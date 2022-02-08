От Пикассо до Репина: кто и зачем портит произведения искусства

Полиция отыскала злоумышленника, испортившего картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Им оказался сотрудник охранной службы, который ручкой подрисовал фигурам глаза. О других случаях порчи картин, а также мотивах нападавших — в материале «Газеты.Ru».

close 100% «Сон» Пабло Пикассо

В 2006 году владелец сети казино Стив Уинн договорился о продаже шедевра «Сон» Пабло Пикассо владельцу хедж-фонда Стивену Коэну за $139 млн. Однако в момент презентации магнат настолько воодушевился, что случайно проткнул холст локтем. В результате прямо в центре картины образовалась 15-сантиметровая дыра.

В свою защиту Уинн признался, что страдает пигментным ретинитом, наследственным заболеванием глаз, из-за чего у него плохое периферийное зрение, мешающее точно рассчитать расстояние до предмета. Тогда сделка сорвалась: картину пришлось отреставрировать. Тем не менее Уинну все-таки удалось продать картину Коэну, но уже значительно дороже — за $155 млн.

«Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина

close 100% «Иван Грозный и сын его Иван» Илья Репин/Государственная Третьяковская галерея в Москве/РИА «Новости»

На картину русского живописца совершалось покушение дважды. Первый раз случился еще при жизни Ильи Репина — в 1913 году старообрядец Абрам Балашов нанес три продолговатых пореза ножом в области лиц героев картины. Тогда виновника упекли в сумасшедший дом. Несмотря на то, что реставрированием занялся сам автор, ущерб оказался настолько серьезным, что до сих пор можно разглядеть следы порезов.

Второе нападение на полотно произошло в 2018 году. Вандал, изрядно выпив в буфете Третьяковки, набросился на картину с кулаками. Несмотря на то, что картина находилась под стеклом, удар по раме оказался настолько сильным, что осколки стекла сильно порезали холст. Впоследствии разгневанный мужчина объяснил, что Репин, по его мнению, неверно изобразил историческое событие. Как бы то ни было, эксперты оценили урон в 10 млн рублей, а сам гражданин был приговорен к 2,6 годам тюремного заключения.

«Ночной дозор» и «Даная» Рембрандта Ван Рейна

close 100% «Ночной дозор» Рембрандт Ван Рейн

Самая известная картина голландского мастера «Ночной дозор» трижды подвергалась попыткам уничтожения. В 1911 году картину Рембрандта исполосовали сапожным ножом — таким образом мужчина протестовал против безработицы. Тем не менее толстый слой лака защитил полотно от серьезных повреждений.

В 1975 году на картину снова напали с ножом. На этот раз — безработный школьный учитель. Свои действия он объяснил тем, что «сделал это для Господа», из-за чего его признали психически невменяемым. Прежде чем ему вынесли обвинения, виновник покончил собой. Несмотря на то, что картину восстановили, до сих пор на ней можно разглядеть зигзагообразные следы того инцидента.

В 1990 году «Ночной дозор» атаковал сбежавший пациент психиатрической больницы, который обрызгал полотно серной кислотой. Нападавшего удалось вовремя обезвредить, а полотно, как и прежде, от разрушения спас толстый слой лака.

Похожий инцидент пятью годами ранее произошел в Эрмитаже с другой картиной Рембрандта «Данаей», которую житель Латвии облил серной кислотой и дважды атаковал ножом. Когда вандала схватили, он объяснил свой поступок политическими мотивами. В итоге российские судьи признали мужчину невменяемым и направили в психиатрическую больницу, а затем передали на родину, где он также находился на лечении в медучреждении.

«Джоконда» Леонардо да Винчи

close 100% «Джоконда» Леонардо да Винчи

«Джоконда», собирающая в Лувре толпы иностранцев, не зря находится под бронированным стеклом. В 1956 году после того, как один из посетителей облил картину кислотой, нижняя часть была сильно повреждена. В том же году на шедевр да Винчи напали вновь: молодой боливиец бросил в него камень, повредив слой краски у левого локтя.

