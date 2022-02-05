Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Песков рассказал, как теперь можно называть «фейк-ньюс» 11:36
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в Донбассе 11:31
РБК: главу «Мемориала»* вызвали в СК из-за... 11:29
«Нет слов»: Фетисов прокомментировал предложение КХЛ не... 11:27
Василевский высказался об отсутствии Овечкина на Матче звезд НХЛ 11:18
В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о начале... 11:17
Госпитализированный Ройзман предположил у себя... 11:17
Фетисов о поведении фанатов на матче Россия — Украина:... 11:08
Стерлинг призвал снять чемпионский пояс UFC с Петра Яна 11:01
США назвали единственное средство защиты от гиперзвуковых ракет 11:00
Культура

Связи, внешность и «папик»: как убийца Пушкина попал в высший свет Петербурга

Биография Жоржа Дантеса

close
100%
Жорж Шарль Дантес

Жорж Шарль Дантес

Алексей Варфоломеев/РИА «Новости»
5 февраля 1812 года родился француз Жорж Шарль Дантес, смертельно ранивший поэта Александра Пушкина на дуэли. О том, как в 22 года Дантес стал офицером в России, вошел в высший свет Петербурга, нашел себе нового «отца» и разгневал Пушкина, рассказывает «Газета.Ru».

Кто такой Дантес

Офицер-кавалергард Жорж-Шарль Дантес родился 5 февраля 1812 года во французском городе Кольмар. Он был третьим ребенком в семье и первым сыном Жозефа-Конрада Дантеса, получившего баронский титул при Наполеоне I. Сначала Дантес учился в колледже в Эльзасе, затем — в Бурбонском лицее, а в 1829 году поступил в Сен-Сирскую военную школу. С началом Июльской революции 1830 года Дантес был уволен из школы по желанию семейства. Об этом пишет биограф и внук Дантеса Луи Метман, чьи слова передает Павел Щеголев в своей книге «Дуэль и смерть Пушкина».

«Дантес в июле 1830 года примкнул к той группе учеников школы, которая вместе с полками, сохранившими верность Карлу X, пыталась на площади Людовика XV выступить на его защиту. Отказавшись служить Июльской монархии, он вынужден был покинуть школу, — писал Метман. — В течение нескольких недель он считался в числе партизан, собравшихся в Вандее вокруг герцогини Беррийской».

Внук описал Дантеса как «человека живого и независимого характера», который не мог смириться с «монотонным провинциальным существованием». Благодаря связям в Германии юношу согласились принять на военную службу в чине унтер-офицера. Но он отказался, потому что хотел сразу стать офицером. Тогда прусский принц Вильгельм посоветовал Дантесу отправиться в Россию и написал рекомендательное письмо. Здесь ему также помогли связи: принц был женат на племяннице императора Николая Павловича.

Покровительство Геккерна

Осенью 1833 года Дантес прибыл в Петербург и завел дружбу с голландским дипломатом Луи Геккерном. Тот вывел молодого человека в свет и содействовал его карьере. После долгой переписки и личной встречи с родным отцом Дантеса Геккерн добился согласия на усыновление Жоржа. В итоге он принял имя Жорж Шарль де Геккерн Дантес.

«Дантес имел счастливый случай встретить барона Геккерна, — написал Метман. — Последний, привлеченный находчивостью и прекрасной внешностью Жоржа Дантеса, заинтересовался им и вошел в постоянную переписку с его отцом, который высказывал живейшую признательность за покровительство, сослужившее свою пользу как в военной карьере, так и в светских отношениях сына».

Некоторые биографы и современники предполагали, что между Геккерном и Дантесом была гомосексуальная связь. В одном из своих писем на это намекал князь Александр Трубецкой:

«За Дантесом водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позже. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном, или Геккерн жил с ним. Судя по всему, в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль».

Согласно историку Николаю Карамзину, «Геккерн, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно телом и душой Дантеса».

В свою очередь литературный критик Павел Анненков предположил, что Геккерн ревновал Дантеса к Пушкину и намеренно пытался их поссорить. Сам Пушкин писал в своих мемуарах о «содомском грехе Дантеса», но это могло быть связано с личной неприязнью.

