Связи, внешность и «папик»: как убийца Пушкина попал в высший свет Петербурга

5 февраля 1812 года родился француз Жорж Шарль Дантес, смертельно ранивший поэта Александра Пушкина на дуэли. О том, как в 22 года Дантес стал офицером в России, вошел в высший свет Петербурга, нашел себе нового «отца» и разгневал Пушкина, рассказывает «Газета.Ru».

Кто такой Дантес

Офицер-кавалергард Жорж-Шарль Дантес родился 5 февраля 1812 года во французском городе Кольмар. Он был третьим ребенком в семье и первым сыном Жозефа-Конрада Дантеса, получившего баронский титул при Наполеоне I. Сначала Дантес учился в колледже в Эльзасе, затем — в Бурбонском лицее, а в 1829 году поступил в Сен-Сирскую военную школу. С началом Июльской революции 1830 года Дантес был уволен из школы по желанию семейства. Об этом пишет биограф и внук Дантеса Луи Метман, чьи слова передает Павел Щеголев в своей книге «Дуэль и смерть Пушкина».

«Дантес в июле 1830 года примкнул к той группе учеников школы, которая вместе с полками, сохранившими верность Карлу X, пыталась на площади Людовика XV выступить на его защиту. Отказавшись служить Июльской монархии, он вынужден был покинуть школу, — писал Метман. — В течение нескольких недель он считался в числе партизан, собравшихся в Вандее вокруг герцогини Беррийской».

Внук описал Дантеса как «человека живого и независимого характера», который не мог смириться с «монотонным провинциальным существованием». Благодаря связям в Германии юношу согласились принять на военную службу в чине унтер-офицера. Но он отказался, потому что хотел сразу стать офицером. Тогда прусский принц Вильгельм посоветовал Дантесу отправиться в Россию и написал рекомендательное письмо. Здесь ему также помогли связи: принц был женат на племяннице императора Николая Павловича.

Покровительство Геккерна

Осенью 1833 года Дантес прибыл в Петербург и завел дружбу с голландским дипломатом Луи Геккерном. Тот вывел молодого человека в свет и содействовал его карьере. После долгой переписки и личной встречи с родным отцом Дантеса Геккерн добился согласия на усыновление Жоржа. В итоге он принял имя Жорж Шарль де Геккерн Дантес.

«Дантес имел счастливый случай встретить барона Геккерна, — написал Метман. — Последний, привлеченный находчивостью и прекрасной внешностью Жоржа Дантеса, заинтересовался им и вошел в постоянную переписку с его отцом, который высказывал живейшую признательность за покровительство, сослужившее свою пользу как в военной карьере, так и в светских отношениях сына».

Некоторые биографы и современники предполагали, что между Геккерном и Дантесом была гомосексуальная связь. В одном из своих писем на это намекал князь Александр Трубецкой:

«За Дантесом водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позже. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном, или Геккерн жил с ним. Судя по всему, в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль».

Согласно историку Николаю Карамзину, «Геккерн, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно телом и душой Дантеса».

В свою очередь литературный критик Павел Анненков предположил, что Геккерн ревновал Дантеса к Пушкину и намеренно пытался их поссорить. Сам Пушкин писал в своих мемуарах о «содомском грехе Дантеса», но это могло быть связано с личной неприязнью.

Служба в России

Рекомендательное письмо прусского принца подействовало ожидаемым образом: о Дантесе доложили государю, и генерал Владимир Адлерберг оказал ему помощь в подготовке к экзаменам.

«Генерал Сухозанет обещал мне не быть злым, но не полагайтесь слишком на это. Не забывайте повторять то, что вы выучили, — писал генерал Дантесу. — Император меня спросил, знаете ли вы русский язык? Я ответил наудачу утвердительно. Я очень бы посоветовал вам взять учителя русского языка. Желаю вам удачи. Ваш Адлерберг».

В итоге Дантес успешно сдал офицерский экзамен при Военной академии по программе школы гвардейских юнкеров и подпрапорщиков. Причем от экзаменов по русской словесности, уставу и военному судопроизводству его освободили. 8 февраля 1834 года Дантеса зачислили корнетом в запасную Кавалергардский полк. Узнав об этом, отец Дантеса отправил Геккерну письмо с благодарностью за помощь сыну.

«Я сейчас узнал от Жоржа о его назначении и о том, что вы соблаговолили для него сделать, — написал он. — Единственное мое желание в этот момент — иметь возможность лично засвидетельствовать вам всю мою признательность. Так как со времени смерти моей жены это — первая счастливая минута, которую я испытал».

Известно, что Дантес просил отца выдавать ему 800-900 франков ежемесячно, но он мог давать всего 200 франков. По мнению отца, эта сумма вместе с жалованьем превосходила в три раза затраты на французской службе. 28 января 1836 года Дантес был произведен в поручики — это было его последнее появление на русской службе. Русский язык на должном уровне он так и не выучил. Историк Кавалергардского полка писал о том, что «Дантес оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером; таким он оставался в течение всей своей службы в полку».

Увлечение женой Пушкина

close 100% Александр Брюллов. Портрет Н. Н. Пушкиной, 1831-1832 года Wikimedia Commons

Благодаря красоте и обаянию Дантес быстро завоевал симпатию в высшем свете Петербурга. Осенью 1834 года на одном из вечеров он встретился с Пушкиным и его женой Натальей Пушкиной (Гончаровой). Она произвела на Дантеса сильнейшее впечатление. Около двух лет барон настойчиво за ней ухаживал. Об этом Пушкин писал в письме Геккерну:

«Я заставил вашего сына играть столь плачевную роль, что моя жена, пораженная такой плоскостью, не была в состоянии удержаться от смеха, и чувство, которое она, быть может, испытывала к этой возвышенной страсти, угасло в презрении».

