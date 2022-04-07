Что произошло с индустрией развлечений в России за последнюю неделю

Кинотеатры хотят забирать 70% выручки от перевыпусков старых картин и могут избавиться от необходимости платить за зарубежную музыку в фильмах. Проект по реконструкции советских кинотеатров может отказаться от самих кинотеатров в пользу фитнес-центров. «Гарри Поттера» нельзя будет купить в цифре. Диски с играми в Россию будут ввозить из соседних стран — но без консолей их продажи могут сильно замедлиться. «Газета.Ru» рассказывает о последних событиях из мира российской культуры и индустрии развлечений.

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила прокатчикам пересмотреть договоренности о распределении выручки.

Кинотеатры хотят оставлять себе 70% бокс-офиса — вместо прежних 50%.

Речь идет исключительно о периоде отсутствия голливудских мейджоров (которые, впрочем, отсутствуют по-разному: пока Disney готовится снимать с проката выпущенные до 24 февраля картины, Sony продолжает выжимать свой «Анчартед», за два месяца ставший самой кассовой адаптацией видеоигр в России). А также только о тех лентах, что будут выпускаться в повторный прокат (среди апрельских релизов, например, две части «Бумера» и «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе).

Взамен в АВК обещают мобилизовать собственные «каналы коммуникации со зрителем», чтобы повысить эффективность информирования аудитории. Как отметил член ассоциации Роман Исаев в разговоре с «Бюллетенем кинопрокатчика», «развитием данных каналов кинотеатры занимались всегда, но по причине возникших осложнений с донесением до зрителей информации о новых фильмах актуальность внутрикинотеатральной рекламы возросла как никогда».

До этого АВК запрашивала у правительства помощь в размере 4,2 млрд рублей, а также просила Российское авторское общество (РАО) вернуть средства, собранные с кинотеатров за использование музыки в зарубежных фильмах (это 1,2% выручки от проката). Мотивируя свою просьбу, АВК отметила, что иностранные общества по коллективному управлению авторскими правами приостановили трансакции с РАО, поэтому выплачивать вознаграждения в пользу самих авторов стало невозможно.

По мнению ассоциации, это позволяет говорить о неосновательном обогащении Российского авторского общества. Последнее, в свою очередь, пока не намерено идти на уступки и напоминает, что из 85 организаций из 76 стран о приостановке соглашений с РАО заявили только четыре иностранные общества. Впрочем, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на юриста Сергея Зуйкова, неизвестно, на чью сторону встанут суды, если РАО попытается взыскать вознаграждение через них.

Однако этот спор может быть урегулирован и до первых исков — за счет введения правительством моратория на такие платежи.

С подобным предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Помимо этого моратория сенатор предложил приравнять зарубежные санкции и ограничения к «обстоятельствам непреодолимой силы», предоставить кинотеатрам арендные каникулы и отсрочку по выплате кредитов, а также освободить их от платы за коммунальные услуги и не брать с них НДС. Вдобавок Кутепов предложил выделять субсидии при приобретении кинопроекционного оборудования и расходных материалов за рубежом «любыми способами». Как отмечается в материале ТАСС, это подразумевает ввоз в Россию без разрешения правообладателей.

Текущая ситуация сказывается не только на существующих кинотеатрах, но и на тех, что только планировалось открыть. По данным газеты «Коммерсантъ», сеть «Каро» отказалась от сотрудничества с девелопером ADG Group. В 2014 году компания за небольшую цену выкупила у мэрии Москвы 39 советских кинотеатров в спальных районах. Здания обещали превратить в одноименные «районные центры», проведя реконструкцию. По факту почти все они были снесены. В некоторых случаях сохранили советские мозаики и скульптуры. К настоящему моменту запущено 11 объектов, первый — «Ангара» — открылся осенью 2019-го. Восемь лет назад подчеркивалось, что во всех объектах сохранят кинопоказы. С 2020 года партнером ADG по этому направлению выступала «Каро».

По словам собеседника издания, теперь компания может отказаться от кинозалов в рамках проекта «реконструкции кинотеатров». Вместо них там могут открыт фитнес-центры.

***

Есть и сравнительно хорошие новости. Во-первых, в закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» были внесены изменения, допускающие госфинансирование дебютных лент российских режиссеров в размере 100% производственной сметы. Ранее сумма не могла превышать 70%.

Также теперь стала возможна стопроцентная поддержка «уникальных или особенно значимых для культуры России фильмов» — необязательно дебютных. В правительстве рассчитывают, что поправки в том числе расширят спектр социальных и общекультурных проблем, которых касаются российские документалисты.

Во-вторых, продюсер Евгений Никишов в разговоре с «Бюллетенем кинопрокатчика» выразил надежду, что российские проекты, снятые или купленные Netflix, все-таки выйдут на сервисе и их «смогут посмотреть люди в любой точке земного шара». Это, в частности, второй сезон «Эпидемии» от Premier, а также оригинальные сериалы «Анна К» и «Ничего особенного». По словам Никишова, последние два проекта полностью сняты и сейчас находятся на стадии постпродакшна.

Как стало известно на этой неделе, российская выручка Netflix, теперь покинувшего рынок, за 2021 год составила 4,18 млрд рублей, а чистая прибыль — 243 млн рублей. На основе этих данных можно предположить, что стримингом в России пользовались порядка 500 тысяч домохозяйств (такую же оценку ранее давало аналитическое агентство TelecomDaily). Бывшая журналистка газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева в своем Tеlеgrаm-канале «Камера, топор!» отмечает, что «это очень неплохо (было), не у каждого телеканала такие показатели за первый полный год работы».

***

«Гарри Поттера» нельзя будет приобрести в цифре.

8 апреля все книги серии о юном волшебнике исчезнут из каталогов «ЛитРес» и MyBook по требованию правообладателя.

В MyBook отметили, что в любой момент сервис может быть вынужден отключить и функцию дочитывания, в связи с чем посоветовали всем желающим приобрести романы о Гарри Поттере в «ЛитРес»: «Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении и на сайте «ЛитРес» — или в любой другой читалке».

При этом в издательской группе «Азбука-Аттикус» сайту DTF сообщили, что бумажные копии книг из цикла останутся в продаже. Смогут ли они переиздаваться в будущем, на данный момент неизвестно.

***

Компания Wargaming, известная многопользовательской военной игрой World of Tanks, объявила об уходе из России и Белоруссии. Согласно заявлению разработчика, весь игровой бизнес передан российской Lesta Studio, которая отныне не связана с Wargaming. В компании добавили, что приступили к закрытию своей минской студии.

Игры Wargaming останутся доступны в России.

А в ближайшее время, как рассказал DTF представитель крупного игрового ритейлера, пожелавший остаться анонимным, в российских магазинах должны появиться диски с крупными новинками вроде Gran Turismo 7, Ghostwire Tokyo, обновленной версии GTA V и LEGO Star Wars. Их будут привозить из соседних стран и реализовывать по высокой цене. По словам собеседника издания, многие зарубежные издатели вынужденно приостановили деятельность в России, но об окончательном уходе — с закрытием офисов и сокращениями — речи пока не идет. Продавцов, в свою очередь, главным образом беспокоят не сложности с дисками, а остановка продаж самих приставок, которая может радикально уменьшить количество новых потребителей и, как следствие, замедлить продажи игр.