Служба в России

Рекомендательное письмо прусского принца подействовало ожидаемым образом: о Дантесе доложили государю, и генерал Владимир Адлерберг оказал ему помощь в подготовке к экзаменам.

«Генерал Сухозанет обещал мне не быть злым, но не полагайтесь слишком на это. Не забывайте повторять то, что вы выучили, — писал генерал Дантесу. — Император меня спросил, знаете ли вы русский язык? Я ответил наудачу утвердительно. Я очень бы посоветовал вам взять учителя русского языка. Желаю вам удачи. Ваш Адлерберг».

В итоге Дантес успешно сдал офицерский экзамен при Военной академии по программе школы гвардейских юнкеров и подпрапорщиков. Причем от экзаменов по русской словесности, уставу и военному судопроизводству его освободили. 8 февраля 1834 года Дантеса зачислили корнетом в запасную Кавалергардский полк. Узнав об этом, отец Дантеса отправил Геккерну письмо с благодарностью за помощь сыну.

«Я сейчас узнал от Жоржа о его назначении и о том, что вы соблаговолили для него сделать, — написал он. — Единственное мое желание в этот момент — иметь возможность лично засвидетельствовать вам всю мою признательность. Так как со времени смерти моей жены это — первая счастливая минута, которую я испытал».

Известно, что Дантес просил отца выдавать ему 800-900 франков ежемесячно, но он мог давать всего 200 франков. По мнению отца, эта сумма вместе с жалованьем превосходила в три раза затраты на французской службе. 28 января 1836 года Дантес был произведен в поручики — это было его последнее появление на русской службе. Русский язык на должном уровне он так и не выучил. Историк Кавалергардского полка писал о том, что «Дантес оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером; таким он оставался в течение всей своей службы в полку».

Увлечение женой Пушкина

close
100%
Александр Брюллов. Портрет Н. Н. Пушкиной, 1831-1832 года

Александр Брюллов. Портрет Н. Н. Пушкиной, 1831-1832 года

Wikimedia Commons

Благодаря красоте и обаянию Дантес быстро завоевал симпатию в высшем свете Петербурга. Осенью 1834 года на одном из вечеров он встретился с Пушкиным и его женой Натальей Пушкиной (Гончаровой). Она произвела на Дантеса сильнейшее впечатление. Около двух лет барон настойчиво за ней ухаживал. Об этом Пушкин писал в письме Геккерну:

«Я заставил вашего сына играть столь плачевную роль, что моя жена, пораженная такой плоскостью, не была в состоянии удержаться от смеха, и чувство, которое она, быть может, испытывала к этой возвышенной страсти, угасло в презрении».

В черновике письма к Геккерену поэт заявил, что довольствовался ролью наблюдателя «с тем, чтобы вмешаться, когда сочтет это удобным». Он отметил, что доверяет своей жене, но при этом «несколько беспокоится».

В 1836 году Дантес написал Геккерну, находившемуся за границей, что встретил «самое прелестное создание в Петербурге», но муж этой женщины «бешено ревнив». Супруга поэта игнорировала ухаживания Дантеса и рассказывала Пушкину о его плоских шутках. Когда барон заявил, что отказ Гончаровой от свидания будет для него «равносилен смертному приговору», она согласилась встретиться. Это произошло в квартире Идалии Полетики, светской противницы Пушкина. Согласно писательнице Александре Араповой, после свидания Гончарова прямолинейно объяснила супругу причины, по которым она согласилась на общение с Дантесом.

«Она созналась, что свидание ее не имело того значения, которое она предполагала, а было лишь хитростью влюбленного человека. Этого открытия было достаточно, чтобы возмутить ее до глубины души, и тотчас же, прервав беседу, своей таинственностью одинаково оскорбляющую мужа и сестру, она твердо заявила Дантесу, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям, и что это первое его угрозами вынужденное свидание непреклонною ее волею станет и последним», — написала Арапова.

