«Травля была бы ужасная»: почему украинская певица Алина Паш не поедет на «Евровидение»

Украинские исполнители уже не в первый раз отказываются от участия в песенном конкурсе «Евровидение» по политическим мотивам. На этот раз свою кандидатуру из-за посещения Крыма в 2015 году сняла Алина Паш. В разговоре с «Газетой.Ru» бывший участник конкурса Андрей Косинский поддержал решение артистки, а певица Мария Кац назвала прессинг частью профессии.

Скандал вокруг победы Алины Паш на украинском национальном отборе «Евровидения» развернулся сразу же после объявления результатов. Сначала ее конкуренты из группы Kalush Orchestra обвинили организаторов в фальсификации голосов. Саму же исполнительницу вскоре начали подозревать в подделке справки о посещении Крыма якобы через украинскую границу. Въезд на территорию полуострова со стороны России, согласно законодательству Украины, является нарушением закона.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая проводит отбор, подтвердила, что со стороны Паш была предоставлена справка о законном пересечении границы. Тогда как пограничная служба заявила, что не выдавала такой документ. Сама Паш пояснила, что член ее команды пытался получить справку «как можно быстрее», но «выбрал не тот путь».

«Что видела я? Справку. С виду официальную», — написала девушка в Instagram, подчеркнув, что уже разорвала отношения с сотрудником.

В итоге Паш отказалась от участия в конкурсе:

«Я гражданка Украины. Я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам».

В разговоре с «Газетой.Ru» участник «Евровидения-1996» от России Андрей Косинский поддержал решение Паш не участвовать в конкурсе. Композитор считает, что музыкантам незачем портить себе карьеру политическими разборками.

«Я думаю, что девушка приняла правильное решение. Травля была бы ужасная, больше бы нервов потеряла. Выходя на сцену нужно получать удовольствие от того, что бог наделил тебя таким счастьем — быть музыкантом и певцом. Лучше не портить себе жизнь, когда в этот процесс вступают такие гадкие моменты», — сказал Косинский.

Музыкант добавил, что сам конкурс стал для него неинтересным и слишком политизированным, поэтому он за ним давно не следит.

«Раньше все участники выступали в одних и тех же условиях, под один оркестр, присылая свои дирижерские партитуры, и так далее. Сегодня же [«Евровидение»] превратилось в политическое шоу, междусобойчик, когда одна страна голосует за соседа», — отметил Косинский.

Первая представительница России на «Евровидении» 1994 года Мария Кац не стала высказывать позицию за или против решения Паш.

«Будучи гражданкой Украины, нужно вести себя как гражданка Украины. Но я не думаю о конкурсе с этого угла, а смотрю на него как на праздник музыки. Это вообще не имеет никакого отношения к музыке и песне. Это ее решение уйти под давлением общественности», — заявила она.

При этом Кац убеждена, что общественному давлению подвергается каждый артист, так как это неизбежная часть профессии:

«В прошлом году несправедливо пытались прессовать Манижу, обвинения были высосаны из пальца. Но мы люди публичные и должны быть к этому готовы. А как меня троллили! И ничего. Живу, работаю и здравствую. Мы не доллары, чтобы всем нравиться».

После победы Паш на нацотборе в сети обратили внимание, что в 2019 году певицу внесли в базу «Миротворец» из-за посещения Крыма. Певица пояснила, что была в Крыму на свадьбе у подруги и пересекла границу со стороны Украины. Паш лично обратилась в пограничную службу и опубликовала документ, из которого следует, что ей не предоставили данные о ее поездке на полуостров, так как ведомство не хранит подобную информацию дольше пяти лет.

Помимо Крыма, артистке припомнили фотографию на фоне московского Кремля, сделанную несколько лет назад. Паш назвала ее пранком, обратив внимание на надпись «Kyiv» на ее футболке:

«Люди не поняли пранк. Я хотела показать средний палец всей этой системе, показать, что правильно пишется Kyiv, а не Kiev».

В 2019 году на Украине произошла похожая ситуация. Тогда певица Maruv, прошедшая нацотбор, не подписала договор об участии в конкурсе из-за разногласий в условиях — в частности, ей запрещалось гастролировать по России.