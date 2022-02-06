Как снимали рекламу в СССР и сколько актерам за нее платили

В телерекламе времен СССР часто снимались артисты — они продвигали Госстрахование, «кукурузную кампанию», химчистку, электронику и многое другое. Актеры Леонид Ярмольник и Елена Драпеко рассказали «Газете.Ru» о своем опыте съемок в советской рекламе. А певец Вячеслав Малежик объяснил, что его видео «Соковыжималка» — на самом деле не реклама, а пародия на западные ролики.

Ранняя советская телереклама работала на государство и была средством пропаганды. Первый ролик с рекламой вышел в 1964 году в рамках «кукурузной кампании» первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В ней граждан призывали использовать кукурузу в своем рационе.

Нередко в СССР рекламировали товары, недоступные большинству людей: современные часы, новые модели телевизоров и модную мебель.

В то время как на Западе рекламу уже умещали в 30-секундном видео, в СССР снимали ролики, которые длились несколько минут. Часто самому продукту уделялось мало внимания — например, в рекламе Сберкассы не показали даже логотип банка.

Советская реклама распространялась на ТВ, показывалась перед фильмами в кино и записывалась в качестве бонуса к лентам на видеокассетах. В 1984 году в СССР прошел первый Всесоюзный смотр-конкурс рекламных фильмов. В некоторых фильмах присутствовала нативная реклама — «Москвич-408» в «Бриллиантовой руке», «Жигули» в «Невероятных приключения итальянцев в России», Сберкасса в «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм «Спортлото» был целиком снят для рекламы лотереи.

Часто к съемкам отдельных рекламных роликов привлекали советских знаменитостей — таких как Леонид Ярмольник, Михаил Боярский и Сергей Филиппов.

Елена Драпеко — металлический конструктор (середина 1970-х)

В рекламе конструктора заслуженная артистка России Елена Драпеко сыграла мать умного мальчика. На кадрах она наблюдает, как сын делает чертежи, а затем собирает металлические детали.

«Сниматься в рекламе для нас тогда было не почетно, — призналась Драпеко. — Считалось, что почетными являются главные роли в художественных фильмах. А это простенькая история, которая не требовала особенных творческих усилий.

Но начальство моего Театра киноактера направило меня с коллегой туда сниматься. На мой взгляд, получился очень милый ролик. Он потом показывался по телевидению. За рекламу платили как за съемочный день, мой тогда стоил 16 рублей 50 копеек».

Драпеко также рассказала о другой рекламе с ее участием, которую сложно найти в сети. В 80-х она участвовала в съемках ролика по заказу ГАИ, который сегодня назвали бы социальной рекламой.

«У меня была еще творчески более интересная история: по заказу ГАИ мы снимали ролик «Не бросайте посторонние предметы на проезжую часть» с участием народных артистов СССР Сергея Филиппова и Александра Демьяненко. По сюжету мы едем на машине, которую только что купили в салоне. Впереди нас едет, по-моему, мотоциклист, который ест помидор и бросает его в наше лобовое стекло. Мы виляем, но выдерживаем, а потом впереди нас едет грузовик, который бросает бутылку из-под масла. Масло проливается, и мы попадаем в аварию. Этот ролик даже получил приз на Одесском кинофестивале фильмов, посвященных ГАИ. Для съемок в советской рекламе часто привлекали известных артистов. Были также ролики, в которых снималась Любовь Виролайнен — про страховку. Ее муж поскользнулся в ванной, получил перелом, и ему оплатили страховку», — поделилась актриса.

В 1985 году Вячеслав Малежик снял забавное видео к своей песне «Соковыжималка» из альбома «Кафе «Саквояж». Многие приняли этот ролик за настоящую рекламу соков и соковыжималок. В разговоре с «Газетой.Ru» Малежик раскрыл историю создания песни и ролика.

«Это видео вышло в 1984 или 1985 году, когда рекламы у нас в стране не было абсолютно. Единственное, была мощная реклама «Храните деньги в сберегательной кассе». Будучи в Германии с ансамблем «Пламя», я смотрел местное телевидение, где программы постоянно прерывались рекламой. Несмотря на то, что мы были в ГДР, по телевизору показывали рекламу из Берлина. Тогда я был в поисках жанра для следующей песни и решил сделать композицию в стилистике западной рекламы. Для того, чтобы быть рекламой, этот трехминутный ролик слишком длинный.

