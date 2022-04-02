«Эпидемия», «Лучше звоните Солу», «Жизни матрешки» и еще 12 сериалов апреля

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«Сияющие» («Shining Girls») — 1 сезон

С 29 апреля на Apple TV+

Научно-фантастический триллер по роману Лорен Бьюкес. В центре сюжета — женщина (Элизабет Мосс), которая много лет назад пережила жестокое нападение, а теперь узнает, что недавнее убийство связано с этой травмой из ее прошлого. Сама Мосс сняла два эпизода «Сияющих», еще две серии поставила Мишель Макларен («Секретные материалы», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Мир Дикого Запада»).