В 1974 году на выставке в Токио «Джоконду» атаковала женщина, распылившая из балончика красную краску. Свои действия она объяснила несогласием с политикой музея по отношению к инвалидам, которых не пустили на выставку якобы из-за нехватки пространства. В 2009 году россиянка запустила в полотно керамической кружкой. Впоследствии она объяснила эксцентричную выходку обидой на Францию, отказавшей ей в получении гражданства.

«Венера с зеркалом» Диего Веласкеса

close 100% «Венера с зеркалом» Диего Веласкес

В 1914 году в Лондонской Национальной галерее на картину «Венера с зеркалом» напала суфражистка Мэри Ричардсон. Выждав момент, когда в зале будет мало людей, она камнем разбила стекло и в ярости набросилась на картину с мясницким ножом.

«Я хотела уничтожить портрет самой прекрасной женщины в мифологии в знак протеста против правительства, которое уничтожает миссис [Эммелин] Панкхерст — самого прекрасного деятеля в современной истории», — заявила Ричардсон в защиту своей арестованной соратницы.

Позднее она призналась, что выбрала полотно испанского живописца, потому что ее возмутила объективация женщин: «Мужчины пожирают это полотно глазами».

«Черное на коричневом» Марка Ротко

close 100% «Черное на коричневом» Марк Ротко

Скандальная история произошла в галерее Tate в 2012 году, когда безработный гражданин Польши Влодзимеж Уманец оставил послание черной краской на картине абстракциониста Марка Ротко. Правда, он и не думал скрываться от полиции, а даже напротив активно сопротивлялся тому, чтобы его поступок оценивали как вандализм. В нескольких интервью СМИ по телефону он объяснил, что является представителем движения йеллоизма, а оставленную им надпись «кусок йеллоуизма» сравнивал с посланиями художника-сюрреалиста Марселя Дюшана.

Правда, лондонский суд распорядился иначе, приговорив преступника к двум годам тюрьмы. Уманец утверждал, что после инцидента работа Ротко якобы взлетит в цене, однако, вопреки ожиданиям, стоимость произведения упала. Кроме того, реставрация картины шла 18 месяцев и обошлась музею в £200 тыс. В преддверии возвращении картины в галерею Уманец признался, что сожалеет о поступке: «Я полагал, что хотел изменить мир искусства. Но, разумеется, я поступил очень, очень неправильно».

«Мост в Аржантее» Клода Моне

close 100% «Мост в Аржантее» Клод Моне

В 2007 году в Музей д'Орсе проникло четверо юношей и девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда сработала сигнализация, при побеге они изуродовали импрессионистский шедевр «Мост в Аржантее» кисти Клода Моне, оставив 10-сантиметровую дыру. Благодаря оставленному мусору и камерам видеонаблюдения, хулиганов быстро удалось обнаружить.

«Придурки» Бэнкси

close 100% «Придурки» Бэнкси

Внимание общественности на аукционе Christie's в 2019 году привлекла работа анонимного художника и активиста Бэнкси «Придурки (белые)», высмеивающая коллекционеров. Подпись к картине гласила: «Я не могу поверить, что вы, придурки, на самом деле покупаете это дерьмо». После того как неизвестный приобрел картину за $95 тыс., блокчейн-компания Injective Protocol оцифровала ее в виртуальный NFT-актив, а затем сожгла в прямом эфире.

Несмотря на то, что галерея Taglialatella Gallery не знала о планах покупателя уничтожить картину, представитель компании впоследствии объяснил, что на поступок его вдохновил сам Бэнкси, который годом ранее во время аукциона уничтожил собственное произведение. Речь о самоуничтожившейся картине «Девочка с шаром», в которую был встроен механизм измельчения бумаги, запустившийся сразу после покупки. Тогда покупатель заплатил за картину $1,1 млн, не зная о намерении художника ее уничтожить.