Я абсолютно не думал, что когда-то эта песня будет восприниматься как реклама соков. Нет, это даже не социальная реклама употребления полезных напитков — это пародия на рекламу.

Я написал музыку к тексту моего друга, композитора Юрия Клепалова, и получилась такая песенка. В видео я изображал какого-то идиота, который пьет эти соки. Это все происходило в кафе «Времена года». Там поет также мое семейство — жена и маленький сын, ему было лет семь. Так что песня семейная. Это была совершенно отдельно стоящая песня, ни на что непохожая в то время. Первая часть сделана в стилистике неоклассицизма («Чтоб здоровым быть, надо соки пить»), а вторая — современная, отличающаяся от первой. Это неожиданно совместилось, и песня имела успех», — рассказал Малежик.

Леонид Ярмольник — электробаян «Топаз» (1985)

В 1980-е годы в СССР начали выпускать электронный баян «Топаз», предназначенный для имитации звучания традиционного баяна. В одной из реклам устройства снялся Ярмольник. Играя на баяне, он исполнил песню со строчками «К радости огромной стал первым парнем я: с баяном электронным свела судьба меня».

«Это видео вышло, когда рекламы еще почти не было, — рассказал Ярмольник. — Там Вова Пресняков снимался маленький, почти ребенок, и я. Для меня это была такая же работа, как съемки на телевидении и в кино. Такая работа была достаточно проходная. Насколько она была полезна, необходима и насколько она сработала как реклама, не мне судить».

Леонид Ярмольник — «Вполне вероятные видеоприключения» (1985)

Рекламный фильм «Вполне вероятные видеоприключения», который длится почти 20 минут, создан на основе ленты «Невероятные приключения итальянцев в России». Режиссером рекламы отечественного видеомагнитофона ВМ-12 стал Виталий Фетисов. Запоминающуюся песню со строчкой «Все может видеомаг» исполнил Леонид Ярмольник. Ролик распространялся на советских коммерческих видеокассетах «Госкино СССР» в качестве бонуса к основному фильму.

«Это одна из первых советских реклам, но есть страны, где реклама работает с 40-х годов прошлого столетия, если не раньше. Закон России — у нас если что-то и получается, то через десятки лет после продвинутых и умеющих реагировать на новое стран. Это происходит и в кино, и в рекламе, и в телевидении — да во всем», — считает Ярмольник.

По мнению актера, сегодня телезритель «задыхается» от огромного количества роликов.

«Каждые десять минут программы или фильма идет реклама по пять минут — это, конечно, ужас. Уже забываешь, какое кино смотрел. естественно, все рекламы разного качества, разного уровня таланта и юмора, — отметил Ярмольник. — Я считаю, что реклама должна быть такой же хорошей, как кино — чтобы она нравилась, была забавной и обаятельной. Такой рекламы у нас не очень много. На мой вкус, лучшая реклама сегодня — реклама сотового оператора с Дмитрием Нагиевым. Она всегда сделана с юмором и идеей. Я тоже там снимался в нескольких роликах и не жалею об этом».

Михаил Боярский — «Продажа мебели по образцам» (1974)

За несколько лет до выхода «Собаки на сене» и «Трех мушкетеров» начинающий актер Михаил Боярский снялся в рекламе мебели. В ролике для магазина №9 предприятия «Ленмебельторг» будущему «мушкетеру» 25 лет. За съемки Боярский заработал 10 рублей, но видео не вышло на экраны — редакторам не понравилась его прическа. Через 35 лет этот ролик показали на фестивале рекламы. В 2016 году артист рассказал сайту kp.ru, что видео снимали в перерыве между съемками на «Ленфильме».

«Я даже толком ничего и не понял. Попросили подойти в перерыв, минут на 20, — поделился Боярский. — Да в те годы и понятия «реклама» не было: просто рядовой госзаказ для предприятия. Снимали даже без режиссера: только я, девушка с параллельного курса и оператор. Но я заказчикам не очень понравился — волосы слишком длинные были. Но менять ничего не стали. Такой опыт у меня был впервые, и больше таких ошибок я не совершал».

