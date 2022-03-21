«Ампир V», «Брат» и номинанты на «Оскар-2022»: что смотреть в кино

Ромком от норвежца Йоакима Триера, премьера «Ампир V» по Пелевину, мультфильм о судьбе Анны Франк, череда ре-релизов зарубежной и российской классики — «Брат» Алексея Балабанова и «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки, а также фильмы-номинанты на премию «Оскар-2022»: «Газета.Ru» рассказывает, на что сходить в кино этой весной.

«Худший человек на свете», реж. Йоаким Триер. Премьера в России: 24 марта 2022 года

Фильм норвежского режиссера Йоакима Триера разделен на 12 глав и рассказывает о том, как беспокойная студентка Юлия делает первые шаги в мире взрослых — мечется между профессиями, заводит кратковременные отношения — и все ради того, чтобы найти себя настоящую. Исполнительница главной роли Ренате Рейнсве описала картину как «извращенную романтическую комедию с большим количеством глубоких экзистенциальных тем». «Худший человек на свете» номинирован на «Оскар-2022» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший сценарий».

«Ампир V», реж. Виктор Гинзбург. Премьера в России: 31 марта 2022 года

В марте на большие экраны выходит долгожданный «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина. Лента снималась с 2017 года и прошла через нехватку финансов и суд с Фондом кино — к счастью, сторонам удалось договориться. В фильме молодой человек по имени Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром. Вскоре он начинает открывать для себя мир циничных кровопийц, из тени правящих миром. Помимо Табакова, в картине также снялись рэпер Оксимирон, Марина Зудина, Вера Алентова и Федор Бондарчук.

close 100% Кадр из фильма «Ампир V» (2022) Кинокомпания «Квадрат»

«Оторви и выбрось», реж. Кирилл Соколов. Премьера в России: 28 апреля 2022 года

Молодой режиссер Кирилл Соколов («Папа, сдохни») вновь обращается к проблеме семейных отношений. Комедия «Оторви и выбрось» рассказывает историю Оли (Виктория Короткова), отсидевшей в колонии за то, что выколола глаз своему любовнику (Александр Яценко). После тюрьмы Оля решает начать жизнь заново со своей десятилетней дочерью, но обстоятельства мешают.

«Где Анна Франк», реж. Ари Фольман. Премьера в России: 5 мая 2022 года

«Где Анна Франк» — анимационная история об еврейской девочке Анне Франк, которая вела дневник об ужасах Холокоста. По сюжету подруга Франк Китти (та, кому посвящены оригинальные дневники) отправляется на ее поиски.

close 100% Кадр из мультфильма «Где Анна Франк» (2021) Magellan Films

«Анчартед: На картах не значится», реж. Рубен Фляйшер. Премьера в России: 10 февраля 2022 года

Идет уже пятый уикенд, а приключенческий квест-фильм Фляйшера в четвертый раз возглавляет отечественный бокс-офис. Фильм основан на серии шутеров Uncharted об охотнике за сокровищами Натане Дрейке (Том Холланд). Игра была выпущена в 2007 году и за это время успела породить полдюжины сиквелов и спин-оффов.

«Хочу замуж», реж. Соня Карпунина. Премьера в России: 5 марта 2022 года

«Хочу замуж» — одна из пока немногочисленных работ Сони Карпуниной («Все просто» и «Как дети») с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус в главных ролях. Сюжет основан на любовном треугольнике между телеведущей Любой (Асмус), ее богатым супругом (Сергеем Гилевым) и миловидным незнакомцем, преподавателем университета Сергеем (Бикович).

«Мистер Нокаут», реж. Артем Михалков. Премьера в России: 23 февраля 2022 года

Фильм «Мистер Нокаут» рассказывает о советском боксере Валерии Попенченко, чемпионе Олимпийских игр 1964 года в Токио. Главные роли исполнили Виктор Хориняк и Сергей Безруков. Критики предупреждают: в ленте слишком много художественного вымысла.

«Смерть на Ниле», реж. Кеннет Брана. Премьера в России: 10 февраля 2022 года

Экранизация текстов Агаты Кристи от Кеннета Браны. Действие фильма происходит на борту круизного теплохода, идущего по реке Нил. Там сыщик Пуаро (сам Брана) пытается разгадать тайну трагического убийства, разрушившего медовый месяц молодой пары. В ленте также задействованы Арми Хаммер и Галь Гадот.

«История моей жены», реж. Ильдико Эньеди. Премьера в России: 3 марта 2022 года

В центре сюжета драмы — моряк Якоб Штор (Гийс Нейбр), который на спор просит руки и сердца у первой зашедшей в кафе женщины. «Мы сняли фильм о любви, страсти, драме, приключениях и о тысяче оттенков жизни — это бесстыдно эмоциональный рассказ о том, что значить быть мужчиной, что значит быть женщиной и что значит быть человеком», — рассказала режиссерка Ильдико Эньед.

«Лакричная пицца», реж. Пол Томас Андерсон. Премьера в России: 13 января 2022 года

В некоторых московских кинотеатрах, например в «Художественном», можно посмотреть фильм-претендент на «Оскар-2022» в номинации «Лучший художественный фильм» — «Лакричную пиццу». Действие картины происходит в 1973 году в долине Сан-Фернандо. По сюжету подросток Гэри (его сыграл дебютант Купер Хоффман) влюбляется в девушку-фотографа Алану (Алана Хаим), которая старше его на десять лет.

«Мой сосед Тоторо», реж. Хаяо Миядзаки. Премьера в мире: 16 апреля 1988 года

В кинотеатрах вновь показывают анимационный фильм «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки, впервые вышедший на экраны аж в 1988 году. В центре сюжета — история двух девочек Сацуки и Мэй, переехавших вместе с отцом в деревенский дом. В провинции они встречают повелителя лесных духов Тоторо, который станет им другом.

«Дом Gucci», реж. Ридли Скотт. Премьера в России: 2 декабря 2021 года

Снова в прокате — биографическая драма об истории семьи Гуччи. В картине затронуто заказное убийство Патрицией Реджани (Леди Гага) своего мужа Маурицио Гуччи (Адам Драйвер).

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Кроме того, в кинотеатрах можно посмотреть ленту «Еще по одной» (лауреат «Оскара-2021» в категории «Лучший иностранный фильм») Томаса Винтерберга. С 24 марта на большие экраны вновь выйдет дилогия «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова.