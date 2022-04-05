Завершились «Острые козырьки». Еще 12 сериалов, которые стоит посмотреть всем фанатам шоу

4 апреля завершился показ шестого и финального сезона «Острых козырьков» — одного из самых популярных сериалов последних лет. «Газета.Ru» рассказывает о 12 шоу, которые стоит посмотреть всем поклонникам проекта.

«Подпольная империя» («Boardwalk Empire»), 2010-2014

Действие сериала разворачивается во времена «ревущих 1920-х» в Америке. Страна оказалась на пороге важных изменений — власти вводят «сухой закон», что сильно скажется на локальном бизнесе. Самым предприимчивым оказывается Енох «Наки» Томпсон (Стив Бушеми) — городской казначей Атлантик-Сити, столицы развлечений и порока. Томпсон придумывает хитрую схему быстрого обогащения, построенную на подпольной продаже алкоголя. К его сожалению, подобный план родился не у него одного — Енох наживает себе опасных противников, пытающихся отхватить свой кусок общего пирога.

Создатель сериала Теренс Уинтер, как сейчас принято считать, изменил современное телевидение, выпустив в конце 90-х сериал «Клан Сопрано» — культовую историю о рефлексирующем нью-йоркском мафиози, который оказывается на распутье жизни. 11 лет спустя Уинтер вернулся к криминальной тематике в «Подпольной империи», сместив время действие с конца века на его начало. Первый эпизод сериала снял Мартин Скорсезе, задав истории ее особенный «tone of voice».

close 100% Кадр из сериала «Подпольная империя» Closest to the Hole Productions

«Рождение мафии: Нью-Йорк» («The making of the Mob»), 2015

Полудокументальный сериал-антология, рассказывающий о зарождении мафиозных синдикатов в Америке. Центральным героем первого сезона становится итало-американец Лаки Лучано, основатель «Пяти семей», державших в страхе (и под своим контролем) весь Нью-Йорк, включая силовые структуры. Второй сезон переносит зрителей в Чикаго и посвящен криминальному восхождению американского гангстера Аль Капоне, возглавившего синдикат Chicago Outfit.

Проект удачно объединяет в себе художественный и документальный формат: авторы воспроизводят самые важные события из жизни мафиози, вписавших свои имена в историю США, а за кадром эксперты и историки сопровождают видеоряд собственными комментариями, раскрывая малоизвестные, но ценные подробности этих событий.

close 100% Кадр из сериала «Рождение мафии: Нью-Йорк» Stephen David Entertainment

«Улица потрошителя» («Ripper Street»), 2012-2016

Действие сериала разворачивается в 1889 году на фоне серии громких и пугающих убийств, совершенных Джеком Потрошителем. Команда детективов, состоящая из местного инспектора, сержанта в отставке и бывшего военного хирурга, начинает собственное расследование и поиск опасного маньяка.

«Улица потрошителя» — стилизованная детективная драма, которую западные критики называют одним из самых недооцененных проектов современного телевидения. Центральные роли сыщиков достались отличной актерской троице: Мэттью Макфэдьену («Наследники»), Джерому Флинну («Игра престолов») и Адаму Ротенбергу («Озарк»). Дополнительный аргумент в пользу «Улицы потрошителя» — как и в «Острых козырьках», у сериала отличный, запоминающийся саундтрек, который хочется полностью утащить в свой плейлист.

close 100% Кадр из сериала «Улица потрошителя» BBC Television Centre

«Табу» («Taboo»), 2017

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт в 2017 году объединил свои усилия с Томом Харди и его отцом Эдуардом — и выпустил сериал «Табу», основанный на их совместном рассказе. На дворе 1814 год. В центре истории — загадочный и немногословный золотоискатель Джеймс Кезайа Делейни. Последние 10 лет он провел в Африке, а теперь вернулся в родной Лондон с 14 украденными алмазами в кармане. На родной земле Делейни вступает в опасную политическую игру с местным правительством, пытаясь отвоевать свое право на монополию в торговле с Китаем, попутно выстраивая бизнес-империю.

Роль главного любовного интереса героя Харди сыграла внучка Чарли Чаплина, Уна Чаплин — британо-испанская актриса, знакомая многим по образу Талисы Старк в «Игре престолов».

close 100% Кадр из сериала «Табу» Hardy, Son & Baker

«По волчьим законам» («Animal Kingdom»), 2016-2022

Главный герой сериала — 17-летний Джошуа Коди — после смерти матери переезжает в Южную Калифорнию к своей оставшейся родне. Возглавляет семью его суровая бабушка — Джанин Коди (Эллен Баркин), а ее правая рука — старший из братьев Коди, Поуп. Довольно быстро Джошуа становится очевидно, что семейный бизнес замешан на криминале, и он сам невольно становится его частью.

Сериал «По волчьим законам» основан на одноименном австралийском фильме 2010 года. Как и в «Острых козырьках», здесь криминальная история тесно переплетается с семейной драмой.

close 100% Кадр из сериала «По волчьим законам» John Wells Productions

«Граница» («Frontier»), 2016-2018

Сериал рассказывает о жестокой борьбе за богатство и власть в торговле пушниной в Северной Америке 18-го века. Бизнес приходится вести в непростых условиях напряженного противостояния коренного населения и приехавших европейцев.

