Уилл Смит — Нео, Ведьмак — в «Сумерках»: культовые роли, которые могли достаться другим актерам

На главные роли в «Безумном Максе» изначально рассматривались не Том Харди и Шарлиз Терон, а Брэд Питт и Анджелина Джоли, сообщил автор книги о блокбастере Кайл Бьюкенен со ссылкой на создателей ленты. О том, каких еще культовых персонажей могли бы воплотить на экране известные актеры и по каким причинам этого не случилось, — в материале «Газеты.Ru».

Сегодня трудно представить в роли Нео (он же хакер Томас Андерсон) кого-то, кроме Киану Ривза. Однако на этапе кастинга он даже не был в числе первых претендентов. Изначально братья (ныне — сестры) Вачовски рассматривали Джонни Деппа, Брэда Питта, Николаса Кейджа и Вэла Килмера, но все они на тот момент уже были заняты в других проектах. Когда выбор пал на Уилла Смита, актер отказался из-за запутанного сценария: съемку знаменитой сцены bullet-time он вовсе счел невозможной для воплощения на экране. Впоследствии Смит не раз раскаивался в своем решении, однако признавал, что вряд ли бы столь удачно справился с ролью.

close 100% Руни Мара в роли Лисбет Саландер и Скарлетт Йоханссон Columbia Pictures/Global Look Press

Образ бесстрашной хакерши Лисбет Саландер заинтересовал Скарлетт Йоханссон — и она пошла на кастинг детективного триллера «Девушка с татуировкой дракона». Однако для Дэвида Финчера актриса оказалась «слишком сексуальной». Наиболее удачно в образ попала Руни Мара, ей в итоге роль и досталась.

close 100% Marvel/Paramount Pictures

Том Круз мог стать частью киновселенной Marvel. Кто, как не звезда «Миссии невыполнима», смотрелся бы убедительно в образе Железного человека? Однако сотрудничество не сложилось из-за занятости актера. В итоге создатели выбрали Роберта Дауни-младшего, хотя поначалу сомневались в кандидатуре из-за его давних проблем с алкоголем.

Джим Керри и Дрю Бэрримор — Эдвард и Ким, «Эдвард руки-ножницы»

На главную роль в мрачной сказке Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы» пробовались Том Круз, Роберт Дауни-младший и Джим Керри. Но в итоге режиссер сделал выбор в пользу своего друга Джонни Деппа, который, кстати, и уговорил Бертона пригласить на главную женскую роль Вайнону Райдер — с актрисой на тот момент он состоял в романтических отношениях. При этом изначально Ким должна была сыграть Дрю Бэрримор.

Мэттью Макконахи и Гвинет Пэлтроу — Джек и Роуз, «Титаник»

Во время кинопроб «Титаника» Джеймс Кэмерон уже был готов утвердить Мэттью Макконахи, однако всего одна встреча с Леонардо Ди Каприо изменила его мнение. Что же касается Роуз, то режиссер предложил роль Гвинет Пэлтроу, но ей сценарий показался неинтересным. Любопытно, что Кейт Уинслет, напротив, при первой встрече не произвела впечатления на Кэмерона, который счел британку недостаточно изящной и утонченной. Более того, у нее были и другие серьезные соперницы в лице Николь Кидман, Шэрон Стоун и Кэмерон Диас.

Шон Коннери и Джейк Джилленхол — Гэндальф и Фродо Бэггинс, «Властелин колец»

Многие звездные актеры мечтали сыграть во «Властелине колец». Джейк Джилленхол, претендовавший на роль отважного хоббита Фродо, провалил пробы, поскольку не произносил реплики с британским акцентом. Причем режиссер Питер Джексон посчитал его тогда худшим актером на свете, несмотря на рекомендации агентов. Впоследствии постановщик обратил внимание на Элайджу Вуда, которому и досталась роль хранителя кольца.

Одним из первых, кто получил предложение сыграть мага Гэндальфа, стал Шон Коннери. Однако звезда «Джеймса Бонда» отказался, несмотря на обещанный гонорар в размере $10 млн. Коннери объяснил, что ему никогда не был близок жанр фэнтези. Сыгравший в «Лабиринте» короля гоблинов Дэвид Боуи также претендовал на роль Гэндальфа. Но в итоге волшебника сыграл Иэн Маккеллен.

