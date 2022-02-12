«Кириенко прожила достойную, настоящую и красивую, как она сама, жизнь»

В Москве скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Незадолго до этого ее госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. За свою длительную карьеру 88-летняя актриса исполнила более 30 ролей в кинематографе — зрители лучше всего помнят ее Наталью в киноленте «Тихий Дон».

На 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. О том, что она ушла из жизни в ночь на 12 февраля, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Актрису, известную по экранизациям произведений Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», в тяжелом состоянии госпитализировали с геморрагическим инсультом. Ее состояние осложнялось раком поджелудочной железы и коронавирусом (в стационаре ПЦР-тест показал положительный результат).

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы. «Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», — говорится в публикации на сайте Кремля. Путин отметил, что творческое наследие актрисы навсегда останется с россиянами.

В разговоре с «Газетой.Ru» заслуженный артист РСФСР Борис Токарев рассказал, что Зинаида Кириенко исполняла удивительные роли. «Сейчас все вспоминают «Тихий Дон» или те же «Два капитана», где она играла мою мать. Но есть потрясающие работы в «Казаках», например, где она играла Марьяну. Есть потрясающая работа «Сорока-воровка» и так далее, этих ролей очень много. Она прожила достойную, настоящую и красивую, как она сама, жизнь», – вспоминает актер.

Он добавил, что народная артистка была очень доброй в личном общении: «Говорят, что глаза это зеркало души. Глаза Зинаиды Михайловны были удивительные. В них было все: невероятная доброта, невероятная чистота. К этому человеку никогда не могла прилипнуть никакая грязь».

Церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет во вторник, 15 февраля, в Доме кино. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Исполнила более 30 ролей в кино и сериалах

Актриса театра и кино Зинаида Кириенко родилась в Махачкале 9 июля 1933 года. В 25 лет она окончила московский актерский факультет нынешнего Всероссийского Государственного института кинематографии им.С.А. Герасимова. Кириенко играла в драмтеатре на Малой Бронной, а также в Театре-студии киноактера, в котором проработала более 30 лет.

Но широкую известность Кириенко получила из-за экранных ролей. Наиболее популярные работы артистки – роль Натальи Мелеховой в «Тихом Доне» (1957-1958), Ирины в экранизации «Судьбы человека», а также колхозницы Ефросиньи Дерюгиной в фильмах Евгения Матвеева «Любовь земная» (1974) и «Судьба» (1977) (продолжение фильма «Любовь земная»). Она также сыграла в киноленте «Глубокое течение» (2005) и сериале «Одна любовь души моей» (2007), роль в котором стала одной из последних.

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За игру в фильмах «Любовь земная» и «Судьба» она стала лауреатом Госпремии СССР 1979 года в области литературы, искусства и архитектуры.

С 2008 по 2011 год Зинаида Кириенко была председателем правления Центрального дома работников искусств в Москве. Состояла в Союзе кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Помимо этого, она занималась общественной деятельностью. Кириенко входила в состав президиума Всероссийского общественного движения «Матери России» и являлась членом региональной общественной организации «Землячество «Ставропольцы».

О карьере и жизни народной артистки РСФСР были сняты документальные фильмы «Зинаида Кириенко. Роковая красавица» (2009) и «Зинаида Кириенко. Зла не помню, обид не держу» (2013). Ей также посвящена книга Аркадия Локтева «Зинаида Кириенко» (1986).