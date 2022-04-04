«Морбиус» разочаровал фанатов. Вот еще 9 марвеловских проектов, которые не оправдали надежд

Критики и зрители разгромили новый супергеройский фильм «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. «Газета.Ru» рассказывает про самые провальные проекты, основанные на комиксах Marvel, — что с ними было не так?

«Морбиус» («Morbius»), 2022

О чем фильм? Картина рассказывает о выдающемся докторе Майкле Морбиусе — лауреате Нобелевской премии по медицине, с детства страдающем редким заболеванием крови. В поисках лекарства, способного излечить недуг, герой решается на рискованный эксперимент: пытается найти необходимый компонент в ДНК летучей мыши. В итоге Морбиус из человека начинает постепенно превращаться в вампира. Вчерашний доктор пробует ограничить свою жажду крови нападением только на преступников, но и этот эксперимент Морбиуса быстро выходит из-под контроля, ставя его в один ряд с другими злодеями.

Что пошло не так? Зрители и критики в первую очередь остались разочарованы непроработанностью и рваной структурой сценария. Прошлое главного героя раскрывается в многочисленных флешбэках, которые оставляют очень много дополнительных вопросов: от того, что случилось с родителями Морбиуса, до возникновения его отношений с невестой Мартиной, помогающей ему в опасном эксперименте. Разочаровали аудиторию и образы главных персонажей: уже упомянутая Мартина выглядит не полноценной участницей истории, а картонной героиней, фактически лишенной субъектности — ее роль сводится к диалогам с Морбиусом, в которых он в упрощенной форме рассказывает о структуре и целях своих экспериментов. В итоге критики окрестили долгожданный сольный фильм о противнике Человека-паука скучной и лишенной оригинальности экранизацией, которую хочется забыть сразу после просмотра.

close 100% Кадр из фильма «Морбиус» (2020) Marvel Entertainment

«Вечные» («Eternals»), 2021

О чем фильм? В центре истории — группа сверхлюдей родом с планеты Олимпия. Они называют себя Вечными, каждый из них наделен уникальной суперспособностью, а их ключевой задачей на протяжении последних тысячелетий была защита Земли от опасных чудовищ девиантов. В начале XXI века последний враг давно уничтожен, и герои разбредаются по миру кто куда. Однако после внезапного землетрясения возникает новый опасный монстр, с которым предстоит сразиться супергероям.

Что пошло не так? Режиссером картины стала Хлоя Чжао, чья авторская драма «Земля кочевников» принесла ей «Оскар», «Золотой глобус» и главный приз Венецианского кинофестиваля. Предполагалось, что видение Чжао поможет расширить привычные рамки супергероики и избежать уже наработанных шаблонов. Но выяснилось, что приемы, которые органично работают в авторском кино, малоприменимы во вселенной кинокомиксов: фильм получился слишком затянутым, нелогичным и лишенным драйва, который давно стал фирменной фишкой Marvel. Не помог спасти ситуацию и разношерстный актерский состав в лице Анджелины Джоли, Сальмы Хайек, Ричарда Мэддена и других. Как итог: зрителей раздражала мотивация героев, отсутствие проработанной экспозиции и масштабной предыстории персонажей, чей бэкграунд уместили в короткие начальные титры.

close 100% Кадр из фильма «Вечные» (2021) Marvel Studios Inc.

«Сорвиголова» («Daredevil»), 2003

О чем фильм? Незрячий адвокат Мэтт Мердок (Бен Аффлек) живет двойной жизнью: днем он защищает невиновных в суде, а ночами с помощью более радикальных методов вершит собственное правосудие, наказывая последних негодяев и преступников.

Что пошло не так? Картина Марка Стивена Джонсона вышла на экраны в начале нулевых — до эпохи расцвета полнометражной киногероики. Из сегодняшнего дня фильму можно сделать большую скидку на дату его премьеры и подход к экранизации комиксов Marvel в то время. Но даже это не спасает историю, в которой оказалось беззубым абсолютно все: шаблонные герои (включая центрального антагониста и протагониста), история противостояния добра и зла, сюжет. Многих откровенно разочаровал и выбор актера на роль Сорвиголовы. Возможно, вселенная кинокомикса в то время и не предполагала какой-то особый драматический накал (в силу развлекательности формата), но непрошибаемое лицо Бена Аффлека стало раздражающим фактором для многих. Впоследствии, впрочем, персонаж сумел «реабилитироваться» сериалом «Сорвиголова», который перенес на экраны историю одинокого мстителя намного удачнее.

close 100% Кадр из фильма «Сорвиголова» (2003) Marvel Enterprises

«Люди Икс: Темный Феникс» («Dark Phoenix»), 2019

О чем фильм? Завершающая часть франшизы про Людей Икс — группу мутантов с суперспособностями, оказавшихся изгоями в мире обычных людей. «Темный Феникс» рассказывает о становлении Джин Грей — девушки, обладающей телепатическими и телекинетическими способностями. Наделенная большой сверхсилой, Джин (Софи Тернер) вступает в конфронтацию и со своими внутренними демонами, и с остальными Людьми Икс.

Что пошло не так? Финал одной из самых успешных киновселенных Marvel предполагался сильной и захватывающей окончательной точкой в истории. Но по факту сильным оказалось только зрительское разочарование. Героиня Софи Тернер, одна из самых ярких в супергероике и наделенная невероятной силой, в фильме выглядит блекло и второстепенно, проигрывая остальным героям. Ее мотивация и заявленная суперсила — не выдерживают никакой критики и превращают большой финал в самую скучную часть франшизы.

close 100% Кадр из фильма «Люди Икс: Темный Феникс» (2018) Marvel Entertainment

«Веном» («Venom»), 2018

О чем фильм? В дотошного, но не самого успешного журналиста Эдди Брока (Том Харди) вселяется внеземная сущность — недобрый симбиот, поедающий людей. Броку предстоит приручить внутреннего монстра и победить своего главного противника — бизнесмена Карлтона Дрейка, одержимого идеей симбиоза людей и внеземных чудовищ.

