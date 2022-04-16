12 актеров и актрис, из которых получились отличные режиссеры

Подошел к концу первый сезон антиутопии Apple TV+ «Разделение», которую снял актер Бен Стиллер. В честь успеха проекта и продления его на второй сезон «Газета.Ru» вспоминает другие примеры, когда известным актерам и актрисам удавалось стать успешными режиссерами. Сразу предупредим: обошлось без очевидных примеров с Чарли Чаплином, Мелом Гибсоном и Клинтом Иствудом.

Впервые попробовал себя в режиссуре Бен Стиллер еще в 90-е. Начинал он, конечно же, с комедий. Первым большим успехом на этом поприще для Стиллера стал фильм «Кабельщик» с Джимом Керри. Через пять лет на экраны вышел «Образцовый самец» — комично-глупый, но при этом культовый фильм о мужском моделинге. Работая над комедией, Бен везде поспел: сыграл главную роль и лично снял картину. После этого последовал семилетний перерыв в режиссерской карьере и по другую сторону камеры Стиллер снова оказался только в 2008 году, сняв «Солдат неудачи». Привычный для него фарс, доведенный до крайнего абсурда, пришелся по душе не только зрителям, но и киноакадемикам: сыгравшего в ленте Роберта Дауни-младшего номинировали на премию «Оскар».

В новом десятилетии Стиллер, который с возрастом стал интересоваться не только смешным, но и драматическим, изменил свой подход к режиссуре. Его фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти» — комичен лишь на первый взгляд. На самом деле это философская ода жизни, рассказанная в соответствии с центральной мыслью истории: «Увидеть мир вокруг, испытать на себе опасности, преодолеть их, смотреть сквозь стены, быть ближе, находить друг друга, чувствовать. В этом цель жизни».

Картина предвосхитила повальную моду на трэвел-тематику, а после ее просмотра хотелось купить билет в один конец куда-нибудь в Исландию и задышать полной грудью. Новый проект Стиллера, сериал «Разделение», лишен этого порыва, а в его основе — история про странную корпорацию, подчинившую себе память сотрудников и разделившую их жизни на рабочую и личную. Получился вполне кафкианский сюжет про добровольное заточение героев в тюрьму: не столько внешнюю, сколько внутреннюю.

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До своего большого режиссерского дебюта «Прочь» Джордан Пил был относительно известным комиком, снимавшимся на протяжении пяти сезонов в проекте «Безумное телевидение». Также вместе с коллегой Киганом-Майклом Кеем он выпускал скетч-шоу «Кей и Пил» — и исполнил второстепенную роль в первом сезоне телевизионной версии «Фарго».

Все изменилось в 2017 году, когда на экраны вышел хоррор «Прочь» — slow burn, основанный на таком явлении в Америке, как racial trauma (расовая травма, вызванная культивированной в обществе расовой дискриминацией и насилием против темнокожего населения). Пил переосмыслил racial trauma, доведя тему до намеренного гротеска: темнокожий герой его истории во время знакомства с белой семьей своей девушки осознает, что стал частью расового эксперимента.

Эта же тема продолжилась во второй картине Пила «Мы»: в ней темнокожая семья внезапно сталкивается со своими доппельгангерами (демоническими двойниками). И если после прорывного дебюта в отношении Пила еще оставались сомнения, его вторая картина их развеяла: на наших глазах родился сильный и самобытный автор. На подходе у режиссера его третий фильм «Нет» — новое осмысление темы неравенства в фантастическом ключе.

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Пол Дано

Дано всегда считался любимчиком авторского кино. За его плечами работа в фильмах «Нефть» Пола Томаса Андерсона, «Там, где живут чудовища» Спайка Джонса, «12 лет рабства» Стива Маккуина, «Пленницы» Дени Вильнева, «Молодость» Паоло Соррентино и «Окча» Пон Чжун Хо. Неудивительно, что после сотрудничества с самыми яркими кинематографистами своего времени Дано и сам захотел оказаться по другую сторону камеры.

В 2017 году на экраны вышла его драма «Дикая жизнь», рассказывающая о несчастной семье, за чьим распадом наблюдает юный сын главных героев. Сценарий к фильму Дано написал вместе со своей женой, актрисой Зоей Казан. Мировая премьера «Дикой жизни» состоялась в рамках главного американского кинофестиваля независимого кино «Сандэнс», и проект получил высокие оценки — как критиков, так и зрителей.

