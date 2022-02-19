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Культура

Плейлист недели: Даня Милохин, Foals и Niletto

Даня Милохин выпустил песню о расставании

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Даня Милохин — «Без капли мысли»

Даня Милохин — «Без капли мысли»

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Даня Милохин спел о расставании, группа «кис-кис» нашла своего «лучшего» отчима, а Niletto выпустил экспериментальный альбом: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных новинках недели.

«кис-кис» — «Отчим»

Российская панк-рок-группа «кис-кис» выпустила первый сингл с грядущей пластинки, релиз которой запланирован на март 2022 года. В представленном треке поется об очередном возлюбленном матери — героиня надеется, что он будет «круче, чем тот алкоголик», «станет лучшим [отчимом]», а сама мама «с ним будет счастлива».

Последний на данный момент лонгплей девушек — «Пир во время чумы» — вышел в 2020 году. В 2021-м «кис-кис» выпустили макси-сингл «Клетка». Грядущую пластинку они называют «реально крутым альбомом».

Даня Милохин — «Без капли мысли»

«Без капли мысли» — первый сингл молодого тиктокера в 2022 году. Новый трек Дани — лиричная баллада, повествующая о расставании с той, «с кем никак нельзя». В сети уже предположили, что композиция посвящена партнерше блогера по шоу «Ледниковый период» — фигуристке Евгении Медведевой.

Оливер Три — «Swing & a Miss»

Американский певец Оливер Три представил долгожданный альбом «Cowboy Tears». Туда, в частности, вошел трек «Swing & a Miss» — в нем исполнитель призывает не тратить время на мнения окружающих, а думать своей головой. Также Три выпустил клип к песне, где у него умирает пожилая невеста. Новая пластинка артиста состоит из 13 композиций, вдохновленных лоу-фай-эстетикой. Это первый релиз американца с 2021 года, когда вышел их с Little Big EP «Welcome To The Internet».

Niletto и May Wave$ — «Она Спит»

Хип-хоп-исполнитель Данил Прытков (Niletto) выпустил экспериментальный (по его же собственным словам) альбом «Криолит». В пластинку вошли 11 треков, включая фит с бывшим протеже Оксимирона May Wave$.

«Драматургия любви в первую очередь. Творческое испытание временем. Жизнь в Екатеринбурге. Любовь к родным. Самое главное вдохновение — желание помузицировать для себя и сказать все как есть в уютной для меня форме, в музыке,» — охарактеризовал свой релиз исполнитель.

Foals — «2am»

«2am» — первый сингл с грядущего альбома «Life is yours», который британская инди-рок-группа Foals обещает выпустить уже этим летом. Клип к песне срежиссировала украинка Таня Муиньо, работавшая с Lil Nas X и Карди Би.

Юлианна Караулова и Natan — «Спичка»

Певица Юлианна Караулова и воспитанник лейбла Black Star Натан Миров (Natan) представили лиричный фит «Спичка». Поклонникам артистов дуэт понравился — они особо отметили аранжировку, а также похвалили Караулову за «женственный и чувственный образ».

Ани Лорак и Артем Качер — «Материк»

Ани Лорак и Артем Качер записали совместную песню «Материк» — и выпустили к ней клип. В ролике музыканты поют на фоне луны, а также танцуют в огненном пламени.

«Иногда бывает сложно разобраться в чувствах… Как вы понимаете, что любовь превратилась в привычку?» — спросила Лорак и подписчиков, представляя им новый трек.

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