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Культура

Здесь жег Гоголь и шутил Чехов: главные дома-музеи Москвы

15 домов-музеев и квартир великих деятелей культуры в Москве

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Экспозиция музея И. С. Тургенева на Остоженке

Экспозиция музея И. С. Тургенева на Остоженке

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
В разные эпохи в Москве жили и работали выдающиеся деятели культуры: Федор Достоевский, Александр Пушкин, Михаил Булгаков, Петр Чайковский и многие другие. Посмотреть на аутентичные интерьеры их квартир и личные вещи можно в центре столицы. «Газета.Ru» рассказывает о главных домах-музеях и музеях-квартирах писателей, поэтов, композиторов, исполнителей и режиссеров.

Музей-усадьба Толстого в Хамовниках

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Мемориальный музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках

Мемориальный музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках

Александр Зеликов/ТАСС

Адрес: ул. Льва Толстого, д. 21 (станция метро «Парк культуры»)

В 1882 году Лев Толстой купил старинную московскую усадьбу «Хамовники» и жил там с семьей до весны 1901 года. В этом доме писатель создал около ста произведений, включая роман «Воскресение», повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната» и «Отец Сергий». C 1921 года в усадьбе располагается филиал Государственного музея Л. Н. Толстого.

Музей-квартира Достоевского

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Музейный центр «Московский дом Достоевского» после рестраврации

Музейный центр «Московский дом Достоевского» после рестраврации

Гавриил Григоров/ТАСС

Адрес: ул. Достоевского, д. 2 (станция метро «Достоевская»)

В 1928 году в квартире Федора Достоевского открылся литературный музей. До революции в этом здании находилась Мариинская квартира для малоимущих, в северном флигеле которой писатель жил с 1824 по 1838 год. До середины 1950-х улица Достоевского носила название Новая Божедомка.

Воссозданию аутентичных интерьеров музея помогли мемуары младшего брата Достоевского с подробным описанием квартиры. В гостиной стоит оригинальная мебель начала XIX века — туалетный столик, шкаф и кресла. На стенах висят семейные фотографии и последний фотопортрет писателя, сделанный в 1880 году.

Также в музее находятся личные вещи Достоевского: письменный стол, чернильный набор, книги, очки, шляпа и подаренное женами декабристов Евангелие.

Музей Булгакова

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Комната Булгакова в «нехорошей квартире» под номером 50

Комната Булгакова в «нехорошей квартире» под номером 50

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Адрес: ул. Большая Садовая, д. 10 (станция метро «Маяковская»)

Весной 2007 года в «нехорошей квартире» из романа «Мастер и Маргарита» открылся один из самых посещаемых музеев Москвы. С 1921 по 1924 год в этой квартире жил сам Михаил Булгаков. Там он написал «Зойкину квартиру», «Самогонное озеро» и другие произведения.

Экспозиция музея представлена предметами интерьера 20-х годов XX века, а кабинет писателя воссоздан по воспоминаниям современников. Также там находятся личные вещи Булгакова: библиотека, секретер, радиоприемник и вешалка.

Дом Гоголя

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Здание Дома Н. В. Гоголя - мемориального музея и научной библиотеки (бывшей усадьбы Талызиных - Толстых) на Никитском бульваре в Москве

Здание Дома Н. В. Гоголя - мемориального музея и научной библиотеки (бывшей усадьбы Талызиных - Толстых) на Никитском бульваре в Москве

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Адрес: Никитский бульвар, 7А (станция метро «Арбатская»)

Музей располагается в особняке XVII века, где Николай Гоголь провел последние четыре года своей жизни. Писатель поселился там в 1848 году по приглашению графа Алексея Толстого и графини Анны Толстой (Грузинской).

В этом доме Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ» — и там же сжег часть своих рукописей за десять дней до смерти.

Музейная экспозиция состоит из шести мемориальных комнат на первом этаже здания. В каждой из них имеется ведущий предмет: «сундук странствий» в прихожей, камин в гостиной, конторка в кабинете, кресло в зале «Ревизор», посмертная маска Гоголя в комнате памяти.

В музее собраны подлинные предметы и произведения искусства, а также принадлежавшие писателю вещи. В научной библиотеке хранятся более 300 томов прижизненных и более поздних изданий Гоголя.

