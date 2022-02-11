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Культура

Плейлист недели: Егор Крид, MaкSим, Канье Уэст и Coldplay

Егор Крид и MaкSим перепели хит «Отпускаю»

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МакSим и Егор Крид

МакSим и Егор Крид

РИА «Новости»
Эд Ширан вернулся к истокам в новом треке с Тейлор Свифт, Егор Крид нашел свою drama Queen в фите с певицей МакSим, Doja Cat перепела хит рок-группы Hole, а Селена Гомес рассталась с солистом Coldplay в клипе на «Let Somebody Go». «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных новинках минувшей недели.

Ники Минаж и Lil Baby — «Bussin»

После стильного девятиминутного клипа «Do We Have a Problem?» рэп-артисты Ники Минаж и Lil Baby вернулись с очередной композицией. Коллаборация с американским рэпером стала первой для Минаж после выхода микстейпа «Beam Me Up Scotty» в 2021 году.

Coldplay и Селена Гомес — «Let Somebody Go»

Британские рокеры Coldplay и поп-звезда Селена Гомес показали клип на песню «Let Somebody Go», релиз которой состоялся еще в октябре прошлого года. Режиссером выступил известный клипмейкер Дэйв Майерс, сотрудничавший с Тейлор Свифт и Трэвисом Скоттом.

Видео выполнено в черно-белых тонах. В нем герои поднимаются друг к другу по бесконечной лестнице, пока земля рушится. Падая, они сначала хватаются друг за друга, но затем отпускают.

Композиция вошла в последний альбом Coldplay «Music of the Spheres». По словам фронтмена Криса Мартина, это предпоследний лонгплей в их истории. Заключительный выйдет в 2025 году, а после него группа намерена только гастролировать.

Doja Cat — «Celebrity Skin»

Певица Doja Cat «освежила» сингл «Celebrity Skin» рокеров Hole, выпущенный аж в 1998 году. В создании обновленного трека поучаствовала певица и вдова лидера Nirvana Кортни Лав.

Portugal.The Man — «What, Me Worry?»

Инди-рокеры Portugal.The Man вернулись с новым синглом и клипом к нему. Видео снято режиссерами Аароном Брауном и Хосуэ Ривасом. В нем участники бэнда танцуют посреди горящей комнаты, пока у солиста Джона Гурли трансформируется лицо.

«Мы говорили о детских воспоминаниях, о том, как мы смеялись над миром и над собой, листая журнал Mad Magazine, скучали по тем дням. Потом вспомнили, что можем написать о них песню», — поделился музыкант.

Сингл «What, Me Worry?» войдет в девятый студийник группы, релиз которого намечен на июнь этого года.

Егор Крид & МакSим — «Отпускаю»

МакSим и Егор Крид перезаписали старый хит певицы «Отпускаю». В новом треке звучит сэмпл из оригинальной композиции, а Крид читает абсолютно новые куплеты.

«Как только мне предложили, я сразу поехал на студию, написал текст и записал куплеты», — сказал артист.

Впервые композицию «Отпускаю» Крид спел летом 2021 года в поддержку МакSим, которая на тот момент находилась в искусственной коме на фоне коронавируса.

Эд Ширан и Тейлор Свифт — «The Joker And The Queen»

Новый трек «The Joker And The Queen» и клип к нему являются продолжением истории, начатой еще в 2013 году в совместном сингле Эда Ширана и Тейлор Свифт «Everything is change». В видео похожие на исполнителей актеры играют роли студентов университета, которые пускаются в приключения. Клип снят режиссером Эмилем Нава, сами Ширан и Свифт в нем не появляются.

«Это видео заставляет меня думать о нашей дружбе все эти годы. Не могу поверить, что Джек и Ава из клипа «Everything Has Changed» вернулись и сделали это! Ностальгический рай!» — написала Свифт в Instagram.

Fivio Foreign, Канье Уэст и Alicia Keys — «City Of Gods»

Композиция «City Of Gods» войдет в предстоящий альбом бруклинского рэпера Fivio Foreign, спродюсированный Уэстом. В припеве встречается рефрен из «New York City» группы The Chainsmokers, перепетый в этом треке певицей Alicia Keys.

Это уже не первая совместная работа Fivio Foreign и Канье Уэста. До этого они объединяли свои усилия при создании трека «Off the Grid» из нашумевшего альбома Уэста «Donda».

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