«Граница» — захватывающий сериал о строительстве нового мира и падении старого. На фоне личных столкновений героев, разворачивается история целой страны. Исполнитель главной роли Джейсон Момоа является и главным украшением сериала, и его движущей силой. Актер создает на экране образ сложно устроенного героя, в чувствах к которому зрителям предстоит определиться на протяжении трех сезонов.

close 100% Кадр из сериала «Граница» Take the Shot Productions

«Мисс Скарлет и Герцог» («Miss Scarlet and the Duke»), 2020

Викторианская Англия. Главная героиня Элиза Скарлет после кончины отца оказывается в незавидном финансовом положении, выйти из которого по тем временам можно было лишь благодаря удачному замужеству. Но девушка отказывается следовать сложившемуся патриархальному укладу, решая продолжить дело своего отца-детектива. Вопреки ее волевой позиции запустить собственное агентство, для расследования преступлений ей все же необходим напарник противоположного пола. Потенциальным кандидатом на эту роль становится ловелас и грубиян, инспектор Скотланд-Ярда Уильям Веллингтон по прозвищу «Герцог».

«Мисс Скарлет и Герцог» — менее брутальная, чем «Острые козырьки», костюмированная драма-детектив о столкновении совершенно разношерстных героев, которые проходят непростой путь от взаимной неприязни до большой любви.

close 100% Кадр из сериала «Мисс Скарлет и Герцог» Element 8 Entertainment

«Дэдвуд» («Deadwood»), 2004-2006

1876 год, расцвет «золотой лихорадки», которая охватила все пограничные территории Северной Дакоты. Недавно возникший поселок Дэдвуд — гиблое место, в котором обитают авантюристы и преступники разных мастей. Беззаконие и коррупция так прочно вошли в жизнь города, что на них практически не обращают внимания. Куда больше местных жителей интересуют развлечения в заведении The Gem Saloon, владелец которого — Эл Сверенджен — считается негласным хозяином поселения. Сюда приезжает и бывший маршал Сет Буллок, надеясь вместе со своим другом и компаньоном по бизнесу Соломоном Старом открыть торговую точку.

Во многом грубый и бесцеремонный «Дэдвуд» основан на легендах и реальных историях становления города в Северной Дакоте. Премьера пилотного эпизода шоу считается одной из самых успешных в истории HBO.

close 100% Кадр из сериала «Дэдвуд» CBS Paramount Network Television

«Проклятье» («Damnation»), 2017-2018

Захватывающий вестерн времен Великой Депрессии. Действие сериала разворачивается в маленьком городке в Айове. В небольшой городок практически одновременно приезжают двое новичков: молодой пастор, призывающий низший класс бросить вызов богачам, и таинственный штрейкбрехер, нанятый богачами, чтобы предотвратить массовую забастовку. Но есть один ключевой момент — местные по обе стороны конфликта не догадываются, что соперничающее между собой пастор и штрейкбрехер являются братьями.

Вымышленная история о противостоянии близких по крови, но совершенно разных по духу героях. Крепкая семейная сага в исторических декорациях Дикого Запада.

close 100% Кадр из сериала «Проклятье» Universal Cable Productions

«Йеллоустоун» («Yellowstone»), 2018-…

Йеллоустоун — один из самых популярных национальных парков США, но, несмотря на высокую посещаемость заповедника, в нем происходит много вещей, скрытых от глаз туристов и СМИ. Семья Даттон, главой которой является Джон (Кевин Костнер), управляет крупным ранчо, расположенным на границе с парком. Из-за этого ранчо постоянно оказывается камнем преткновения и для местных индейцев, и владельцев парка, и для алчных застройщиков, имеющих на территорию свои виды.

В «Йеллоустоуне» красной нитью в историю вплетена идея важности семьи и ее сплочения. Сам проект стал одним из лучших драматических сериалов последних лет, перезапустив карьеру голливудского старожилы Кевина Костнера. А придумал и разработал проект Тейлор Шеридан — автор дилогии «Убийца», фильмов «Любой ценой» и «Ветреная река».

close 100% Кадр из сериала «Йеллоустоун» 101 Studios

«Алиенист» («The Alienist»), 2018-2020

В конце 19-го века Нью-Йорк сотрясает серия жестоких убийств. В городских трущобах убивают детей, а сами преступления напоминают кровавый ритуал. За расследование берется неоднозначная команда спецов: комиссар полиции и будущий президент США Теодор Рузвельт, психолог-алиенист Ласло Крайцлер, чей главный профиль ментальные патологии, криминальный хроникер Джон Скайлер Мур и первая женщина-полицейский Сара Говард.

Сериал основан на одноименном романе писателя Калеба Карра. Проект погружает зрителя в атмосферу Нью-Йорка той эпохи: с его определенным укладом жизни общества, архитектурой и атмосферой мира, готовящегося войти в новый век больших открытий.

close 100% Кадр из сериала «Алиенист» Anonymous Content

«Сыны анархии» («Sons of Anarchy»), 2008-2014

В центре истории — калифорнийский клуб байкеров, который, с одной стороны, пытается противостоять локальной преступности, а с другой — сам замешан в незаконной деятельности. Главный герой сериала Джекс Теллер пытается вырваться из замкнутого круга и пойти своим путем. Но стремления к личной независимости заканчиваются конфронтацией Джекса с его авторитарной мамой и отчимом.

«Сыны анархии» — брутальный проект о семье, своем деле и чувстве долга, пропитанный шекспировскими страстями. Первый сезон шоу был встречен аудиторией прохладно — у истории был сильный потенциал, но казалось, что ей требовалось время для разбега. Последующие шесть сезонов вывели сюжет на совершенно иной уровень, превратив проект в одну из важнейших телевизионных саг нового времени.