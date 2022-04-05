«Веду жизнь настоящей утки»: как русские классики лечились и отдыхали на водах

На Кавказских Минеральных Водах здоровье поправляли Пушкин, Лермонтов и Толстой, в Баден-Бадене отдыхали Тургенев и Жуковский, там же пристрастился к азартным играм Достоевский. От каких болезней лечились русские писатели на курортах и насколько подобные процедуры востребованы в условиях современной медицины — в материале «Газеты.Ru».

«Жизнь утки»

Трудно найти место на Кавказе, куда бы не ступала нога Михаила Лермонтова. Эти места с малых лет служили писателю источником вдохновения и были одним из излюбленных мест для лечения.

Серные ванны на Кавказских Минеральных водах (далее — КМВ) открылись как курортное место в 1799 году. Рядом с этими местами возник город-курорт Пятигорск, где к 1825 году уже построили три главные улицы со всем необходимым: аптеками, продуктовыми магазинам и прочими лавками. После этого место сразу же облюбовала российская аристократия.

«Пользование Кавказскими ваннами обыкновенно разделяется на две части: сначала употребляют теплые серные ванны, которые более или менее приводят в расслабление усиленною испариною; потом подкрепляют себя холодными кислыми водами, известными под названием Нарзаны или Богатырского ключа. Согласное в цели, но противное в действии влияние их напоминает древнее сказание о чудесах мертвой и живой воды», — писали о деталях лечения в альманахе «Полярная звезда» в 1823 году.

Елизавета Алексеевна, бабушка Лермонтова, повезла своего внука на воды в 1825 году. Это решение она приняла по совету врача, который посчитал, что местные источники помогут мальчику быстрее оправиться от тяжелой болезни.

Во второй раз Лермонтов посетил Кавказ уже в зрелом возрасте, но при других обстоятельствах: писателя выслали из Петербурга за стихотворение «Смерть поэта» в 1837 году. По дороге в Грузию Лермонтов сильно простудился и отправился на лечение в Пятигорск.

«Я теперь на водах, пью и принимаю ванны, словом, веду жизнь настоящей утки», — охарактеризовал свое тогдашнее положение писатель в письме к конфидентке Марии Лопухиной. Проведя целый месяц на Северном Кавказе, как признавался сам Лермонтов, он полностью выздоровел.

В последний раз писатель принимал кавказские ванны за пару дней до смерти в 1841 году. Тогда он остановился в Железноводске. В книге дирекции КМВ вскоре обнаружили такую запись: «8 июля поручику Лермонтову было продано 4 билета по 50 копеек на ванны, а затем 15 июля еще 5 билетов на ванны». Однако вместо последнего сеанса писатель отправился на дуэль у подножия горы Машук, где и был убит.

«Чрезвычайно помогли»

Еще одним поклонником красот и полезных источников КМВ был Александр Пушкин. Впервые он приехал в Пятигорск в 1820 году с целью вылечиться от воспаления легких. На горячих источниках писатель быстро поправил свое здоровье:

«Воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие, — писал Пушкин. — Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных».

В Пятигорск писатель вернулся уже через девять лет, и тогда преображение местности его поразило. Во время первого путешествия Пушкину полюбился именно неосвоенный Кавказ, а по возвращении он увидел там настоящий курортный город.

«Из Георгиевска я заехал на Горячие Воды. Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. <...> Везде порядок, чистота, красивость», — указывал Пушкин, добавляя, что ему стало жаль прежнего дикого состояния этих мест, поэтому он и уехал оттуда.

«Дешево, но сытно»

Лев Толстой дотошно относился к своему здоровью: даже при слабом кашле он подозревал у себя туберкулез и вызывал врача. Впервые на лечебный курорт 24-летний писатель отправился сразу после военной службы в 1852-м году. В Пятигорске Толстой снял дешевую двухкомнатную квартиру за 2 рубля в месяц. Она расположилась прямо под утесом Горячей горы, которая наполнена многочисленными целебными горячими источниками.

