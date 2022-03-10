«Круто ты попал на ТВ»: что стало с забытыми участниками «Фабрики звезд»

Когда на российском телевидении стартовал музыкальный проект «Фабрика звезд», о его конкурсантах пели «Круто, ты попал на ТВ», а их хиты знала наизусть вся страна. Многие из участников, включая Юлию Савичеву и Полину Гагарину, остаются яркими представителями шоу-бизнеса и по сей день, однако некоторые выпускники «Фабрики» со временем пропали с радаров. О том, как сложились их карьеры и судьбы, — в материале «Газеты.Ru».

Мария Ржевская

close 100% Мария Кая (Ржевская) Vk.com/masha_kaya

Одним из самых ярких моментов второго сезона «Фабрики звезд» стал перформанс Марии Ржевской с хитом «Когда я стану кошкой». Участница тогда вышла на сцену в образе женщина-вамп с клыками и ярким гримом, который во время выступления эффектно размазала по лицу.

Публика и наставники конкурса с восторгом оценили ее находчивость и дерзкий имидж, а продюсер Максим Фадеев предложил девушке заключить контракт, поставив условие — отложить личную жизнь на потом. В итоге их сотрудничество оказалось недолгим: у Ржевской начался роман с директором продюсерского центра «АРС» Вячеславом Кормильцевым, за которого она и вышла замуж. После рождения дочери Лизы (Элизы Фредерики) семья в 2009 году перебралась в Великобританию. Там певица закончила Институт театра и кино Ли Страсберга и в настоящий момент строит карьеру актрисы под псевдонимом Masha Kaya. Также Ржевская много путешествует по миру, делясь фотографиями из Японии, Сингапура, Австралии и других стран.

О своем участии в песенном конкурсе артистка вспоминать не любит. «Честно говоря, я не хотела бы, чтобы меня упоминали в контексте «Фабрики звезд». О любых других своих начинаниях готова говорить. Вот сейчас готовлю к выпуску коллекцию мебели. Правда, из-за коронавируса работа над коллекцией осложнилась», — поделилась она в недавнем интервью.

Пьер Нарцисс

Уроженец Камеруна Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) стал «жемчужиной» второго сезона телепроекта, запомнившись поклонникам песней «Шоколадный заяц». Еще во время отбора на музыкальный конкурс он поразил членов жюри исполнением рэпа на французском языке и знанием творчества Владимира Высоцкого. В 2003 году певец выпустил свой первый и до сих пор единственный альбом, который тоже получил название «Шоколадный заяц». При этом, помимо заглавного хита, он исполнял и другие — популярные в свое время — песни: «Акуна Матата», «О, любовь», «Целуй, целуй». Продолжает свою карьеру артист и по сей день.

«Куда я пропал? Очень интересный вопрос. А кто вам сказал, что если вас не видно на телевидении, то вы пропали?» — говорил он. Своей жизнью и творчеством певец делится в Instagram, на который подписаны более 44 тыс. человек.

В 2009 году Нарцисс женился на возлюбленной Валерии Калачевой, с которой воспитывает дочь Каролину-Кристель, всячески поощряя увлечение ребенка иностранными языками и занятия большим теннисом. А вот с супругой они развелись — это произошло в 2017 году, когда радиоведущая Марианна Суворова обвинила певца в сексуальном насилии. Музыкант тогда подтвердил романтические отношения с девушкой, однако остальные обвинения опроверг. При этом его жена встала на сторону Суворовой, подтвердив наличие проблем у артиста с неконтролируемой агрессией.

Ираклий Пирцхалава

Российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава (Иракли) запомнился зрителям «Фабрики звезд» хитами «Вова-чума», «Лондон-Париж» и «Время». Сразу после съемок второго сезона музыкант стал участником шоу «Последний герой», а также выпустил дебютный альбом «Лондон-Париж». Сам Иракли признавался, что о времени, проведенном на съемках проекта, вспоминает с теплотой: «Фабрика» для меня — целый мексиканский сериал: ссоры, скандалы, драки, любовь, тепло и дружба. Я вспоминаю все очень душевно. При этом меня не захлестнула волна славы, как некоторых».