В черновике письма к Геккерену поэт заявил, что довольствовался ролью наблюдателя «с тем, чтобы вмешаться, когда сочтет это удобным». Он отметил, что доверяет своей жене, но при этом «несколько беспокоится».

В 1836 году Дантес написал Геккерну, находившемуся за границей, что встретил «самое прелестное создание в Петербурге», но муж этой женщины «бешено ревнив». Супруга поэта игнорировала ухаживания Дантеса и рассказывала Пушкину о его плоских шутках. Когда барон заявил, что отказ Гончаровой от свидания будет для него «равносилен смертному приговору», она согласилась встретиться. Это произошло в квартире Идалии Полетики, светской противницы Пушкина. Согласно писательнице Александре Араповой, после свидания Гончарова прямолинейно объяснила супругу причины, по которым она согласилась на общение с Дантесом.

«Она созналась, что свидание ее не имело того значения, которое она предполагала, а было лишь хитростью влюбленного человека. Этого открытия было достаточно, чтобы возмутить ее до глубины души, и тотчас же, прервав беседу, своей таинственностью одинаково оскорбляющую мужа и сестру, она твердо заявила Дантесу, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям, и что это первое его угрозами вынужденное свидание непреклонною ее волею станет и последним», — написала Арапова.

Конфликт с Пушкиным

close 100% Алексей Наумов «Дуэль Пушкина с Дантесом», 1884 год Wikimedia Commons

В ноябре 1836 года Пушкин получил анонимный пасквиль на французском языке, в котором ему присваивался «патент на звание рогоносца». Этот шуточный документ пародировал грамоты на пожалование кавалерами орденов.

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина,

единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх», — говорилось в пасквиле.

Автор сообщения провел параллель с ситуацией императора: Пушкин был назван заместителем военного чиновника Дмитрия Нарышкина — мужа любовницы Александра I Марии Нарышкиной. Несмотря на то, что письмо было направлено анонимно, Пушкин счел автором Дантеса и вечером 4 ноября послал ему вызов на дуэль. Через неделю Дантес сделал предложение сестре Гончаровой Екатерине, и Пушкин отозвал вызов.

В январе Дантес женился, но его конфликт с Пушкиным не завершился. Поэт сохранял обиду и постоянно искал возможности задеть оппонента. В январе 1937-го Пушкин отправил Геккерну-отцу письмо с критикой его самого и Дантеса. Он знал, что послание выглядит оскорбительно и может привести к дуэли. Так и вышло: Дантес назначил встречу на 27 января (8 февраля).

Дуэль

Условия дуэли были смертельными: Пушкин и Дантес становились на расстоянии двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов. Стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Отметкой о готовности стали брошенные на снег шинели. Секундантом Пушкина был подполковник Константин Данзас, Дантесу помогал сотрудник французского посольства Оливье д'Аршиак.

Первым выстрелил Дантес, не дойдя шага до барьера. Получив пулю в живот, Пушкин упал и заявил, что он «не в силах стрелять». Секундант подал ему новый пистолет вместо упавшего в снег — опершись на одну руку, из положения лежа поэт выстрелил в противника.

По мнению современников, если бы Дантес поднял руку, он бы погиб: «пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ложки».

Увидев падающего Дантеса, Пушкин бросил вверх пистолет и закричал «Браво!» С места дуэли поэта привезли домой на набережную реки Мойки. После дуэли он прожил 46 часов и 15 минут. Поэт скончался 29 января (10 февраля) 1837 года, успев отправить Дантесу и Екатерине письмо о том, что он их прощает.

Выдворение из России и политическая карьера

Узнав о дуэли, император Николай I распорядился судить «военным судом как Геккерна и Пушкина, так равно и всех прикосновенных к сему делу». Предварительно Дантеса приговорили к повешению, но в итоге дело ограничилось лишением чинов и приобретенного российского дворянского достоинства.

В марте Военный суд постановил: «Быть по сему, но рядового Геккерна, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».

После отъезда Дантес жил с Екатериной в городе Сульсе в доме родного отца. Она родила четырех детей и умерла на седьмом году брака от послеродовой горячки. Он остался вдовцом в 30 лет с четырьмя маленькими детьми. Больше Дантес не женился. Долгие годы он безуспешно судился за наследство Гончаровой.

В 1843 году Дантес стал членом Генерального совета департамента Верхний Рейн. За политическую карьеру он был председателем Генерального совета, мэром, депутатом и членом Учредительного собрания. В мае 1852 года Наполеон III отправил Дантеса с неофициальным поручением на встречу с Николаем I — тот заявил, что будет говорить с ним как с «бывшим офицером гвардии — осужденным и помилованным». По мнению Николая Раевского, Дантес удачно справился с поручением.

За заслуги в политической службе Наполеон III назначил его пожизненным сенатором. Затем Дантес дослужился до звания офицера Почетного легиона, а в 1868 году стал командором. После революции 14 сентября 1870 года он вернулся к частной жизни. Когда закончилась франко-прусская война, Дантес выбрал французское подданство. По словам Метмана, его дед «был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой; что, не будь этого несчастного поединка, его ждало незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции с большой семьей и недостаточными средствами».

После окончания карьеры Дантес переехал в свое поместье в Сульсе, где умер в 1895 году в окружении семьи.