«Все место, где стоит город, очень веселое. Из гор текут горячие родники, под горой течет речка Подкумок. По горе — леса, кругом — поля, а вдалеке всегда видны большие Кавказские горы. На этих горах снег никогда не тает, и они всегда белые, как сахар», — описывал Толстой город в рассказе «Что случилось с Булькой в Пятигорске».

В первые месяцы классик жил аскетично и большую часть времени проводил в литературных трудах.

«Встаю в 4 часа и иду пить [минеральные] воды. Это длится до шести. Принимаю ванну [из горячих источников] и возвращаюсь к себе. Читаю или разговариваю во время чая с одним из наших офицеров, который живет рядом и с которым я столуюсь. Затем сажусь писать до самого обеда. Ванюша, которым я очень доволен, кормит нас дешево и довольно сытно». Толстой в письме к другу о Пятигорске «Я хотел бы описать тебе дух Пятигорска, но это не так уж трудно, как объяснить иностранцу, что такое Тула... Пятигорск — тоже немножко Тула, только кавказская. Театр, собрание, всякий год бывают свадьбы, дуэли. Ну, одним словом, чисто парижская жисть».

За время, проведенное в уединении, Толстой дописал «Детство», а потом взялся за наброски кавказских рассказов, которые и опубликовал по возвращении в «Современнике». Следующим летом Толстой вернулся в Пятигорск уже звездой и начал приобщаться к светской жизни: заводить знакомства с элитными гостями города и даже сблизился с семьей местного доктора Ивана Дроздова. Писатель также посетил соседние курорты — Ессентуки и Кисловодск.

Для Ахматовой — изгнание, для Шаляпина — призвание

Вскоре жемчужиной отдыха для российской элиты стал Кисловодск, где принимали ванны из горячего нарзана, — это помогало излечиться от астмы и прочих болезней. Для некоторых минеральные воды и вовсе стали панацеей. Часто в Кисловодск приезжал певец Федор Шаляпин, который давал там концерты по индивидуальному заказу в домах местной аристократии.

«После обеда Шаляпин запел в гостиной. В открытые окна лился его голос такой крепости и силы, что проходившие мимо люди останавливались пораженные…», — вспоминала современница артиста.

Приезжала лечиться на Северный Кавказ и поэтесса Анна Ахматова, опасаясь туберкулеза, от которого умерли три ее сестры. Правда, писательница очень не хотела отправляться в «ссылку», потому что не выносила санаторного режима — и уж тем более не хотела бросать курить. Из стихотворения А. Ахматовой о Кавказе «Здесь Пушкина изгнанье началось



И Лермонтова кончилось изгнанье.



Здесь горных трав легко благоуханье,



И только раз мне видеть удалось



У озера, в густой тени чинары,



В тот предвечерний и жестокий час —



Сияние неутоленных глаз



Бессмертного любовника Тамары»

В Кисловодске также отдыхали писатели Антон Чехов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Максим Горький, театральный режиссер Константин Станиславский и композитор Сергей Рахманинов.

Не Россией единой

Впрочем, не только отечественными курортами довольствовались русские классики. Излюбленным европейским местом с источниками минеральных вод считается город-курорт в Германии Баден-Баден.

«Если хотите увидеть, до какой низости может дойти угодничество, попробуйте представиться баденскому торговцу русским князем», — писал Марк Твен.

Русская интеллигенция ездила в Баден-Баден вовсе не за лечением. «Здесь нет никого, кто бы был серьезно болен. Все приезжают сюда, чтобы развлечься», — отмечал Николай Гоголь.

Главной достопримечательностью Баден-Бадена считалось казино, где пристрастился к азартным играм Федор Достоевский и многие другие русские аристократы. При этом чета писателя находилась в Баден-Бадене лишь проездом, но, как писала жена Достоевского, отдых затянулся и оказался самым «кошмарным» в ее жизни.

«Вспоминая проведенные в Баден-Бадене пять недель и перечитывая написанное в стенографическом дневнике, я прихожу к убеждению, что это было что-то кошмарное, вполне захватившее в свою власть моего мужа и не выпускавшее его из своих тяжелых цепей», — писала Анна Григорьевна.

