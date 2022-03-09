Что сейчас происходит с российской индустрией развлечений

Вслед за голливудскими кинопремьерами из России уходят стриминги и телеканалы, отменяются концерты и прекращаются продажи игр. «Газета.Ru» рассказывает о последних изменениях в российской развлекательной индустрии.

2 марта был опубликован текст о том, что может ждать российскую киноиндустрию (и в целом всю сферу энтертейнмента) в ближайшем будущем. За неделю многое из этого уже случилось.

Вскоре после отмены релизов голливудских мейджоров Disney, Sony, Warner, Paramount и Universal Ассоциация владельцев кинотеатров России заявила об угрозе ликвидации всей отрасли из-за перспективы потерять около 80% планируемой выручки. Также в организации ожидаемо подтвердили прекращение поставок оборудования и комплектующих (в том числе ламп для проекторов), которые не имеют отечественных аналогов.

По оценке Ассоциации, имеющиеся запасы поставщиков могут иссякнуть уже к середине текущего года.

Некоторые представители кинотеатров, опрошенные «Бюллетенем кинопрокатчика», впрочем, настроены скорее оптимистично, хотя уже начинают консервировать часть залов. Так, управляющий омского киноцентра «Вавилон» Борис Собко сообщил, что «вышел на связь с китайскими друзьями», готовыми «предоставить любые необходимые запчасти, которые потребуются». По словам демонстратора, китайские партнеры сейчас выставляют счета в долларах, что «несколько удлиняет логистику, но не критично».

Как сообщает «БК» со ссылкой на директора по маркетингу IMAX Russia Ольгу Пильникову, головной офис компании в Канаде пока не принял решение об уходе из России. На данный момент сложно представить, что это решение не будет принято.

Кроме голливудских блокбастеров российский прокат лишился и предстоящих релизов компании «Иноекино», которая специализируется на перевыпуске классики мирового кинематографа. Правообладатель заблокировал выход «Криминального чтива» Квентина Тарантино, намеченный на 31 марта. Также заморожены договоренности по ряду других релизов: «Фильмы, на которые мы ждали утверждений, эти утверждения, соответственно, не получат. Это не предположение, а заявленная позиция». С начала 2022 года «Иноекино» показывает на больших экранах «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, «Седьмую печать» Ингмара Бергмана, «Ночь на Земле» Джима Джармуша, 3 марта состоялся релиз «Касабланки» Майкла Кертиса.

На сегодняшний день кинотеатральная сетка ближайшего времени в России выглядит примерно следующим образом. Несколько заметных зарубежных фестивальных лент: с 3 марта идет картина иранского режиссера Асгара Фархади «Герой», 31 марта планируется релиз экранизации рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины», получившей номинацию на «Оскар». С 7 апреля — драматический триллер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» о раскаявшемся энкавэдэшнике (премьера прошла в сентябре на Венецианском кинофестивале). А также десант отечественных хитов прежних лет: «Брат», «Брат 2» и другие фильмы Алексея Балабанова (за исключением «Войны» и «Груза 200»), анимационные проекты студии «Мельница» (главным образом из цикла о трех богатырях), «Салют-7» Клима Шипенко.

Сейчас проблема, впрочем, не только в оскудневшем репертуаре, но и в отсутствии зрителя: аудитории не до кино. По подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», выходной 8 марта 2022 года показал худшие кинотеатральные сборы за последние 10 лет. Выручка этого дня составила порядка 180 млн рублей (для сравнения: касса 2013 года — 264 млн, 2017-го и 2019-го — по 428 млн).

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2 марта стало известно, что из РФ ушел Megogo — четвертый крупнейший онлайн-кинотеатр на рынке: украинская компания, учредившая бренд, отозвала франшизу.

Как и ожидалось, страну покинул и Netflix, работавший здесь в сотрудничестве с Национальной Медиа Группой (НМГ). В компании сообщили, что у российских пользователей (по некоторым оценкам, это порядка миллиона человек, но в реальности цифра может быть гораздо меньше) сохранится доступ к сервису до конца последнего оплаченного периода, после чего подписка аннулируется.