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Мэгги Джилленхолл

Звезда «Темного рыцаря» в 2021 году представила свою первую режиссерскую работу — драму «Незнакомая дочь», которая была снята по роману итальянской писательницы Элены Ферранте. Картина впервые была показана зрителям в основном конкурсе 78-го Венецианского кинофестиваля, где получила приз за лучший сценарий.

Триумфальное шествие фильма продолжилось на различных фестивалях мастью поменьше и несколькими важными наградами премии «Готэм», запускающей предоскаровский сезон: в категориях «Лучший независимый фильм», «Режиссерский прорыв», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль». Этот наградный период также увенчался двумя номинациями на «Золотой глобус» и тремя — на «Оскар». Неплохой старт, после которого хочется следить за дальнейшим развитием режиссерской карьеры Джилленхолл.

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Андрей Звягинцев

Пожалуй, самый яркий пример того, как из не самого успешного актера вырос один из лучших режиссеров своего поколения. Андрей Звягинцев никогда не скрывал, что не сумел реализоваться на актерском поприще: этому помешали и перестройка, и его личные амбиции — Звягинцев отказывался от пошлых ролей, отдавая предпочтение небольшим, но любимым театральным постановкам. 90-е были для кинематографиста голодными буквально — почти десять лет он находился вне профессии. Ему приходилось работать дворником, время от времени подрабатывая съемками в рекламе.

В начале нулевых Звягинцева как режиссера позвали принять участие в киноальманахе «Черная комната», для которого он снял три короткометражных фильма. После этого продюсер Дмитрий Лесневский доверил Звягинцеву полный метр — и на экраны вышло триумфальное «Возвращение», премьера которого в 2003 году прошла в рамках Венецианского кинофестиваля. Жюри киносмотра отдали картине сразу пять наград: приз «Золотой лев», приз CinemAvvenire за лучший первый фильм, приз Луиджи ди Лаурентиса — Лев будущего, премию SIGNIS Award и приз Sergio Trasatti Award. Ни одной картине до сих пор не удалось побить данный рекорд.

Первый крупный успех обернулся выдающейся режиссерской карьерой: после этого были выпущены «Изгнание», «Елена», «Левиафан» (лучший иностранный фильм по версии «Золотого глобуса») и «Нелюбовь».

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Спайк Джонс

На заре 90-х Джонс прославился как клипмейкер: снимал видео для Beastie Boys, R.E.M., Bjork, Fatboy Slim и множества других музыкальных исполнителей. Параллельно Спайк пробовал свои силы и как актер, но по большей части ему доставались незначительные роли, пусть и у больших режиссеров («Игра» Дэвида Финчера, «Три короля» Дэвида О. Рассела).

В 1999 году Джонс решил сыграть по-крупному и выпустил свой полнометражный режиссерский дебют — абсурдистскую драму «Быть Джоном Малковичем», еще при жизни ставшую классикой. Сотрудничество с Чарли Кауфманом и перенос на большие экраны его странных миров продолжились следующей картиной — фильмом «Адаптация». И хотя режиссер не переставал делать музыкальные клипы и даже рекламу модных брендов (ролик Kenzo с танцующей в холле гостиницы Маргарет Куэлли тоже его рук дело), в 2013 году Джонс снова вернулся к большой форме, презентовав трогательную драму «Она» с Хоакином Фениксом и Скарлетт Йоханссон.

В последние годы Джонс переключился на документалистику, выпустив, в частности, док «История Beastie Boys» про свою любимую рэп-группу.

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Джоэл Эдгертон

На счету Эдгертона пока только две полнометражные работы в качестве режиссера: триллер «Подарок» и основанная на реальных событиях драма «Стертая личность». Несмотря на кардинальную разницу жанров, артист доказал, что способен одинаково хорошо работать с сюжетами разных мастей.

Вопреки восторженным оценкам критиков, Эдгертон не спешит уходить из актерской сферы (тем более что на подходе сериал «Оби-Ван Кеноби» с его участием) и намерен продолжать работать в двух качествах.

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Джон Красински

Звезда «Офиса» свои режиссерские амбиции постарался воплотить на экране еще в бытность создания сериала — Красински снял три серии для поздних сезонов шоу. В 2015 году он выпустил не самый удачный полный метр «Холлеры», а тремя годами позже поднабрался сил, определился с дальнейшим авторским направлением и представил миру «Тихое место» — экшн-хоррор про альтернативную реальность, в которой мир населен чутко слышащими (но слепыми) инопланетянами, сжирающими все на своем пути.