Дом-музей Цветаевой

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Дом-музей Марины Цветаевой

Дом-музей Марины Цветаевой

dommuseum.ru

Адрес: Борисоглебский переулок, д. 6, стр. 1 (станция метро «Арбатская»)

В доме на Борисоглебском, построенном в конце XIX века, Марина Цветаева проживала с 1914 по 1922 год. Она поселилась там с мужем Сергеем Эфроном и дочкой Ариадной, а через два года родила Ирину. После революции дом превратился в общежитие, и поэтесса жила на кухне с детьми. Позднее дочь Ирина умерла в приюте, а поэтесса с Ариадной уехала за границу. В это время Эфрон участвовал в боях с большевиками.

В 80-х годах дом Цветаевой хотели снести, но активисты настояли на его сохранении — и в 1990 году официально открыли в нем музей. В экспозицию вошли рукописи поэтессы, ее книги, документы и фотографии. Мужу Цветаевой посвятили отдельный зал.

Музей Чайковского

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Музей-заповедник П. И. Чайковского

Музей-заповедник П. И. Чайковского

tchaikovsky.house

Адрес: Кудринская площадь, д. 46/54 (станция метро «Баррикадная»)

Музей Петра Чайковского расположен в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля большой городской усадьбы генерал-майора Александра Казакова. Там композитор жил с 1 сентября 1872 года по ноябрь 1873-го. Он не имел в Москве собственного жилья и за 12 лет сменил восемь адресов — из всех домов, в которых музыкант арендовал квартиры, сохранился только один.

В музейной экспозиции представлены подлинные исторические документы, личные вещи, фотографии Петра Чайковского, его коллег, друзей и членов семьи, гравюры, литографии, графика, автографы, прижизненные издания музыкальных и литературных сочинений.

Мемориальная квартира Пушкина

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Фасад дома номер 53 на Старом Арбате в Москве, где находится музей «Мемориальная квартира А. С. Пушкина»

Фасад дома номер 53 на Старом Арбате в Москве, где находится музей «Мемориальная квартира А. С. Пушкина»

Виолета Телерман/РИА «Новости»

Адрес: ул. Арбат, д. 53 (станция метро «Арбатская»)

В этом доме Александр Пушкин и его супруга Наталья Гончарова прожили всего несколько месяцев. На первом этаже особняка на Арбате расположена экспозиция с архивными материалами — такими, как документы и переписки Пушкина. На втором этаже обустроен зал, в котором прошел первый семейный бал Пушкина и Гончаровой. Также там представлена их комната, конторка, за которой работал Пушкин, и личный столик для рукоделия Гончаровой.

Дом-музей Лермонтова

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Дом-музей Михаила Лермонтова

Дом-музей Михаила Лермонтова

goslitmuz.ru

Адрес: ул. Малая Молчановка, д. 2 (станция метро «Арбатская»)

С 1829 по 1832 год Михаил Лермонтов жил со своей бабушкой Елизаветой Арсеньевой в доме на Малой Молчановке. Это единственный сохранившийся дом в Москве, где проживал поэт. В 1981 году там был открыт музей с воссозданным историческим интерьером, посвященный детству Лермонтова, его учебе в Москве, интересам и увлечениям. В музее хранится единственный известный автопортрет Лермонтова, книги с его автографами, фамильные портреты семьи, картины поэта с видами Кавказа.

Дом-музей Станиславского

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Дом-музей К. С. Станиславского

Дом-музей К. С. Станиславского

https://museummhat.ru

Адрес: Леонтьевский переулок, д. 6 (станция метро «Тверская» или «Арбатская»)

В доме на Леонтьевском переулке Константин Станиславский проживал с 1921 по 1938 год. В последние десять лет своей жизни режиссер почти не выходил из дома, работая над рукописями и проводя репетиции во внутренней студии и по телефону. Экспозиция музея состоит из антикварной мебели, фотографий, архивных документов и сценических костюмов Станиславского.

Дом-музей Чехова

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Табличка на двери Дома-музея А. П. Чехова в Москве

Табличка на двери Дома-музея А. П. Чехова в Москве

Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Адрес: ул. Садовая-Кудринская, д. 6, стр. 2 (станция метро «Баррикадная»)

В этом доме Антон Чехов жил с матерью, сестрой и братом с 27 августа 1886 года до отъезда на остров Сахалин 21 апреля 1890 года. Там он написал произведения «Степь», «Скучная история», «Иванов» и другие. В письме писателю Леониду Трефолеву Чехов рассказывал, что живет «в доме Корнеева, похожем на комод», называя его цвет «либеральным, то есть красным».