Конфликт с Пушкиным

close
100%
Алексей Наумов «Дуэль Пушкина с Дантесом», 1884 год

Алексей Наумов «Дуэль Пушкина с Дантесом», 1884 год

Wikimedia Commons

В ноябре 1836 года Пушкин получил анонимный пасквиль на французском языке, в котором ему присваивался «патент на звание рогоносца». Этот шуточный документ пародировал грамоты на пожалование кавалерами орденов.

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина,

единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх», — говорилось в пасквиле.

Автор сообщения провел параллель с ситуацией императора: Пушкин был назван заместителем военного чиновника Дмитрия Нарышкина — мужа любовницы Александра I Марии Нарышкиной. Несмотря на то, что письмо было направлено анонимно, Пушкин счел автором Дантеса и вечером 4 ноября послал ему вызов на дуэль. Через неделю Дантес сделал предложение сестре Гончаровой Екатерине, и Пушкин отозвал вызов.

В январе Дантес женился, но его конфликт с Пушкиным не завершился. Поэт сохранял обиду и постоянно искал возможности задеть оппонента. В январе 1937-го Пушкин отправил Геккерну-отцу письмо с критикой его самого и Дантеса. Он знал, что послание выглядит оскорбительно и может привести к дуэли. Так и вышло: Дантес назначил встречу на 27 января (8 февраля).

Дуэль

Условия дуэли были смертельными: Пушкин и Дантес становились на расстоянии двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов. Стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Отметкой о готовности стали брошенные на снег шинели. Секундантом Пушкина был подполковник Константин Данзас, Дантесу помогал сотрудник французского посольства Оливье д'Аршиак.

Первым выстрелил Дантес, не дойдя шага до барьера. Получив пулю в живот, Пушкин упал и заявил, что он «не в силах стрелять». Секундант подал ему новый пистолет вместо упавшего в снег — опершись на одну руку, из положения лежа поэт выстрелил в противника.

По мнению современников, если бы Дантес поднял руку, он бы погиб: «пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ложки».

Увидев падающего Дантеса, Пушкин бросил вверх пистолет и закричал «Браво!» С места дуэли поэта привезли домой на набережную реки Мойки. После дуэли он прожил 46 часов и 15 минут. Поэт скончался 29 января (10 февраля) 1837 года, успев отправить Дантесу и Екатерине письмо о том, что он их прощает.

Выдворение из России и политическая карьера

Узнав о дуэли, император Николай I распорядился судить «военным судом как Геккерна и Пушкина, так равно и всех прикосновенных к сему делу». Предварительно Дантеса приговорили к повешению, но в итоге дело ограничилось лишением чинов и приобретенного российского дворянского достоинства.

В марте Военный суд постановил: «Быть по сему, но рядового Геккерна, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».

После отъезда Дантес жил с Екатериной в городе Сульсе в доме родного отца. Она родила четырех детей и умерла на седьмом году брака от послеродовой горячки. Он остался вдовцом в 30 лет с четырьмя маленькими детьми. Больше Дантес не женился. Долгие годы он безуспешно судился за наследство Гончаровой.

В 1843 году Дантес стал членом Генерального совета департамента Верхний Рейн. За политическую карьеру он был председателем Генерального совета, мэром, депутатом и членом Учредительного собрания. В мае 1852 года Наполеон III отправил Дантеса с неофициальным поручением на встречу с Николаем I — тот заявил, что будет говорить с ним как с «бывшим офицером гвардии — осужденным и помилованным». По мнению Николая Раевского, Дантес удачно справился с поручением.

За заслуги в политической службе Наполеон III назначил его пожизненным сенатором. Затем Дантес дослужился до звания офицера Почетного легиона, а в 1868 году стал командором. После революции 14 сентября 1870 года он вернулся к частной жизни. Когда закончилась франко-прусская война, Дантес выбрал французское подданство. По словам Метмана, его дед «был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой; что, не будь этого несчастного поединка, его ждало незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции с большой семьей и недостаточными средствами».

После окончания карьеры Дантес переехал в свое поместье в Сульсе, где умер в 1895 году в окружении семьи.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+