За творческую карьеру он пять раз удостоился премии «Золотой граммофон», а в 2016 году вновь порадовал поклонников новым альбомом «Ангелы и Демоны». Периодически артист появляется в различных реалити-шоу («Остров», «Танцы со звездами»), однако большее время уделяет музыке. Иракли был женат на модели и актрисе Софии Гребенщиковой, от которой у него родились сыновья Илья и Александр. В 2014 году супруги развелись, но продолжают вместе участвовать в воспитании детей.

Александра Чвикова (Алекса)

Александра Чвикова, выступавшая под псевдонимом Алекса, прославилась не только благодаря музыкальному таланту, но и роману с Тимати, который также принимал участие в «Фабрике-4». Несмотря на яркий старт в шоу-бизнесе, построить успешную карьеру артистке ей не удалось. Помимо музыки, Алекса снималась в рекламе и работала моделью. При финансовой поддержке отца-бизнесмена она записала первую пластинку «Воздушный поцелуй», который не принес ей популярности. Затем в сотрудничестве с продюсером Яной Рудковской Алекса выпустила альбом «Вендетта», который также остался незамеченным. В настоящее время Чвикова счастлива в браке с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, от которого родила дочку Адриану.

Мария Алалыкина

close 100% Мария Алалыкина Кадр из видео/YouTube

Первый сезон «Фабрики звезд» до сих пор считается одним из самых удачных, ведь именно по его итогам в российском шоу-бизнесе появились две популярные группы — «Корни» и «Фабрика», одной из участниц которой стала Мария Алалыкина. Певица пользовалась особенной симпатией зрителей, поэтому ее исчезновение с радаров стало для фанатов очень неожиданным. Изначально коллеги по «Фабрике» заверяли прессу, что девушка взяла паузу из-за учебы в университете, однако впоследствии выяснилось, что она вышла замуж и приняла ислам, сменив имя на Марьям. После смены веры артистка отказалась строить карьеру на сцене и стала критично отзываться о шоу-бизнесе, который, по ее мнению, развращает людей. Первый брак певицы распался спустя четыре года из-за измены супруга, после развода она снова вышла замуж. В настоящий момент Алалыкина не поддерживает отношения с бывшими участницами группы, занимаясь написанием книг и работая переводчиком с арабского на русский язык.

Павел Артемьев

Другой участник первого сезона, звезда группы «Корни» Павел Артемьев до сих пор остается одним из самых популярных выпускников «Фабрики». Хотя сам певец был уверен, что не пройдет даже в финал проекта, поскольку с трудом произносил букву «р». После окончания шоу он вместе с участниками группы несколько лет много гастролировал по стране, однако в 2010 году внезапно объявил об уходе из коллектива.

Как оказалось, музыкант не планировал завязывать с творчеством, а просто решил сменить направление и создал собственный проект Artemiev, исполняющий лирический рок. Кроме того, Павел успешно проявил себя в качестве актера. На данный момент его фильмография насчитывает более 20 проектов, среди которых сериалы «Отель Элеон» и «Мертвые души». В 2021 году Артемьев исполнил главную роль в мини-шоу «Историк»: по сюжету его герой, преподаватель истории, в свободное время рисует комиксы и помогает расследовать запутанные преступления. О личной жизни Артемьев не любит распространяться. Известно лишь, что он не женат и не имеет детей.

Светлана Светикова

Светлана Светикова приходила на «Фабрику звезд» с внушительным портфолио — она с детства участвовала в музыкальных конкурсах, а также выступала в мюзиклах. Уже по окончании проекта девушка была утверждена на роль Эсмеральды в постановке «Нотр-Дам де Пари», которая сделала ее мегазвездой. Светикова тогда даже дважды спела дуэтом «Sous le vent» с канадцем Гару, сыгравшим в оригинальном французском мюзикле Квазимодо. На волне успеха артистке начало поступать множество предложений.

Так, она подарила голос Русалочке из одноименного диснеевского мультфильма, снялась в эпизодических киноролях и приняла участие во многих телешоу. Однако главной страстью артистки остается музыкальный театр, где она сыграла в мюзиклах «Кабаре», «Ромео и Джульетта», «Граф Орлов» и других громких постановках. По собственному признанию, участие в «Фабрике» не оставило у нее каких-либо ярких воспоминаний. В настоящий момент артистка не так часто напоминает о себе. Известно, что она воспитывает двоих сыновей вместе с фигуристом Алексеем Полищуком, с которым познакомилась во время съемок ледового шоу.