Что пошло не так? Долгожданный сольник Тома Харди не оправдал возложенных на него надежд. Картина, которая должна была запустить новую кинофраншизу с харизматичным и неоднозначным персонажем, часто переступающим черту между добром и злом, оказалась смазанной. Появление такого Венома в традиционно глянцевом и однозначном мире супергероев киновселенной Marvel ощущалось глотком свежего воздуха, но по итогу история просела под тяжестью собственных нереализованных возможностей.

close 100% Кадр из фильма «Веном» (2018) Marvel Entertainment

«Фантастическая четверка» («Fantastic Four»), 2015

О чем фильм? В центре сюжета — квартет астронавтов, отправившихся в параллельное измерение. При этом возвращаются они домой уже с суперспособностями. Теперь им нужно понять, как распорядиться этой сверхсилой, сохранить свою дружбы и одолеть внеземное зло.

Что пошло не так? Картина Джоша Транка и Стивена Е. Ривкина — четвертая попытка перенести на большие экраны историю Фантастической четверки. И такая же неудачная, как все предыдущие. Этот многострадальный проект отказывается переходить в киноформат: то ли история работает только в виде комикса, то ли авторы из раза в раз оказываются неспособными подобрать к ней ключ. Но в год своего выхода лента была отмечена только наградами антипремии «Золотая малина» в категориях «Худшая режиссура», «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат», а также «Худший фильм». Плохо в ней было практически все.

close 100% Кадр из фильма «Фантастическая четверка» (2015) Twentieth Century Fox

«Сверхлюди» («Inhumans»), 2017

О чем сериал? Сюжет строится вокруг королевской семьи сверхлюдей, известных как Нелюди, которые оказываются перед лицом страшной опасности. В их родном государстве Аттилана, расположенном на Луне, устроен военный переворот, и королевская семья вынуждена бежать. Найдя пристанище на Гавайях, беглецы-супергерои проникаются к землянам и готовы защищать не только свои жизни, но и чужую для них планету.

Что пошло не так? Создатели сериала рванули с места в карьер. Не заботясь о тех зрителях, которые были почти незнакомы с историей Нелюдей, авторы не дают никаких внятных предысторий про мир героев и их прошлое — из-за этого для неподготовленной аудитории происходит путаница в сюжете. Смущает и сам формат повествования: супергерои проекта практически не пользуются своей суперсилой. Экономия на спецэффектах выражается в скудности экшена и самой истории, едва ли дотягивающей до привычных экранизаций комиксов Marvel. Как итог: проект был закрыт после первого сезона.

close 100% Кадр из сериала «Сверхлюди» (2017) Marvel Television

«Защитники» («The Defenders»), 2017

О чем сериал? Кроссовер, объединивший четыре сольные истории марвеловских супергероев: Сорвиголовы, Джессики Джонс, Железного Кулака и Люка Кейджа. Вместе они бросают вызов преступности Нью-Йорка.

Что пошло не так? На самом деле — вообще все. Четыре интересных по-отдельности супергероя не смогли стать частью единой команды, напоминая персонажей известной басни Ивана Крылова про Лебедя, Рака и Щуку. Герои сериала тоже устремились кто куда, нарушая и развитие сюжета, и внутреннее устройство мира персонажей. Все что успешно работало в сольных проектах героев, в «Защитниках» не нашло своего применения.

close 100% Кадр из сериала «Защитники» (2017) Marvel Television

«Хелстром» («Helstrom»), 2020

О чем сериал? Главные герои Дэймон и Ана Хелстром — дети опасного и могущественного серийного убийцы, связанного с потусторонними силами. Пытаясь разобраться с собственным происхождением, брат и сестра путешествуют по миру, уничтожая худших представителей человечества.

Что пошло не так? Проект пополнил ряды сериалов с максимально не реализованным потенциалом. Это и не семейная сага, которой шоу прикидывается в самом начале, и не кинокомикс, которым мог бы стать по ходу развития сюжета, и даже не фэнтези, элементы которого заимствует. Получилась седьмая вода на киселе — так много можно было уместить в самой истории, но так мало было на самом деле реализовано.

close 100% Кадр из сериала «Хелстром» (2020) Marvel Television

«Железный кулак» («Iron Fist»), 2017-2018

О чем сериал? Еще в детстве Дэнни Ренд во время семейного отдыха в Гималаях в результате природного катаклизма лишился родителей. Воспитанием мальчика занялись жители затерянного города К'унь — Л'унь. Многие годы мальчик обучался древним боевым искусствам, превратившись в Железного кулака (благодаря способности концентрировать всю свою духовную силы в огненный кулак). Завершив обучение, Дэнни решает вернуться в родной Нью-Йорк: и чтобы разобраться с собственным прошлым, и чтобы противостоять таинственной организации Рука, полностью контролирующую жизнь ньюйоркцев.

Что пошло не так? Как для экранизации комикса, в котором не самая последняя роль отведена кунг-фу, сцены боев в сериале показы максимально скучно и неоригинально. В чем заключается особое мастерство Ренда, обретенное в недрах затерянного священного города, — тоже не вполне ясно. Потому что никаких уникальных боевых талантов у героя нет, как нет интересных сценарных приемов в самой истории. Возможно, проект подвело время его релиза: оригинальные комиксы «Железный кулак» выходили на волне популярности кунг-фу в 70-х,— вероятно, в конце 2010-х проект просто лишился своей актуальности.