В первом советском рекламном ролике народный артист России Иван Рыжов в роли веселого повара исполняет оперетту про кукурузу. По воспоминаниям директора первой рекламной студии в Москве Иосифа Боярского, это был срочный заказ Министерства торговли в рамках «кукурузной кампании» Никиты Хрущева. Кстати, нельзя не отметить внешнее сходство Рыжова и Хрущева.

Игорь Кириллов — Запорожец (1966)

Осенью 2021 года диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов ушел из жизни из-за осложнений после перенесенного коронавируса и других заболеваний. В 1966 году он снимался в рекламе «Запорожца», описывая преимущества нового автомобиля.

«Посмотрите сами — красивая машина, современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в ближайшее время симпатию многомиллионной армии автолюбителей», — говорит Кириллов в ролике.

Сергей Филиппов, Нина Агапова — рекламный фильм Госстрахования (1971)

По сюжету 10-минутной короткометражки «32 несчастья» местком премировал Дмитрия Ивановича Курочкина путевками в Крым. Собираясь с женой в отпуск, он планирует предусмотреть все неожиданности, которые могут произойти с их квартирой, — их набралось 32. Он оборудовал квартиру на случай ливня, пожара и проникновения воров. А супруга посоветовала оставить все, как есть, и вызвать агента из Госстраха, потому что «многие так поступают».

Виктор Ильичев — химчистка ковров (1970-е)

Один из самых популярных актеров СССР Виктор Ильичев исполнил главную роль в рекламе химчистки. В компании нескольких друзей (одного из которых сыграл Леонид Куравлев) он выбивает ковер во дворе, создавая огромное облако пыли. Выбивальщики мешают окружающим, не могут дышать сами и надевают противогазы. Для сравнения зрителям предлагаются кадры из химчистки, где машина легко выжимает постиранный ковер.

Василий Меркурьев — телевизор «Юность-402» (1970-е)

Народный артист СССР и обладатель множества наград Василий Меркурьев в 1980-е рекламировал портативный телевизор «Юность-402». Благодаря компактному девайсу его герой с внуком смог закрыться в ванной и посмотреть спортивные передачи.

Валерий Ободзинский — магнитофон «Спутник-403» (1970-е)

В рекламе магнитофона звучит песня Валерия Ободзинского «Вечная весна», которую под окном девушки исполняет актер, похожий на Сергея Массарского. Впечатленная возлюбленная бросает ему цветок. Отвернувшись, молодой человек демонстрирует компактный магнитофон под пиджаком — оказалось, что он просто открывал рот под фонограмму.

Алексей Смирнов — антикварные магазины Ленинграда (1975)

В ролике Ленкомиссионторга заслуженный артист России Алексей Смирнов рекламирует антикварные магазины города.

«Вы скажете, так не бывает? Действительно, таких захламленных чердаков уже не найти. Потому что мы знаем, как разумнее всего избавиться от старинных вещей», — говорит голос за кадром.

Евгений Тиличеев — плавленые сыры «Дружба» (1980-е)

Заслуженный артист России Евгений Тиличеев снялся в рекламе плавленых сыров в образе Хоттабыча. Он также играл эту роль в спектакле «Старик Хоттабыч» Геннадия Гладкова. В ролике герой колдует над различными блюдами с использованием сыров, которые образуют богатый праздничный стол.

Вячеслав Невинный — напиток «Байкал» (1985)

В этой рекламе герой народного артиста СССР Вячеслава Невинного с рыбацким снаряжением опаздывает на поезд. Он бежит за последним вагоном и замечает витрину с «целебным и приятно освежающим напитком «Байкал». Благодаря напитку мужчина набирается энергии и с новыми силами догоняет поезд.

Михаил Светин — часы «Чайка» (1988)

В рекламной ролике советских часов «Чайка» с Михаилом Светиным в главной роли оживает сюжет картины «Охотники на привале» Перова. В кадре главный герой хвастается перед товарищами часами, которые целый год работают на одной батарейке.