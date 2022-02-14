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Культура

Новости шоу-бизнеса: иск к Моргенштерну, Нагиев в КВН, украинский плагиат Манижи

Участницу «Евровидения» от Украины обвинили в краже образа Манижи

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Моргенштерн

Моргенштерн

morgen_shtern
Иск к Моргенштерну из-за татуировки с «пропагандой употребления запрещенных веществ», утверждение Дмитрия Нагиева в качестве ведущего КВН, попадание российского мультфильма «БоксБалет» на «Оскар»: «Газета.Ru» рассказывает о новостях из мира культуры и шоу-бизнеса за прошлую неделю, которые вы могли пропустить.

Моргенштерн получил иск за тату

Против рэпера Алишера Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков в нескольких видеоклипах. Полиция Набережных Челнов сделала вывод, что пропагандирует употребление запрещенных веществ татуировка на груди музыканта. Речь идет о клипах на песни «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner». Адвокат артиста Сергей Жорин назвал постановление «абсурдом» и заявил, что оно обязательно будет обжаловано. Сам Моргенштерн отметил, что сделал эту татуировку более пяти лет назад. Рэпер также порадовался, что не набил на своем теле изображение пистолета, а то бы «впаяли незаконный оборот оружия».

Нагиев станет ведущим КВН

Шоумен Дмитрий Нагиев подтвердил, что заменит заболевшего коронавирусом Александра Маслякова на играх Высшей лиги КВН. Он проведет первую 1/8 финала, съемки которой состоятся 17 февраля.

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — уточнил он.

Оксимирона и Моргенштерна позвали в политику

Партия «Яблоко» предложила рэперам Моргенштерну и Оксимирону стать кандидатами на муниципальных выборах в Москве в 2022 году. Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на пресс-службу партии. Замглавы регионального отделения «Яблока» в Москве Кирилл Гончаров заявил, что у Моргенштерна «демократический взгляд на будущее страны». Сам рэпер ответил на это предложение шуткой в Instagram: «Я думал, в Apple зовут».

Okko снимет первый международный проект с Бекмамбетовым

Онлайн-кинотеатр Okko занимется созданием фильма в жанре японского хоррора (j-horror) в формате скринлайф под рабочим названием «Утопленник» (Bloat). Над проектом работают студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, французская кинокомпания Pulsar Content и японская продюсерская компания Flag Co., Ltd. Съемки уже начались в Японии.

Главные роли в проекте исполнят Бен Маккензи («Готэм») и Бояна Новакович («Тоня против всех», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «Мир дикого запада»). По сюжету, младший сын военного офицера (Маккензи) едва не тонет в озере на каникулах в Японии, после чего с ним начинают происходить странные вещи.

Победительницу отбора на «Евровидение» от Украины обвинили в плагиате Манижи

Украинскую певицу Алину Паш, которая победила в отборочном этапе для участия в «Евровидении», обвинили в воровстве образа российской исполнительницы Манижи. По итогам голосования, которое состоялось 12 февраля, Паш заняла в украинском нацотборе первое место с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»). По мнению пользователей YouTube, в номерах Паш и Манижы очень похожи костюмы, национальные мотивы и манера исполнения.

Известно также, что ранее Паш была включена в список сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Российский мультфильм «БоксБалет» номинирован на «Оскар»

Короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Картина рассказывает об истории любви боксера Евгения и балерины Ольги.

«Там любовный треугольник. За балериной также ухаживает хореограф, который карикатурно напоминает Георгия Товстоногова. Хотя в реальности Товстоногов не был балетмейстером, а занимался театральной режиссурой, Дьяков нарисовал очень похожего на него персонажа», — объяснял «Газете.Ru» член Американской киноакадемии Константин Бронзит.

Ранее «БоксБалет» стал лауреатом премии «Икар» и получил награду на фестивале короткометражного кино «Короче».

Вандал объяснил, зачем испортил картину ученицы Малевича

Картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской испортил ветеран первой чеченской войны Александр Васильев, работавший охранником в «Ельцин центре» в Екатеринбурге. Он объяснил, что пририсовал глаза на картине «Три фигуры» стоимостью 75 млн рублей по просьбе подростков. Они якобы рассказали Васильеву, что это не дорогая картина, а их детские рисунки. На видеозапись момент общения с подростками не попал. По словам жены охранника Юлии, этот случай мог стать следствием контузии.

«В каких-то вещах он наивен, как ребенок. Подумал, что детские рисунки. Это последствия контузии. Дома сидеть ему было тяжело, невыносимо. Очень хотел на работу», — сказала она.

Реставрационный совет Третьяковки оценил ущерб картине в 250 тыс. руб. По уголовной статье о вандализме мужчине может грозить штраф или арест.

Гимназию Петербурга проверяют после скандала из-за Хармса

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала о комплексной проверке в гимназии №168. Там уволили педагога Серафиму Сапрыкину — якобы из-за стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.

«То, что очевидно абсолютно — никаких проблем с Хармсом и Введенским, конечно, в школе нет. Это школьная программа», — сказала Потехина.

Согласно Сапрыкиной, в минувшем декабре директор школы собрала экстренное совещание и заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов», после чего вынудили преподавательницу уйти из учебного учреждения.

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