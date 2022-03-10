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Культура

Кто из звезд уехал из России

Чулпан Хаматова, Земфира и другие знаменитости покинули страну на фоне событий на Украине

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РИА «Новости»/Instagram/ТАСС
После начала военной спецоперации на Украине и введения западных санкций против России некоторые отечественные знаменитости покинули страну. «Газета.Ru» рассказывает, кто из них уехал в эмиграцию, а кто — по другим причинам.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Одной их первых за границей была замечена Ксения Собчак. Подписчики телеведущей, узнав об ее отъезде в Турцию, решили, что она решила эмигрировать. Однако в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак опровергла эти домыслы, объяснив, что отправляется с сыном в запланированный отпуск.

«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который давно запланирован. Так я следую собственному совету — не поддаваться панике», — подчеркнула она.

Собчак добавила, что не собирается эмигрировать и не имеет никаких гражданств, кроме российского. Однако позднее в Telegram-каналах вновь начала распространяться информация об эмиграции — якобы очевидец заметил журналистку вместе с мужем Константином Богомоловым в израильском аэропорту Бен-Гурион.

Правда, на этот раз обвинения также оказались ложными. 8 марта на личной странице в Instagram режиссер обратился к подписчикам из Дворца на Яузе в Москве и позвал на спектакль «Бесы», в котором исполнил роль. Не осталась в стороне и Собчак. «Обожаю. Бред, конечно, комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело», — высказалась она.

Алла Пугачева и Максим Галкин

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Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

Сергей Карпухин/ТАСС

Согласно слухам, Россию также покинули Алла Пугачева и Максим Галкин. Правда, сами супруги пока никак не комментировали данные предположения, которые появились в сети после того, как юморист выступил против боевых действий на Украине. Некоторые поклонники были возмущены заявлением Галкина и в знак протеста начали сдавать билеты на его концерт.

Позднее в нескольких Telegram-каналах («НеМалахов», «Патриаршие», «Божена») появилась информация об отъезде Примадонны с близнецами Гарри и Лизой из аэропорта Внуково. Покинула ли Пугачева страну вместе с мужем, не уточняется, как и ее текущее местоположение. Поклонники считают, что певица с семьей могла отправиться в Израиль или США, где в настоящее время проживает ее дочь Кристина Орбакайте.

Рената Литвинова и Земфира

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Земфира и Рената Литвинова

Земфира и Рената Литвинова

rena/talitvinovaofficiall/Instagram

Рената Литвинова и Земфира в настоящий момент находятся в Париже. Правда, несмотря на слухи об эмиграции, никаких заявлений с их стороны не было. Отъезд из страны может быть связан с творческой паузой певицы. Кроме того, 4 марта в Париже состоялась презентация нового бренда VTMNT Демны Гвасалии, друга Литвиновой.

Александр Васильев

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Александр Васильев

Александр Васильев

Global Look Press

Ведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев также уехал в Париж. Поскольку у Васильева двойное гражданство (РФ и Франция), он пока сдержанно отзывается о дальнейших планах. В настоящий момент Первый канал временно приостановил показ развлекательных программ, в том числе и «Модного приговора». Правда, ведущий уверяет, что рано или поздно шоу вернется в эфир, хотя пока не известно, в каком виде.

«Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском... Мы не сможем больше рассказывать людям новости парижских, миланских и нью-йоркских показов», — пояснил он.

Кантемир Балагов

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kantemir_balag/Instagram

Среди тех, выступил против боевых действий на Украине, оказался режиссер «Дылды» и призер Каннского кинофестиваля Кантемир Балагов. «Мы покинули Россию. Нам очень жаль, и мы буквально опустошены. В один момент мы потеряли наше будущее», — написал он в Instagram под фотографией, сделанной в аэропорту.

Антон Долин

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Антон Долин

Антон Долин

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Вслед за Балаговым вместе с семьей эмигрировал из России в Латвию кинокритик Антон Долин. «Разумеется, отъезд — привилегия. И все-таки считаю важным для протокола сообщить: у нас нет никаких видов на жительство, вторых паспортов, заграничных рабочих контрактов, отложенных денег (чуточку удалось снять перед выездом), ну и вообще «запасных аэродромов» и «перспективных планов», — сообщил он в соцсетях.

Чулпан Хаматова

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Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Чулпан Хаматова также покинула Россию, обосновавшись в Латвии, где у нее есть недвижимость. Ранее актриса опубликовала в соцсетях пост, в котором вместе с коллегами выступила с критикой боевых действий на территории Украины и обращением к президенту страны.

Валерий Леонтьев

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Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев

Евгений Биятов/РИА «Новости»

Недавно стало известно об экстренном отъезде Валерия Леонтьева из страны. Об этом kp.ru сообщил близкий друг певца: «Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость». Двухэтажную виллу в США артист приобрел много лет назад за $3 млн. По словам директора музыканта, Леонтьев на самом деле практически не живет в России. «Еще с пандемии случилось так, поскольку гастролей и работы практически нет», – пояснил он.

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