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Культура

Что произошло с развлекательной индустрией в России за последнюю неделю

Фильм по роману Пелевина «Ампир V» все же выйдет в России

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
С кинотеатров снимают ограничения, но им (почти) нечего показывать, стриминги не могут добавлять новую зарубежную музыку, а у издателей заканчивается бумага для книг и журналов. «Газета.Ru» рассказывает о последних событиях из мира российской индустрии развлечений.

В первую неделю марта голливудские мейджоры сняли с российского проката все свои новинки, теперь деятельность в стране сворачивают их материнские компании. О таком решении заявили в Walt Disney Co., WarnerMedia, Sony Pictures Entertainment и Paramount. Эти шаги касаются, среди прочего, лицензирования контента (фильмов, игр и сериалов), работы телеканалов, а в случае с Disney, например, и выпуска научно-популярного журнала National Geographic.

По сообщению Variety, руководство WarnerMedia не планирует разрывать текущие договоры — речь идет о будущих фильмах и сериалах каналов HBO и The CW, стриминга HBO Max и кинокомпании Warner Bros. Однако на страницах уже идущих шоу в онлайн-кинотеатре «Амедиатека», который специализируется на выпуске контента HBO в России, даты выхода следующих серий исчезли, вместо них появилась надпись «Скоро». Кроме того, как отметил директор по закупкам прокатной компании «Про:взгляд» Марк Губаренко, Warner «ушел из России и забрал вторую неделю «Касабланки» у «Иногокино». При этом релизы Sony, Disney и Universal, оказавшиеся в прокате до 24 февраля, не отозваны: в кино по-прежнему можно увидеть «Анчартед», «Смерть на Ниле» и «Зверопой 2».

Sony заморозила цифровой релиз третьего «Человека-паука», а также отключила в РФ доступ к стриминговому аниме-сервису Crunchyroll. И передала два своих российских фильма — экранизацию романа Виктора Пелевина «Ампир V» с Оксимироном и мультфильм «Финник» — другим дистрибьюторам («Вольге» и «Централ Партнершип» соответственно). Ожидается, что ленты выйдут в изначально запланированные даты: 31-го и 24 марта.

Согласно материалу газеты «Коммерсантъ», мейджоры приостановили лицензирование новинок российским онлайн-кинотеатрам. Кроме «Человека-паука» речь идет, например, о фильмах «King's Man: Начало» и «Аллея кошмаров». Опрошенные изданием эксперты при этом полагают, что изъятие старого контента из российских библиотек маловероятно (это порядка 90% каталога). В противном случае, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, сервисы будут вынуждены перейти на фильмы и сериалы из Кореи, Индии, Китая, Японии, Бразилии и Мексики.

Тем временем офлайн-прокат продолжает редеть: из графика релизов выбыла картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» о раскаявшемся капитане НКВД. Компания «Централ Партнершип» планировала выпустить ее 7 апреля, причины переноса (или отмены) проката не раскрываются.

О переносе мероприятия заявили и в дирекции Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Смотр должен был пройти с 21 по 28 апреля, теперь он сдвинут на вторую половину 2022 года.

В официальном заявлении ММКФ говорится, что «у многих из зарубежных кинематографистов в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале».

Церемонию вручения кинопремии «Ника» также было решено перенести с апреля на осень.

Кроме того, по всей вероятности, в России не будет официальной трансляции премии «Оскар». Как пишет индустриальный Telegram-канал VODоворОТТ со ссылкой на собственные источники, сервис Okko, в последние годы выступавший официальным демонстратором церемонии, в этот раз не покажет премию. Авторы канала сообщили, что Disney, обладающий правами на трансляцию, «попросту не ответил, состоится ли [она] в этом году или нет».

Российско-шведский онлайн-кинотеатр Cinezen, запущенный 1 ноября 2021 года и специализировавшийся на фестивальном кино, объявил о своем закрытии.

Основатель сервиса, экс-глава прокатной компании «Кино без границ» Сэм Клебанов отметил, «в сложившейся обстановке <...> мы не можем не только развивать наш проект Cinezen далее, но и даже поддерживать его в рабочем состоянии. Это становится невозможным и по технологическим, и по экономическим причинам». При этом Клебанов подчеркнул, что платформа прощается с пользователями не «навсегда».