Проект оказался суперуспешным и уже обзавелся сиквелом, на котором Красински не готов останавливаться — не так давно он анонсировал, что история продолжит разрастаться до мини-киновселенной. На 2023 год намечена премьера картины с загадочным названием «If». Сюжет будущего фильма пока держится в секрете, однако точно известно, что Красински собрал блестящий актерский каст: от Стива Карелла и Фиби Уоллер-Бридж до Райана Рейнольдса и звезды «Убивая Еву» Фионы Шоу.

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Дебютная режиссерская картина Греты Гервиг «Ночи и выходные» осталась незамеченной широким зрителем — успехом увенчалась уже следующая работа актрисы в качестве постановщицы, но случилось это лишь спустя десять лет. В 2017 году на экраны вышла «Леди Берд»: непритязательный, но сделанный с большой любовью роман взросления. Этой лентой Гервиг сорвала куш дважды: обозначила поле своих интересов, на котором оказалась очень успешна, и заполучила будущую музу в лице Сирши Ронан. Последняя снялась в следующем фильме Гервиг «Маленькие женщины».

На 2023 год запланирован выход картины «Барби», которую также снимет Гервиг. Продюсером и исполнительницей главной роли стала Марго Робби, а компанию ей составят Эмма Маккей, Райан Гослинг и Уилл Феррелл. Любопытно, что жанрово картина заявлена как фэнтези, мелодрама и боевик одновременно.

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В 90-х Джон Фавро снимался в различных сериалах (например, сыграл в нескольких эпизодах «Друзей») и скучных мелодрамах, которые не принесли ему особой актерской славы. Но в конце нулевых оказалось, что все это время в Фавро спал большой режиссер жанрового кино. Если проба пера с комедией «Эльф» еще вызывала сомнения, то первые два «Железных человека», снятые Фавро, не оставляли вопросов.

Вчерашний малоуспешный актер в один момент превратился в одного из самых востребованных режиссеров Голливуда. За эти годы Фавро успел снять «Книгу джунглей», «Короля льва», несколько эпизодов «Детства Шелдона» и «Мандалорца» — и то ли еще будет.

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Бен Аффлек

Режиссерская карьера Бена Аффлека получилась настолько же неровной, как и его актерская фильмография. У звезды есть свои периоды взлетов и падений, но невозможно не признать в нем сильный талант постановщика.

В 2003 году актер замахнулся на сложный криминальный триллер «Прощай, детка, прощай», в котором главную роль доверил своему брату Кейси Аффлеку. Фильм получился средним, так что индустрия отчаянно жаждала получить от Аффлека-старшего новую работу — с учетом проделанной работы над ошибками. Тремя годами позже Бен вернулся с чисто жанровым, но крепко сбитым боевиком «Город воров». А еще через два года на экраны вышла драма «Операция «Арго», принесшая Аффлеку второй «Оскар» в карьере (первый был за сценарий к «Умнице Уиллу Хантингу»)

Последовавший за этим «Закон ночи» казался необязательной экранизацией одноименной книги Денниса Лихейна. Многие списали неудачу артиста на проблемы в его личной жизни. При этом последние два года Аффлек находится на коне, готовится к скорой свадьбе с Дженнифер Лопес и работает сразу над четырьмя режиссерскими проектами.

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На режиссерском поприще Джоди Фостер дебютировала сразу после выхода «Молчания ягнят» — в 1991 году она выпустила семейную драму «Маленький человек Тейт». Картина получилась неплохой, но не то, чтобы требовавшей к себе особого внимания. Та же участь постигла следующую ленту Фостер «Домой на праздники», которую не смогли усилить даже Холли Хантер, Джеральдин Чаплин и Роберт Дауни-младший.

Но после 15-летней паузы Фостер вернулась в режиссерское кресло, выпустив драму «Бобер», — и попала в самую точку. Былые семейные мелодрамы остались в прошлом, а весь накопленный опыт оказался лучше применим к историям более сложного порядка. Герой «Бобра» в исполнении Мела Гибсона проживал сложный личностный кризис, выражавшийся в его желании общаться с миром через перчаточную игрушку в виде бобра.

После успешного камбэка Фостер переключилась на телевидение: сняла по эпизоду для «Черного зеркала», «Карточного домика» и «Рассказов из петли». Последней на данный момент полнометражной работой артистки считается напряженная драма «Финансовый монстр» с крепкими актерскими работами Джорджа Клуни и Джулии Робертс.