Другой партнер НМГ Discovery также решил прекратить деятельность в России и остановить работу своих 15 кабельных каналов.

9 марта Amazon полностью закрыл россиянам (в том числе имеющим активную подписку) доступ к своему стриминговому сервису Prime Video. Отмечается, что возврат средств возможен при обращении в службу поддержки.

Существует вероятность, что найдутся способы продолжать смотреть Netflix и Amazon из РФ, однако в этом случае речь идет о покупках подписок в долларах и евро (если они в принципе будут возможны).

Пока не очень ясна ситуация с онлайн-кинотеатром Apple TV+. По сообщению одного из банков, оплата по российским картам в App Store перестанет проходить 10 марта. До этого времени банк предлагает впрок пополнить счет в Apple ID с карты. Впоследствии, предположительно, его можно будет пополнять по номеру телефона.

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Соответственно, в такой же серой зоне пока что остается и музыкальный стриминг Apple Music.

Его конкурент Spotify, в свою очередь, перестал принимать платежи из России. Ближайшая попытка списания средств с карты будет неудачной, после чего ее держателя автоматически перебросит на бесплатную модель подписки: с отсутствием скачивания, ограниченным количеством «скипов» и рекламой (хотя какая именно это будет реклама, не ясно).

Музыкальный стриминг Deezer полностью прекратил работу в РФ.

Также 9 марта крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music сообщила об остановке всех бизнес-операций и закрытии офисов в стране.

Об этом пишет издание Variety. Согласно официальному сайту, на российский Universal подписано почти 60 исполнителей, среди них — Нойз MC, Элджей, Лолита и группа Shortparis. По информации Variety, другие мейджоры — Sony и Warner — анонсируют аналогичные меры в ближайшие дни.

3 марта российское концертное агентство Pop Farm выпустило заявление, в котором говорится об отмене всех концертов и фестивалей (например, «Боли»). «Коронавирус и ограничения сильно ударили по нам. Это были очень тяжелые 2 года — мы не получили абсолютно никакой поддержки от государства и потеряли очень много денег, но мы подумали, что без нас в России будет скучно, и поэтому решили не сдаваться и стали спасать себя сами. Нам удалось сохранить компанию и команду, и мы очень надеялись на фестивальное лето, которое должно было поправить наше финансовое положение <...> Мы не знаем что будет с концертами дальше. Мы не знаем (и никто не знает), что вообще будет дальше. Но мы точно знаем, что самые важные на свете вещи — это мир, человеческое достоинство, любовь и искусство. Берегите себя и друг друга», — сообщили в Pop Farm.

Агентство «Мельница», организующее фестиваль Park Live, пока не отменяет мероприятие, однако за последние дни на нем отказались выступать многие хедлайнеры, включая Игги Попа, Placebo и The Killers.

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Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не станет продлевать контракты с российскими издательствами. В 2020 году Кинг стал самым издаваемым автором в России, обогнав Дарью Донцову.

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Аналогичная ситуация — в мире гейминга. Магазины игр Steam и PS Store отключили для России все способы оплаты, кроме внутреннего кошелька, купонов и PayPal (последний, в свою очередь, тоже ушел из РФ), GOG и eShop (Nintendo) перестали обрабатывать платежи в рублях. Ограничительные меры вводят не только площадки, но и издатели: продажи прекратили Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard и Rockstar Games.

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Широко обсуждавшиеся в последние дни решения о снятии блокировки торрент-трекера RuTracker.org и отмене ответственности за использование пиратского контента на момент написания заметки не подтвердились.

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Напоследок — еще одно во многих отношениях культурное явление: «Макдональдс» закрывает все 850 ресторанов в России. Открытие первого в СССР «Макдональдса» на Пушкинской площади в Москве в январе 1990 года стало одним из символов падения железного занавеса и начала новой жизни. Одновременно с «Макдональдсом» закрываются и кофейни Starbucks — символ «бурных десятых».