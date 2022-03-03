Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Слуцкий: легионеры не обращались в клуб с просьбами... 22:21
Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова 22:18
Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках 22:12
Шипулин о решении МПК: что-либо комментировать сейчас сложно 22:07
В Белом доме ответили на вопрос о возможном лишении... 21:55
Песков: достигнутое РФ и Украиной понимание по гуманитарным... 21:54
Псаки: США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной 21:46
Зеленский на русском языке предложил Путину сесть за стол... 21:44
Германская «дочка» оператора «Северного потока — 2» сообщила... 21:37
Зеленский усомнился в мощности НАТО, которая не может остановить... 21:34
Культура

«Крестный отец», «Господин Никто» и «Касабланка»: что теперь показывают в кино

Чем кинотеатры заменят отмененные голливудские премьеры

Слушать
Остановить
close
100%
Кадр из фильма «Крестный отец» (1972) Фрэнсиса Форда Копполы

Кадр из фильма «Крестный отец» (1972) Фрэнсиса Форда Копполы

Paramount Pictures
В российских кинотеатрах в большом объеме выходят ленты прошлых лет — «Три цвета», «Господин Никто», «Касабланка» и так далее. «Газета.Ru» рассказывает, что смотреть в кино после отмены крупных премьер зарубежными компаниями.

«Ночь на Земле» (1991), реж. Джим Джармуш — с 17 февраля

Лента Джима Джармуша «Ночь на Земле» объединяет пять историй из жизни таксистов и пассажиров. Все сюжеты происходят за одну ночь в пяти мегаполисах — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Прокатчик «Иноекино» отмечает, что в кинотеатрах демонстрируется копия с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами.

«Крестный отец» (1972), реж. Фрэнсис Форд Коппола — с 24 февраля

В прокат по всему миру вышла отреставрированная копия оскароносного фильма «Крестный отец». Показы первой ленты криминальной саги приурочены к ее 50-летию. Реставрация фильма велась в течение трех лет под руководством самого Фрэнсиса Форд Копполы.

«Касабланка» (1942), реж. Майкл Кертиц — с 3 марта

Культовая мелодрама «Касабланка» также выходит в прокат по случаю юбилея — ей исполняется 80 лет. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Действие ленты, получившей «Оскар», происходит в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка, куда съезжаются беженцы из разных стран.

«Господин Никто» (2009), реж. Жако ван Дормель — с 3 марта

Фильм «Господин Никто» с Джаредом Лето — это запутанная и трагическая история из гротескного будущего, когда люди стали бессмертными. Последним смертным этого времени оказывается старик Немо, который становится главной звездой телешоу. В 2009 году картина провалилась в прокате, собрав $2 млн при бюджете в $47 млн, но при этом стала культовой.

«Три цвета: «Синий» (1993), «Белый» (1993) и «Красный» (1994), реж. Кшиштоф Кесьлевский — с 23 февраля, 3 марта и 10 марта

В повторный российский прокат выходит культовая трилогия Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета» — «Синий», «Белый» и «Красный». Из этих цветов состоит флаг Франции, а каждый фильм основан на одном из девизов страны: «Свобода, равенство, братство». Первой вышла картина «Синий», повествующая о молодой женщине, чудом выжившей в автокатастрофе, но потерявшей мужа и пятилетнюю дочь. В фильме «Белый» польский мигрант планирует, как поквитаться с бывшей супругой после развода. Главной героиней ленты «Красный» становится девушка-модель. Она выясняет, что ее новый знакомый — судья на пенсии — очень любит вторгаться в личную жизнь других людей.

«Париж, я люблю тебя» (2006), реж. Итан и Джоэл Коэны, Оливье Ассайас и др. — с 17 марта

Альманах «Париж, я люблю тебя» включает в себя 18 историй от разных режиссеров, включая Альфонсо Куарона, Тома Тыквера, Уэса Крэйвена и братьев Коэн. В парижской атмосфере разворачиваются сюжеты о радостных моментах, ссорах, неожиданностях и страхе.

Что еще показывают в кинотеатрах

В российском прокате остаются ленты, вышедшие до 24 февраля. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» до сих пор показывают во многих кинотеатрах — в цифровом формате он будет доступен с 21 марта. Также можно сходить на «Дом Gucci», «Параллельные матери», «Камон Камон», «Зверополис 2», «Аллею кошмаров», «Лакричную пиццу» и «Анчартед: На картах не значится». Этой весной выйдут российские фильмы «Ампир V», комедия «Доктор Свисток», мультфильм «Финник», историческая драма «Первый Оскар», военная драма «Крылья над Берлином» и прокатившаяся по фестивалям лента «Капитан Волконогов бежал».

Для поддержки кинотеатров повторно выйдут кассовые фильмы прошлых лет — такие, как «Холоп», «Движение вверх» и «Батя». Из лент прошлых лет, которые в данный момент идут в кино, — «Седьмая печать (1957), «8 с половиной» (1963), «Берегись автомобиля» (1966), «Принцесса Мононоке» (1997) и «Ходячий замок» (2004).

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+