Достоевский ежедневно пытался выбить куш в рулетке, но в итоге проиграл все деньги и полностью повяз в долгах. Семью писателя тогда выручила редакция журнала «Русский вестник». Деньги по большей части ушли на оплату займов.

Здесь же впервые опробовал игру в рулетку Лев Толстой, который в возрасте 29 лет путешествовал по Германии. Любовь к этой стране ему привил домашний учитель и немец по происхождению Фридрих Рессель, которого в доме писателя прозвали Федором Ивановичем.

«Любезный друг Сережа. Совестно тебе признаться, что проигрался я в рулетку в Баден-Бадене», — написал в письме к брату Толстой. Вскоре писатель описывал свое пребывание в городе так: «Дрянь народ. А больше всего сам дрянь».

Но, к счастью, не вся русская интеллигенция приезжала на немецкий курорт ради казино. У писателя Ивана Тургенева с этим местом связана другая страсть: он был влюблен в замужнюю оперную диву Полину Виардо, поселившуюся со своим супругом в Баден-Бадене. Вскоре Тургенев построил в этом месте дачу. Здесь же автор «Отцов и детей» написал роман «Дым» и повесть «Призраки». Учитель Пушкина и писатель Василий Жуковский в 1841 году тоже обосновался в Баден-Баден из-за плохого здоровья, где прожил вплоть до своей смерти.

А что сейчас

Сейчас отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод — не самое популярное место среди туристов, так как многие предпочитают проводить отпуск просто на берегу моря. Однако, по мнению врача-профессора Swiss University Clinic и заслуженного врача России Юрия Серебрянского, лето на водах имеет ряд преимуществ перед ленивым пляжным отдыхом.

«Сейчас люди предпочитают ехать за рубеж, просто отдыхать и плавать. При этом они получают только водные процедуры с воздействием морской воды и климата. Может, еще едят полезные фрукты и овощи, — рассказал «Газете.Ru» профессор. — Но отдых на Кавказских Минеральных Водах обладает еще и оздоравливающим свойством, потому что там есть и хороший климат для восстановления больных, и сама минеральная вода обладает восстановительными свойствами для организма по всем параметрам. Я уже не говорю о грязелечении».

Главный врач Клиники Молекулярной Коррекции, рефлексотерапевт и заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал «Газете.Ru», что на территории страны можно найти минеральные воды с разными полезными свойствами:

«Есть воды, которые воздействуют на опорно-двигательный аппарат, на ЖКТ, на сердечно-сосудистую систему. Курорты КМВ, например, — это очень разноплановая курортная зона. Но лечение эффективно рядом с источниками, так как законсервировать или как-то донести целебность минеральных вод, например, в бутылках, в полной мере нельзя».

При выборе санатория, по словам Кабычкина, следует проконсультироваться с врачом и выбрать генеральное направление в лечении.

«Железноводск и Пятигорск больше подходят людям с болезнями ЖКТ. А Кисловодск — страдающим проблемами с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой. Там уже отработаны методы лечения и, например, есть уникальная процедура — нарзанные ванны. Мацеста — очень неплохой курорт в Сочи с сернистыми водами, который подходит для лечения заболеваний суставов. А термальные воды Паратунки на Камчатке вообще ни с чем не сравнимы. Но все это — лечебное мероприятие, и оно обязательно должно быть дозировано», — заключил Кабычкин. Как быть, если у ребенка не снижается температура Повышенная температура тела ребенка вызывает у родителей тревогу. Если же стандартная порция... 05 апреля 15:23

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. Людмила Лапа рассказала о существующей до сих пор практике отправлять пациентов в санатории для лечения и восстановления.

«Горный и морской воздух всегда были основой восстановления дыхательных функций и ЖКТ. И сейчас это так же эффективно, как и раньше. Мы, например, часто направляем туда на реабилитацию», — отметила Лапа.

При этом невролог и реабилитолог Игорь Михайлюк в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что при лечении болезней не стоит довольствоваться только отдыхом «на водах»:

«Сейчас это не основной метод лечения. Во времена Пушкина и Лермонтова не было современной медицины и альтернатив этому. Сейчас это скорее такие SPA-процедуры, санаторно-курортное лечение».