Управляющий директор сети «Синема 5» Алексей Воронков, согласно информации «БК», заявил, что Минкультуры рассмотрит меры поддержки, предложенные представителями отрасли. По словам Воронкова, параллельно ведется работа с Госдумой и Администрацией президента. О каких мерах идет речь, не сообщается.

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После того, как «большая тройка» звукозаписывающих лейблов Universal Music, Warner Music и Sony Music приостановила работу в России, у отечественных стриминговых сервисов «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» возникли сложности с добавлением новинок зарубежных исполнителей. Согласно заявлению «Яндекс.Музыки», «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России». «Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи», — цитирует РБК пресс-службу «ВКонтакте».

Одним из самых заметных «единичных случаев» такого рода стало решение группы Pink Floyd и Дэвида Гилмора. 11 марта британские музыканты изъяли свои релизы с цифровых платформ России и Белоруссии.

«Начиная с сегодняшнего дня, <...> работы Pink Floyd, с 1987 года и по настоящий момент, а также сольные записи Дэвида Гилмора удаляются со всех цифровых платформ в России и Белоруссии», — отмечается в сообщении артистов.

Продолжаются и отмены концертов зарубежных исполнителей: за прошедшую неделю к обширному списку добавилась, в числе прочих, американская группа Pixies. Ее выступление изначально было запланировано на июль 2020 года, однако переносилось из-за пандемии.

По оценке автора Telegram-канала «Главный концертный» Никиты Чебанова, «если в ближайшее время ситуация стабилизируется, то, по [его] ощущениям, первые зарубежные музыканты начнут планировать концерты в Москве или Питере лишь на начало 2023 года. И, скорее всего, это будут электронщики».

«С уходом небольших концертных агентств и с отъездом свободных промоутеров из России, нам будет сложнее попасть на выступления Carpenter Brut, Amen Ra, Sega Bodega и им подобных. К сожалению, для крупных игроков индустрии такие артисты почти никогда не представляли интереса, но именно не столь популярные музыканты составляют бóльшую часть всех привозов. А текущее положение дел пока что таково: везти нишевых артистов будет попросту некому», — отмечает Чебанов.

***

Sony приостановила все продажи приставки PlayStation в России, а также заблокировала в стране свой цифровой магазин PS Store (держатели платной подписки PS Plus сохранили возможность играть онлайн, однако не могут ничего добавлять в свои библиотеки). В результате доступ к платформе пропал в том числе у жителей Казахстана и стран Прибалтики, поскольку система Sony не предусматривала для них отдельных регионов и вынуждала регистрировать «российские» аккаунты.

Украинская студия GSC Game World, разрабатывающая игру «S.T.A.L.K.E.R. 2», изменила ее подзаголовок с «Heart of Chernobyl» на «Heart of Chornobyl», тем самым исправив транслитерацию с русского на украинский язык. Вскоре студия объявила, что новая часть «S.T.A.L.K.E.R.» не будет продаваться в России, — диски, в том числе оформленные предзаказом, не будут поставляться в страну. Однако уже оплаченные цифровые копии останутся доступны для загрузки.

Компания Electronic Arts (EA) запретила киберспортсменам из России и Белоруссии участвовать в матчах по Apex Legends и FIFA 22. В начале марта из FIFA 22 и NHL 22 удалили сборные РФ и все российские клубы. Тем временем российская команда по Dota 2 Team Spirit, действующий чемпион мира, временно переехала в Сербию. Слухи о том, что игроки коллектива собираются сменить гражданство, в организации опровергли.

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Как пишет «Коммерсантъ», в России наблюдается недостаток мелованной бумаги для журналов и книг с цветными иллюстрациями, поскольку крупнейшие европейские производители прекратили поставки в страну. При этом, по оценке экспертов, качество российской бумаги несопоставимо с европейским, к тому же нынешние объемы отечественного производства не способны покрыть спрос. Часть книгоиздателей, сообщает газета, рассчитывает на китайских поставщиков. В отрасли опасаются столкнуться с ростом цен и себестоимости производства.

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