От «Последнего героя» до «Наша Russia»: 10 позабытых шоу нулевых

До популяризации YouTube российское телевидение нулевых предлагало широкий выбор развлечений разного жанра и формата. «Газета.Ru» вспоминает самые популярные телешоу, которые со временем пропали с экранов.

«Фабрика звезд» (2002-2007)

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Музыкальная передача «Фабрика звезд» била рекорды по просмотрам все семь сезонов. За судьбами участников проекта следила вся страна, напевая строки из промо-заставки «Круто ты попал на ТВ». Именно благодаря «Фабрике» в шоу-бизнесе появились новые лица и таланты. С него свой творческий путь начинали Полина Гагарина, Юлия Савичева, Елена Темникова, Стас Пьеха и многие другие. Уже по итогам первого сезона образовались две группы — женский коллектив «Фабрика» и бой-бенд «Корни», которые существуют и сегодня.

И хотя не всем конкурсантам удалось удержаться на пике популярности, многие зрители наверняка с ностальгией вспомнят «Шоколадного зайца» Пьера Нарцисса, «Когда я стану кошкой» Марии Ржевской и ряд других известных хитов.

«Последний герой» (2001-2009)

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Стартовавшее в 2001 году реалити-шоу «Последний герой» сразу после выхода в эфир произвело вау-эффект. Согласно правилам, 16 человек должны пройти ряд испытаний в экстремальных условиях диких джунглей. Участники делились на два племени: «Тортугас» («Черепахи») и «Лагартос» («Ящерицы»). Съемки первого сезона происходили на необитаемом острове на границе Панамы и Коста-Рики, а ведущим пригласили звезду «Брата» Сергея Бодрова.

Первым испытанием стал тропический климат, а также строительство жилья и добыча пищи, а уже потом – конкуренция. Однако на телепроекте были и исключения: некоторые участники сумели подружиться и даже связать себя узами брака.

Каждому «робинзону» выдавали в день горсть риса и 2 литра воды, а остальную еду участники должны были добывать сами. Смельчак, которому удалось продержаться на проекте 40 дней, объявлялся победителем и получал 3 млн рублей. Поначалу в шоу соревновались обычные люди, однако уже с третьего сезона в нем стали сниматься и знаменитости. Причем некоторые придумывали нетривиальные способы выживания, например, Николай Дроздов вместе с Децлом однажды приготовили на ужин ядовитых лягушек.

«Окна» (2002-2005)

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«И снова здравствуйте!» – этими словами открывался каждый выпуск шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Традиционно он рассказывал некую противоречивую историю, а уже потом давал слово оппонентам. Отсутствие цензуры, споры и драки в телеэфире сделали передачу одной из наиболее провокационных на российском телевидении. Например, в одном из выпусков принял участие будущий герой «Дома-2» Степан Меньшиков, изображавший эксгибициониста.

Несмотря на обвинения в постановках, Нагиев признавался, что зачастую приглашенные актеры настолько входили в образ, что их действительно не могли разнять даже охранники. Однажды ведущему даже случайно сломали нос в ходе драки.

«Такси» (2005-2009)

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В 2005-м на ТНТ вышел новый формат интеллектуальной игры — «Такси», в которой случайные прохожие могли с помощью правильных ответов заработать деньги (и бесплатно добраться до точки назначения). Стоимость каждого вопроса в зависимости от сложности варьировалась от 100 рублей до 2 тыс. Согласно правилам, участник мог дважды воспользоваться подсказками. Лицом передачи и постоянным ведущим был Алексей Куличков, однако впоследствии за рулем такси оказывались Анфиса Чехова, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие приглашенные знаменитости.

«Ребенок-робот» (2006-2007)

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Шоу «Ребенок-робот» продержалось на экранах всего год, однако даже за этот период успело запомниться многим телезрителям. Героями программы становились известные музыканты, актрисы и модельеры, у которых пока не было собственных детей. Во время 25-минутного выпуска новообразовавшейся паре вручали капризную куклу-робота, которая выглядит точно как трехмесячный малыш. «Родителям» предстояло кормить ребенка, менять ему подгузники, гулять, а также вставать среди ночи, чтобы спеть колыбельные. Так зрители могли определить, кто из их кумиров умело справляется со стрессом, а кто пока еще не готов стать родителем. В проекте принимали участие Андрей Малахов, Ксения Собчак, Наталья Подольская, Борис Моисеев, Александр Незлобин, Алексей Панин, Яна Рудковская.

«Самый умный» (2003-2012)

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Одной из самых популярных образовательных передач для молодежи в нулевые стала телевикторина «Самый умный» c Тиной Канделаки. В младшей лиге участвовали ученики 6 и 7 классов, в средней — 8-го и 9-го, а в «золотой» за победу боролись выпускники и студенты.

«Необъяснимо, но факт» (2005-2008)

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«Сильное заявление, проверять я его, конечно, не буду». Эта фраза, ставшая мемом, на самом деле принадлежит ведущему «Необъяснимо, но факт» Сергею Дружко. Согласно задумке, шоу было снято в жанре мокьюментари, поэтому каждый зритель сам определял, показывают ему правду или под видом документалистики пытаются ввести в заблуждение. Среди многочисленных писем и видео Дружко выбирал наиболее интересное, а потом – отправлялся со съемочной группой к месту событий расследовать очередное загадочное явление. Объектами интереса становились летающие тарелки, йети, лох-несское чудовище, города-призраки, тайный язык гномов, экзорцизм и религиозные артефакты.

«Наша Russia» (2006-2011)

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На волне популярности стендап-шоу Comedy Club его резиденты запустили скетч-сериал «Наша Russia», который являлся британским аналогом «Маленькой Британии». Каждый мини-сюжет происходил в разных городах России, представляя все разнообразие социальных слоев. Практически все роли исполняли Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Скетчи, в частности, были посвящены не берущему взяток нищему полицейскому, гастарбайтерам в московских новостройках, краснодарским пикаперам Славику и Димону, обманывающей на деньги элитных школьников учительнице Снежане Денисовне, а также фрезеровщику-гею Ивану Дулину.

«Галилео» (2007—2015)

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Научно-развлекательная передача «Галилео» надолго приковала к экранам равно молодую и взрослую аудитории. В особенности остались неравнодушными школьники, для которых эксцентричный ведущий Дмитрий Пушной казался совсем не похожим на кабинетного ученого. Причем его образ рок-музыканта от науки вполне соответствовал истине — помимо степени магистра по физике, Пушной действительно умеет играть на множестве музыкальных инструментов. Нередко в перерывах между экспериментами в лаборатории он развлекал зрителей музыкальными интермедиями и отпускал остроумные шутки.

«Час суда» (2004-2012)

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Для тех, кто желал разобраться в тонкостях законов и лицезреть справедливый суд, программа «Час суда» стала настоящей отдушиной. «Час суда» стал первым в России судебным шоу, представлявшим собой инсценировку, в которой актеры разыгрывали реальные дела — от ДТП и развода до дележа имущества и особо тяжких преступлений.