«Рад жить в этом теле»: история актера Эллиота Пейджа, совершившего трансгендерный переход

Актеру Эллиоту Пейджу, ранее известному как Эллен Пейдж, 21 февраля исполнилось 35 лет. «Газета.Ru» рассказывает о судьбе и карьере артиста, совершившего каминг-аут как трансгендерный мужчина.

«Хотел быть мальчиком»: детство Пейджа

Актер и продюсер Эллиот Пейдж родился 21 февраля 1987 года в канадском городе Галифакс. До 1 декабря 2020 года он был женщиной по имени Эллен Грейс Филпоттс-Пейдж. В интервью журналу Time Пейдж рассказал, что знал о своей транс-идентичности с самого раннего возраста и «всегда чувствовал себя мальчиком».

«Я хотел быть мальчиком и спрашивал у мамы, смогу ли я когда-нибудь им стать», — подчеркнул он.

В 10 лет Пейдж дебютировал в канадском телефильме «Пит Пони» (1997), который получил продолжение в виде сериала. За роль девочки Мэгги Маклин он был номинирован на премии «Молодой актер» и «Джемини». Несмотря на растущий успех, Пейдж с трудом воспринимал себя на экране.

«Долгое время я даже не мог посмотреть на свое фото», — вспоминал он.

Затем артист снимался в многочисленных фильмах и сериалах на канадском телевидении. Во втором сезоне «Парней из Трейлерпарка» Пейдж сыграл заметную роль Трины Лейхи. Когда актеру было 16 лет, он впервые появился в европейском фильма «Лицом к лицу».

Расцвет карьеры и каминг-аут

В 2005 году на кинофестивале «Сандэнс» состоялась премьера триллера «Леденец» с Пейдж в образе девочки Хейли. За эту роль он получил премию Остинского кинематографического общества в номинации «Лучшая актриса».

Сыграв школьницу Джуно МакГафф в фильме «Джуно» (2007), Пейдж снискал одобрение кинокритиков. За эту роль актер удостоился премий «Золотой глобус», «Независимый дух», «Спутник» и номинации на «Оскар».

«Было ли лучшее исполнение роли в этом году, чем роль Эллен Пейдж в Джуно? Я думаю, что нет», — писал кинокритик Роджер Эберт.

Будучи женщиной, Пейдж снялся в фильмах «Американское преступление», «Юнона», «Пикок», «Начало», «Римские приключения» и двух частях франшизы «Люди Икс», а также в сериалах «Академия Амбрелла», «Парни из Трейлерпарка» и «РеГенезис». Кроме того, он озвучивал мультсериалы («Гриффины», «Симпсоны») и стал прототипом героини видеоигры «Beyond: Two Souls».

Выступая с речью на конференции ЛГБТ-организации «Кампания за права человека» в 2014 году, Пейдж совершил каминг-аут. Он объяснил, что не делал этого раньше, потому что несколько лет назад «Голливуд бы его не понял». Еще до трансгендерного перехода в 2018 году Пейдж женился на танцовщице и учительнице Эмме Портнер. Они прекратили отношения через два года и официально развелись в январе 2021-го.

close 100% Актриса Эллен Пейдж и танцовщица Эмма Портнер на премьере фильма «Коматозники» в Лос-Анджелесе, 3 января 2018 Richard Shotwell/Invision/AP

Активистская деятельность

Актер использует свою известность, чтобы высказываться о многочисленных социальных и политических проблемах. В 2008 году Пейдж и еще 29 знаменитостей выступили с призывом отменить военную диктатуру в Мьянме. В 2014-м PETA назвала его и Джареда Лето самыми сексуальными вегетарианцами года. Свою приверженность к атеизму Пейдж объясняет тем, что религия «всегда использовалась как способ оправдать дискриминацию». Актер активно выступает за права представителей ЛГБТ-сообщества и против запрета абортов.

В 2021 году Пейдж выступил с осуждением законопроекта против трансгендеров в Алабаме, который криминализирует медицинское обслуживание транс-молодежи и вынуждает школы передавать транс-учеников их родителям на домашнее обучение.

Трансгендерный переход

В последние годы перед объявлением себя мужчиной Пейдж страдал от депрессии и панических атак. Наконец, 1 декабря 2020 года он заявил, что является трансгендером, и попросил называть себя Эллиотом.

«Привет, друзья. Я хочу рассказать вам, что являюсь трансгендером, мои местоимения — «он/они». Меня зовут Эллиот, — написал Пейдж у себя в Instagram. — Я счастлив, что могу поделиться этим с вами».

close 100% elliotpage/Instagram

Он также выразил благодарность людям, которые поддерживали его на протяжении долгого времени, и транс-сообществу, вдохновившему его на это решение.

«Я испытываю настоящую радость, но она очень хрупка, — написал Эллиот. — Я чувствую страх и опасаюсь, что получу в ответ ненависть, угрозы насилия и оскорбительные шутки. Я не хочу каким-либо образом умалить значимость этого события в моей жизни, но хочу, чтобы вы обратили внимание на сложившуюся картину в целом».

В марте 2021 года Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time и рассказал изданию о своих изменениях. По словам актера, после удаления женской груди он впервые почувствовал себя комфортно в собственном теле.

«Я очень рад жить в этом теле, когда я — это по-настоящему я. Какие бы вызовы и трудности меня ни ждали, ничто не сравнится с тем, как я чувствую себя сейчас», — говорил он в первом после объявления о трансгендерном переходе интервью.

close 100% Эллиот Пейдж на обложке Time Time

Актер добавил, что его героиня Ваня Харгрейвс из сериала «Академия Амбрелла» также совершит трансгендерный переход в третьем сезоне шоу. В феврале 2022-го Пейдж сообщил о написании собственных мемуаров под названием «Pageboy». Выход книги запланирован на 2023 год.