Иэн Маккеллен и Тим Рот — Альбус Дамблдор и Северус Снейп, «Гарри Поттер»

На роль Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере» создатели франшизы в первую очередь рассматривали Иэна Маккелена, но тот отказался из солидарности с покойным Ричардом Харрисом, сыгравшим этого персонажа в первой части.

Воплотить на экране Северуса Снейпа приглашали Тима Рота, но тот сделал выбор в пользу антиутопии «Планета обезьян» Тима Бертона. Сам актер признавался впоследствии, что не жалеет о своем выборе, потому что ему очень понравилось, как мрачного волшебника сыграл Алан Рикман. В свою очередь Робин Уильямс очень хотел заполучить роль Хагрида, но авторы фильма искали актера-британца.

Будучи фанатом саги, Эдди Редмейн проходил кастинг на роль Тома Реддла, однако в проект так и не попал. Причудливым образом его мечта исполнилась спустя годы — ему досталась роль мага-зоолога Ньюта Саламандера в «Фантастических тварях».

Леонардо Ди Каприо — Энакин Скайуокер, «Звездные войны» // Патрик Бэйтмен, «Американский психопат»

close 100% Хайден Кристенсен в роли Энакина Скайуокера и Леонардо Ди Каприо Lucasfilm Ltd./Global Look Press

Роль Энакина Скайуокера, прославившая Хайдена Кристенсена, мог бы исполнить Леонардо Ди Каприо. Однако актер отказался от предложения, поскольку не хотел подписываться на долгосрочный контракт во франшизе. Тем более, на тот момент он уже был занят на съемках «Поймай меня, если сможешь». А вот на главную роль в «Американском психопате» его обошел на кастинге Кристиан Бэйл. По легенде студия уже готова была заключить с ним контракт, но Бэйл убедил режиссера в том, что он больше подходит на роль мерзавца Патрика Бэйтмена, нежели звезда «Титаника».

Аль Пачино и Джоди Фостер — Хан Соло и Принцесса Лея, «Звездные войны»

Помимо Ди Каприо, в «Звездных войнах» могли принять участие Аль Пачино и Джоди Фостер, которым предлагали роли Хана Соло и Принцессы Леи. Оба отказались, потому что изначально сценарий был несколько сырым, — и замысел истории от них ускользнул. Также на роль Хана Соло приглашали Сильвестра Сталлоне и Курта Рассела. По словам Сталлоне, он завалил кастинг намеренно, в то время как Рассел объяснил отказ участием в другом проекте.

Дженнифер Лоуренс и Генри Кавилл — Белла и Эдвард, «Сумерки»

close 100% Роберт Паттинсон в роли Эдварда Каллена и Генри Кавилл Global Look Press

Среди претенденток на роль подружки вампира в саге «Сумерки» пробовалась Дженнифер Лоуренс, но не прошла по типажу. А таинственного вампира Эдварда Каллена могли бы исполнить Скотт Иствуд (сын Клинта Иствуда) или звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл. В итоге роль Беллы и Эдварда отдали малоизвестным на тот момент артистам — Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону. Дуэт оказался настолько ярким, что им до сих пор не удается избавиться от «вампирских» образов.

Джек Николсон и Мишель Пфайффер — Ганнибал Лектор и Кларисса, «Молчание ягнят»

На роль Ганнибала Лектора претендовали Джек Николсон и Дэниел Дэй-Льюис, однако в итоге зловещий образ воплотил сэр Энтони Хопкинс — проект принес ему «Оскар». Что же касается главной героини Клариссы Старлинг, то изначально роль предлагали Мишель Пфайффер, но сценарий «Молчания ягнят» показался ей слишком жестоким. Зато Джоди Фостер сюжет не испугал — и за смелость она была награждена призом Американской киноакадемии.

Роль Форреста Гампа окончательно сделала Тома Хэнкса звездой первой величины. Правда, изначально Роберт Земекис видел в главной роли Джона Траволту, но тот отказался от участия в пользу «Криминального чтива» Квентина Тарантино. Помимо Траволты, в «Форресте Гампе» хотели сыграть Билл Мюррей и Шон Пенн. После выхода на экраны картина удостоилась шести «Оскаров», одна из статуэток досталась как раз Хэнксу.