной к воздействию ультрафиолетовых лучей». По ее словам, применение подобных веществ в будущем может привести к онкологическим заболеваниям.

Согласно врачу-дерматовенерологу высшей категории Юлии Андреановой, у людей, решающихся на процедуру по отбеливанию кожи, также повышается риск возникновения токсического гепатита:

«При проведении подобной операции у пациента обязательно берут согласие, что он осознает ее последствия и вред. Самое страшное, конечно, — рак кожи. Кроме того, витилиго — изменение пигментации кожи. Успешность проведения данной процедуры составляет 15%. Данная услуга не прошла регистрацию в России».

По оценкам ВОЗ, обороты индустрии по отбеливанию кожи к 2024 году могут достигнуть $31,2 млрд. Особенным спросом подобные средства пользуется в Африке, Азии и странах Карибского бассейна. При этом на фоне популярности движение Black Lives Matter некоторые производители средств для отбеливания кожи остановили их выпуск — в числе прочих это сделала Johnson & Johnson.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+