«Заставить людей смеяться сложнее, чем плакать». Интервью со звездой «Левиафана» Алексеем Розиным

21 марта на ТНТ стартует второй сезон «Года культуры». В преддверии премьеры звезда проекта Алексей Розин («Левиафан», «Нелюбовь») рассказал «Газете.Ru» о специфике юмора сериала и особенностях работы в дубляже.

— Вы появляетесь в продолжении сериала в качестве нового рулевого области. Будут ли линии вашего персонажа и героя Угольникова построены на конфликте, борьбе за власть?

— Конечно, есть конфронтация. Причем скорее у героя Угольникова с моим. Но впоследствии она приобретает обоюдный характер, потому что между ними происходит борьба за власть.

— Вы работаете одинаково успешно как в комедиях, так и в драмах. Что лично для вас интереснее и комфортнее?

— Не могу сказать, что то или другое интереснее. Мне нравится работать с серьезными драматическими ролями, но в драме понятнее, как к образу подступиться. А с комедийными ролями, наверное, сложнее в профессиональном смысле, ведь комедию сложнее играть, чем трагедию. Заставить людей смеяться сложнее, чем плакать. Юмор — вещь специфичная, и его все по-разному воспринимают, тут много факторов для того, чтобы быть смешным. А если смешно и с умом — это вообще высший пилотаж.

— Применительна ли эта характеристика к первому сезону «Года культуры»? Попадает ли в вас этот юмор?

— Да, я чувствую, что это воздействует на меня как на зрителя. Говоря о первом сезоне, я хочу передать свое восхищение партнерам и коллегам, они просто великолепно работают, очень классный актерский состав. Что касается юмора, то у него есть разные этажи, разные слои. Какие-то шутки попадают в одного, какие-то — в другого, какие-то — во всех вместе разом. Конечно, я не могу сказать, что сидел и держался за животик на протяжении всего сериала, но там много смешных моментов. А есть и совсем не смешные — драматические. Этим мне проект и нравится. Он, конечно, комедийный, но там есть баланс серьеза и юмора.

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— Периодически вас можно услышать в дубляже. Как вы оцениваете этот опыт? Чем вас привлекает данная стезя?

— Мне нравится работать в дубляже. У меня не так много картин, но какое-то количество есть. В основном, мои работы по дубляжу были на студии «Вольга». Также я много озвучиваю компьютерные игры, что тоже довольно весело. Мне в принципе по-актерски нравится кривляться, а кривляться перед микрофоном — вообще сплошное удовольствие.

— Вы сами не играли в игры, которые озвучивали?

— Ох, их такое огромное количество набралось... Там такой дикий список, что я не то что половины, я и десятой части этих названий не знаю. К сожалению, мы же не видим даже игру, которую озвучиваем. Как и персонажа — дай бог, будет какое-то описание, режиссер даст какие-то указания, и подбираешь голос, звучание. А часто еще в онлайн-играх бывают какие-то обновления, и приходится что-то дописывать. И тут еще надо вспомнить, снова запрыгнуть туда. В этой работе есть свои сложности, но она мне очень нравится.

— А фильмы, которые вы озвучили, смотрите? Ведь некоторым актерам сложно даже на экране себя видеть, актеры дубляжа тоже часто не видят конечный результат своей работы...

— Со своим изображением на экране бывает такое, что я смотрю — и меня это отвлекает. А с голосом такого нет, к тому же, я хорошо озвучиваю. Да и там не один мой голос звучит. Многое зависит от мастерства режиссера дубляжа: когда точно подобран голосовой кастинг, четко все сведено, я порой забываю, есть там я или нет. Бывает, что когда видишь на экране своих знакомых, не получается сосредоточиться, а с голосами такого нет.