В гостях у Чехова бывали Владимир Короленко, Владимир Гиляровский, Алексей Плещеев, Исаак Левитан, Владимир Немирович-Данченко, Петр Чайковский и другие деятели культуры.

В настоящее время дом выглядит по-прежнему: каменный двухэтажный флигель, построенный в 1874 году, с фасадом и двумя эркерами. В музее представлены прижизненные издания Чехова, фотографии писателя и его окружения, а также личные предметы. Там проводятся лекции, экскурсии, научные конференции, творческие вечера, презентации книг и выставки.

Дом-музей Тургенева

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Экспозиция музея И. С. Тургенева на Остоженке

Экспозиция музея И. С. Тургенева на Остоженке

Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Адрес: Остоженка, д. 37 (станция метро «Парк культуры»)

С 1840 по 1850 год Варвара Петровна Тургенева — мать Ивана Тургенева — снимала дом на Остоженке. Бывая в Москве, писатель там жил и работал. Эта усадьба описана в повести Тургенева «Муму», а ее обитатели стали прототипами героев произведения. В доме на Остоженке писатель работал над стихотворениями, поэмами, статьями и рассказами — там был написан «Бежин луг».

Музей-квартира Солженицына

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Экспозиция музея-квартиры Александра Солженицына На Тверской улице

Экспозиция музея-квартиры Александра Солженицына На Тверской улице

Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Адрес: ул. Тверская, д. 12, стр. 8, подъезд 14, кв. 173 (станция метро «Тверская»)

В доме на Тверской лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын жил до ареста в 1974 году. В те годы он работал над своим самым известным произведением — «Архипелаг ГУЛАГ». Музей занимает квартиру №173 на третьем этаже, где расположена административная часть, и квартиру №169 на первом этаже — в ней жил Солженицын.

Гости могут побывать на кухне писателя, увидеть его кабинет и фотолабораторию. В зале «Нобелиана» отображен весь творческий путь Солженицына — от тайной литературной деятельности в ссылке до получения Нобелевской премии.

Музей-усадьба Шаляпина

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Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина на Новинском бульваре

Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина на Новинском бульваре

music-museum.ru https://music-museum.ru/museums/museum-manor-chaliapin.html

Адрес: Новинский бульвар, 25 (станция метро «Баррикадная»)

С 1988 года в первом собственном московском доме оперного певца Федора Шаляпина существует музей. В особняке XVIII века исполнитель прожил с 1910 по 1922 год. В мемориальном доме представлена коллекция личных вещей артиста, сценических костюмов и мебели. Также там находятся художественные работы Валентина Серова, Константина Коровина, Василия Поленова, Михаила Нестерова, Михаила Врубеля и сына артиста Бориса Шаляпина. Кроме того, в музее широко используются современные аудиовизуальные технологии.

Музей-квартира Вахтангова

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Музей-квартира режиссера Евгения Вахтангова в Денежном переулке

Музей-квартира режиссера Евгения Вахтангова в Денежном переулке

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Адрес: Денежный переулок, д. 12 (станция метро «Смоленская»)

Музей в квартире Евгения Вахтангова, в которой он прожил последние четыре года своей жизни, расположен в одном районе с театром Вахтангова. Материалы для экспозиции собрали жена режиссера Надежда Михайловна и его сын Сергей Евгеньевич. В музее-квартире хранятся записки и письма, два рукописных стихотворения Цветаевой, портреты, фотографии, книги, предметы мебели и многие другие вещи.

Дом-музей Герцена

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Интерьер кабинета в доме-музее им. Герцена

Интерьер кабинета в доме-музее им. Герцена

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Адрес: переулок Сивцев Вражек, д. 27 (станция метро «Смоленская» или «Кропоткинская»)

В деревянном особняке в стиле ампир, построенном в 1820-х годах, Александр Герцен прожил с 1843 по 1847 год. В 1976 году по инициативе родственников писателя там был открыт музей, в котором представлены множество экспонатов: личные вещи, прижизненные издания и фотографии. В главном здании находится постоянная выставка «Герцен в России», а в пристройке — мультимедийный зал «Герцен на Западе».

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