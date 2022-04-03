«Казнь», боди-хоррор c «Сандэнса», «Все везде и сразу» и еще 6 премьер апреля

Байопик о боксере Гарри Хафте, российская комедия «Оторви и выбрось» от автора сенсации «Папа, сдохни» Кирилла Соколова, перевыпуск «Пожаров» Дени Вильнева — «Газета.Ru» рассказывает об этих и других лентах, которые выйдут в отечественный прокат в апреле.

«Скрежет» («Pahanhautoja») — с 7 апреля

12-летняя гимнастка Тинья всеми силами старается угодить строгой матери и реализоваться в спорте. В свою очередь мать девушки, популярный видеоблогер, всеми силами старается поддерживать статус образцовой семьи с идеальным домом — как из каталога. Однажды Тинья находит в лесу птичье яйцо и втайне приносит его домой. С этого момента картонная семейная идиллия начинает стремительно рушиться.

«Скрежет» — скандинавский боди-хоррор, который добирается до российских экранов прямиков с фестиваля независимого кино «Сандэнс-2022», где он попал в десятку лучших релизов. О том, что боди-хорроры сейчас особо в цене, свидетельствует мировой успех «Титана» Жюлии Дюкурно. Картина Ханны Бергхольм частично отказывается от анатомической провокации французской коллеги — монстра здесь изображает чудаковатое аниматорное существо в духе «Чужого». Западные критики уже назвали «Скрежет» чем-то средним между «Красотой по-американски» и картинами Йоргоса Лантимоса.

close 100% Кадр из фильма «Скрежет» (2022) Evil Doghouse Productions

«Гарри Хафт: Последний бой» («The Survivor») — с 7 апреля

Байопик рассказывает о великом боксере Гарри Хафте (Бен Фостер), которого во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. И хотя ужасы концлагеря и пыток остались далеко в прошлом, память о них продолжает проследовать спортсмена. В мирное время Хафт готовится выйти на ринг против непобедимого Рокки Марчиано, при этом поединок для героя является лишь сопутствующим фоном, а его главная цель — найти потерянную любовь.

Еще недавно казалось, что 79-летний режиссер Барри Левинсон готовится отойти на покой, уступив дорогу собственному сын Сэму (создателю «Эйфории»), но не тут-то было. В 2021-м постановщик встряхнул индустрию мини-сериалом «Ломка», рассказывающим о крупнейшем фармацевтическом скандале США, а теперь взялся за реальную историю из далекого прошлого. Несмотря на почтенный возраст, Левинсон все еще уверенно держится в режиссерском кресле и не намерен сбавлять обороты — сейчас он занят сразу в семи проектах. «Гарри Хафт: Последний бой» — духоподъемная история про вызовы, общественные и личные, которая служит напоминанием о важности уметь бороться за то, что тебе дорого.

close 100% Кадр из фильма «Гарри Хафт: Последний бой»(2021) HBO

«Все везде и сразу» («Everything Everywhere All at Once») — с 7 апреля

История строится на разных вариациях альтернативной реальности, в которой ты не те, а лучшая версия себя. Главная героиня фильма Эвелин (Мишель Йео) узнает о существовании альтернативного мира, внезапно обретает воспоминания, эмоции и сверхспособности других версий себя. Теперь Эвелин может прожить тысячи жизней и быть кем угодно: от известной актрисы и мастера боевых искусств — до оперной певицы и одной из форм божества. Но большая власть означает и большую ответственность — Эвелин предстоит сразиться с таинственной темной сущностью, угрожающей мультивселенным.

Изначально авторы фильма Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Человек — швейцарский нож») заманивали на главную роль Джеки Чана, но по итогам персонаж стал женщиной, и работа досталась Мишель Йео. На какие немыслимые акробатические вещи способна актриса — мы видели в недавнем проекте Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» и продолжении «Стражей галактики».

По сути, «Все везде и сразу» — драйвовый фэнтези-боевик в духе «Матрицы», переосмысленной авторским стилем Квана и Шайнерта. На этот раз они заручились продюсерской поддержкой Джо и Энтони Руссо — создателей «Мстителей».

close 100% Кадр из фильма «Всё везде и сразу» (2022) Ley Line Entertainment

«Закат» («Sundown») — с 14 апреля

Состоятельная семейная пара (Тим Рот и Шарлотта Генсбур) наслаждается роскошным отдыхом в люксовых номерах Акапулько. Казалось бы, ничто не должно нарушить их так хорошо спланированный вояж, но внезапный случай путает планы супругов, подсвечивая возникшую трещину в их семейной жизни — и в них самих.

