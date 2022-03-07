«Во имя Луны»: как появилась Сейлор Мун — и почему она популярна

Первый эпизод аниме-сериала «Красавица-воин Сейлор Мун» вышел 7 марта 1992 года. К 30-летию проекта «Газета.Ru» рассказывает о том, как он стал легендарным и почему остается популярным до сих пор.

Происхождение Сейлор Мун

Основой для франшизы «Сейлор Мун» стала сёдзё-манга «Кодовое имя: Сейлор Ви» японки Наоко Такеучи, опубликованная в журнале «Накаёси» в 1991 году. Сначала история была посвящена лишь одной воительнице — Минако Айно (Сейлор Венера). С появлением других персонажей Айно перестала быть главной героиней, а на передний план вышла Усаги Цукино (Сейлор Мун).

Манга о воительнице в матроске обрела бешеную популярность в Японии и через год привлекла внимание студии Toei Animation. Ранее компания снимала сериал о команде супергероев — «Супер Сэнтай» (на западе их назвали «Могучими рейнджерами»).

Шоу имело большой успех во всем мире и вышло в количестве более 2 тыс. серий. На волне успеха «Рейнджеров» Toei Animation решила снять похожий проект с героями женского пола — так появился аниме-сериал «Красавица-воин Сейлор Мун». Первый эпизод вышел на японском Asahi TV 7 марта 1992 года. Мультфильм был дублирован и выпущен в Европе, США, Китае, Австралии и Латинской Америке. Как и манга в журналах, сериал выходил до 1997 года.

Поскольку комиксы публиковались во время производства аниме, сериал отставал от публикаций всего на 1-2 месяца. В 1999 году в интервью журналу «AnimaniA» Такеучи рассказала о своем отношении к отличиям экранизации от манги.

close 100% Кадр из сериала «Красавица-воин Сейлор Мун» (1992 – 1997) Toei

«Усаги для меня почти как дочь, и теперь она неожиданно начала самостоятельную жизнь... Почти так, будто я проводила ее к алтарю. Странно, но приятно, — призналась мангака.

— Конечно, отпечаток наложило и то, что почти все сценаристы были мужчинами, тогда как при создании манги все было с точностью до наоборот. Очень отличается, когда героиня сериала вписана в сцену мужчиной и когда женщиной. Их представления о женщинах просто различны. Поэтому сериал имеет совсем другое настроение, другой тон, нежели манга».

Благодаря «Сейлор Мун» произошла революция в жанре махо-сёдзё, где главным персонажем является девочка или молодая девушка, обладающая сверхъестественными способностями. Франшиза также помогла популяризировать этот жанр и мангу в целом за пределами Японии.

«Это просто вопрос вкуса — я намного охотнее рисую девочек, — объяснила Такеучи свою страсть к сёдзё. — Конечно, я не буду утверждать, что я не люблю мужчин, но несравнимо больше удовольствия мне доставляет рисовать женщин».

С тех пор было создано множество шоу, фильмов, мюзиклов, видеоигр и даже ледовых спектаклей по мотивам Сейлор Мун. В 2013 году вышел ремейк аниме-сериала по манге Такеучи, который получил немало отрицательных отзывов. Фанаты ругали создателей ремейка за некачественную работу художников, плохую музыку и измененные характеры персонажей.

История Усаги Цукино

Обычная 14-летняя школьница Усаги Цукино знакомится с говорящей кошкой Луной, благодаря которой раскрывает свою вторую личность — Сейлор Мун. Впервые обратившись в волшебное альтер-эго, девочка неохотно принимает свою судьбу. Со временем она осознает важность борьбы со злом. Коронной фразой Сейлор Мун становится «Я несу возмездие во имя Луны».

В первом сезоне она пытается заполучить волшебный артефакт — Серебряный Кристалл — до того, как его обнаружит Темное Королевство. К Сейлор Мун присоединяются девять других Стражей: Сейлор Меркурий, Сейлор Венера, Сейлор Марс, Сейлор Юпитер, Сейлор Сатурн, Сейлор Уран, Сейлор Нептун и Сейлор Плутон, а также Смокинг Маска и Сейлор Чиби Мун. На протяжении пяти сезонов шоу они продолжают спасать Солнечную систему от врагов. В сериале также появляются разные любовные истории, главная из которых — роман между Усаги и Мамору, альтернативной личностью Смокинга Маска.

close 100% Кадр из сериала «Красавица-воин Сейлор Мун» (1992 – 1997) Toei

Почему Сейлор Мун так популярна

Усаги Цукино отличается от других женщин-супергероев, потому что она далеко не идеальна, неуклюжа, иногда труслива и плохо учится в школе. Эти недостатки делают ее привлекательной — особенно для подростков, столкнувшихся с теми же трудностями. По мере взросления Усаги сталкивается с ревностью, неприятием своего тела и даже проблемами с собственной верностью — встречаясь с Мамору, испытывает интерес к андрогинной Сейлор Уран. Традиционные ценности (мечты о любви и семье) сочетаются в Сейлор Мун с женской силой и независимостью.

Как и зрители, герои «Сейлор Мун» растут, переходят из средней школы в старшую, кто-то поступает в университет. С возрастом меняются их отношения между собой, происходят влюбленности, конфликты и кризисы. С каждым сезоном полюбившиеся персонажи становятся старше и осознаннее.

Во вселенной «Сейлор Мун» все продумано до мелочей: символизм имен, психологизм характеров, множество логических цепочек и отсылок к неожиданным фактам. Например, имя Усаги Цукино переводится с японского как «лунный кролик». Согласно восточноазиатской легенде, на Луне живет кролик — и, если присмотреться, с Земли якобы можно увидеть его очертание.

close 100% Кадр из сериала «Красавица-воин Сейлор Мун» (1992 – 1997) Toei

Также Усаги символизирует возрожденную принцессу Серенити Лунного Королевства, а ее возлюбленный Мамору — возрожденного принца Эндимиона, сына Зевса. В сюжете переплетаются мифы разных народов, эзотерика, астрономия, религия, магия, феминизм и многое другое.

«Когда стало ясно, что на базе «Сейлор Ви» мы хотим сделать новую, более обширную и более богатую героями историю, я пошла в библиотеку и собрала книги по астрологии, мифологии и так далее, — сказала Такеучи.

— Я и без того очень интересуюсь эзотерикой, и это было великолепно, что я могу привнести свое хобби в свою работу. Я отыскала то, что показалось мне подходящим, и потом добавила еще немного своих фантазий».

В России сериал «Красавица-воин Сейлор Мун» стал одним из первых аниме, показанных по телевидению. Наряду с «Покемонами» воительницы в матросках стали любимыми персонажами тех, кто рос в девяностые и нулевые. Несмотря на то, что сериал ориентирован на детей и подростков, взрослые могут найти в нем много интересного. Учитывая сложность вселенной «Сейлор Мун», при повторном просмотре аниме всегда можно найти для себя что-то новое.

Одной из известных фанаток сериала является российская фигуристка Евгения Медведева. В 2020 году она получила роль Сейлор Мун в японском ледовом шоу «Лунная призма на льду». Ранее Медведева использовала этот образ в своей показательной программе, сводя с ума фанатов из Японии. В 2016 году фигуристка встречалась с автором франшизы Такеучи.