Режиссер картины Мишель Франко в прошлом году забрал Гран-при Венецианского кинофестиваля за социальную драму «Новый порядок», в которой привычный мир не только героев, но и социума в целом лишался своей опоры. На этот раз постановщик идет от общего к частному — сужает пространство для драматических маневров до одной семейной пары, которая осознает, что вместо пляжа Акапулько оказалась в сумрачном лесу.

«Казнь» — с 21 апреля

В уже закрытом деле о серийных убийствах, которое расследовалось почти 10 лет, появляется новое обстоятельство — выжившая жертва маньяка. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов (Нико Тавадзе) возобновляет расследование — для героя это важный шанс искупления, потому что прежде, поддавшись давлению, он закрыл глаза на недостаточность улик. Теперь Иссе предстоит исправить ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в совершенных убийствах.

«Казнь» — долгожданный полнометражный дебют Ладо Кватании. Постановщик приобрел известность благодаря клипам, снятым для многих ярких артистов: начиная от Хаски и Оксимирона и заканчивая работами для своей музы (и невесты) певицы Манижы. «Казнь» — не просто проба пера Кватании в формате полного метра, но важный творческий вызов, который принял режиссер: это прослеживается и в смелости выбранной темы, и в крепком актерском составе (Юлия Снигирь, Евгений Ткачук, Виктория Толстоганова), с которым непросто работать дебютанту.

«Оторви и выбрось» — с 21 апреля

По окончании тюремного срока Оля (Виктория Короткова) пытается начать жизнь заново и отправляется забирать свою десятилетнюю дочь у бабушки, деспотичной Веры Павловны (Анна Михалкова). Но последняя отдавать внучку не собирается — и вокруг несчастного ребенка разжигается нешуточный конфликт не просто двух женщин, но двух поколений. В итоге столкновение отцов, детей и внуков внутри одной семьи перерастает в авантюрную погоню. Героини вовлекают в свои приключения новых участников, а события выходят из-под контроля, когда словесную борьбу они решают продолжить с помощью оружия.

«Оторви и выбрось» — вторая полнометражная картина режиссера Кирилла Соколова, который запомнился смелым и классным дебютом «Папа, сдохни».

Бонус: картины, которые возвращаются в прокат

«Сталкер»/ «Рерберг и Тарковский: Обратная сторона «Сталкера» — с 4 апреля

В честь 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского на большом экране покажут фильм, в котором режиссер исследовал суть бытия, — «Сталкер», и фильм, который исследует самого Тарковского, — док «Рерберг и Тарковский: Обратная сторона Сталкера».

Если культовая экранизация произведения братьев Стругацких в особом представлении не нуждается, о документальной картине Игоря Майбороды хочется сказать отдельно. Лента исследует известный конфликт двух мастеров: режиссера Тарковского и его соратника, оператора Рерберга. Во время съемок «Сталкера» кинематографисты успели пройти сложный путь от сотрудничества до громкого конфликта, закончившего и их совместную работу, и многолетнюю дружбу.

close 100% Кадр из фильма «Сталкер» (1979) Мосфильм

«Пожары» («Incendies») — 11 апреля

Крепкая драма Дени Вильнева 2010 года. Главные герои фильма — брат и сестра Симон и Жанна — узнают о последней воле своей недавно скончавшейся матери. По завету женщины — ее взрослые дети должны отыскать своего отца, которого долгие годы считали погибшим. Симон и Жанна узнают, что мама скрывала от них большую часть своей биографии — трагической и сложной.

Сюжет частично основан на одноименной пьесе Важди Муавада, частично — на автобиографии Сухи Бешары. В год выхода лента была высоко оценена профессиональным киносообществом, собрав несколько номинаций на «Оскар» и BAFTA.

«Королевская битва» («Batoru rowaiaru») — с 21 апреля

Кровожадный подростковый триллер с Такеши Китано, в котором власти Японии каждый год инициируют жестокие игры со старшеклассниками. Отобранных участников в количестве 42 человек отправляют на необитаемый остров, где они в течении трех дней должны биться не на жизнь, а на смерть.

О фильме 22-летней давности вспомнили на волне популярности «Игры в кальмара» — хита Netflix про трудности выживания в условиях бесчеловечного морального выбора. Теперь «Королевскую битву» можно посмотреть в кинотеатре, а коллективный зрительский опыт, как известно, усиливает эффект от просмотра.