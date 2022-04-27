Эволюция Джулии Робертс: как звезда проходных ромкомов стала главной актрисой Голливуда

В апреле состоялась премьера сериала «Газлит», основанного на реальной скандальной истории генпрокурора США Джона Митчелла и его супруги Марты. Для Джулии Робертс, сыгравшую роль Марты Митчелл, этот проект стал долгожданным камбэком после многолетнего перерыва в карьере. «Газета.Ru» рассказывает, как развивался творческий путь актрисы — от звезды проходных ромкомов до статуса главной дивы Голливуда.

«Стальные магнолии» («Steel Magnolias»), 1989

Первой заметной ролью Робертс считается легкая мелодрама «Мистическая пицца», вышедшая на экраны в 1988 году. Но настоящим прорывом в карьере актрисы стала роль в драме «Стальные магнолии», рассказывающей о трогательной дружбе шестерых героинь, сумевших пронести ее через годы.

Если до «Стальных магнолий» Джулию за глаза называли «той самой младшей сестрой Эрика Робертса» (на тот момент бывшего уже крупной звездой), то после релиза фильма разговоры о том, что успех девушки — исключительно результат протекции родственника, поутихли. За свою работу Джулия получила первую крупную награду — «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана».

close 100% Кадр из фильма «Стальные магнолии» (1989) Rastar Films

«Коматозники» («Flatliners»), 1990

Несмотря на первый ощутимый успех, «Стальные магнолии» все же был авторским фильмом, рассчитанным на узкую аудиторию. Годом позже Робертс решила попробовать себя в новом жанре и снялась в мистическом триллере «Коматозники» Джоэла Шумахера. Картина рассказывает о группе студентов-медиков, которые после занятий испытывают судьбу опасными экспериментами. Они намеренно вводят себя в коматозное состояние, пытаясь выведать, что происходит с человеком, оказавшимся по другую сторону жизни.

В подчеркнуто мужском касте Робертс досталась роль доктора Рэйчел — единственной девушки в компании парней-коллег, для которых она и ценный специалист, и объект их общей влюбленности. Картина не сыскала большой славы в год своего выхода, но впоследствии получила статус культовой (частично этому способствовал провальный ремейк 2017 года, после релиза которой стало особенно понятно, насколько недооценен оригинал). Отдельного упоминания стоит операторская работа Яна де Бонта, человека снявшего до этого «Крепкого орешка», а после — «Основной инстинкт».

close 100% Кадр из фильма «Коматозники» (1990) Columbia Pictures

«Красотка» («Pretty Woman»), 1990

Культовый ромком Гэрри Маршалла, в который Робертс попала по чистой случайности. Мало того, что сперва нелюдимого бизнесмена должен был сыграть Аль Пачино, так еще и на роль Вивиан продюсеры никак не утверждали Робертс. В итоге ситуацию разрешил сам Маршалл: он настоял на кандидатурах Гира и Робертс, тем более что (по слухам) у последней к Гиру были романтические чувства, а значит — экранная химия между героями была обеспечена.

Сейчас сложно переоценить влияние «Красотки» на массовую культуру: от растиражированных цитат и комичных ситуаций с героиней Робертс до усиления жанра романтических мелодрам, определивших киноспрос 90-х.

close 100% Джулия Робертс в фильме «Красотка» (1990) Touchstone Pictures

«В постели с врагом» («Sleeping with the Enemy»), 1991

Не предугадав успех «Красотки», параллельно Робертс снималась в драме Джозефа Рубина «В постели с врагом». Картина рассказывает о болезненных (буквально) отношениях супругов, чья семья построена на бытовом домашнем насилии. Героине Джулии удается сбежать от супруга-тирана, но тот не готов так легко расстаться со своей жертвой.

«В постели с врагом» выбивается из небольшой череды ромкомов, в которых на тот момент уже успела сняться Робертс (в 1991-м на экраны еще вышел слезливый «Умереть молодым»). Картина задала будущий дуализм в карьере актрисы, постоянно балансирующей между кассовыми семейными фильмами для массового зрителя и серьезными драмами, которые будут приняты более узким кругом ценителей («Дело о Пеликанах», «Мэри Райли»).

close 100% Кадр из фильма «В постели с врагом» (1991) 20th Century Fox Film Corporation

«Свадьба лучшего друга» («My Best Friend's Wedding»), 1997

К 1997 году Робертс окончательно превратилась в любимицу Америки: она успела появиться в одном из эпизодов сериала «Друзья» (на тот момент актриса встречалась со звездой шоу Мэттью Перри), раскрыла сложную криминальную схему в «Теории заговора» с Мелом Гибсоном, а также исполнила одну из центральных ролей в звездном капустнике Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя».

Заскучав по крупным студийным хитам, Робертс вернулась с комедией «Свадьба лучшего друга», в которой ее экранной соперницей стала Кэмерон Диаз. Шутливое противостояние актрис стало настоящим украшением картины. Кстати, кандидатуры Диаз и «женящегося лучшего друга» Дермота Малруни утвердила лично Робертс. К тому моменту ее статус уже позволял диктовать студиям свои условия.

close 100% Кадр из фильма «Свадьба лучшего друга» (1997) Predawn Productions

«Мачеха» («Stepmom»), 1998

Между уже готовой «Свадьбой лучшего друга» и будущей мелодрамой «Ноттинг Хилл» Робертс снялась в душераздирающей драме Криса Коламбуса. В картине — непривычно для себя — всеобщая любимица исполнила роль «другой женщины», к которой от своей жены (Сьюзен Сарандон) уходил персонаж Эда Харриса. После развода и усиления напряжения в отношениях всех со всеми выяснялось, что героиня Сарандон смертельно больна.

Фильм на протяжении двух часов выжимает из зрителя все, вплоть до последней слезинки, но, если простить ему избыточную сентиментальность, получается крепкая история о прощении и единении — из тех, которые смягчают зрительские сердца и помогают выйти из зала кинотеатра другими. Для Робертс этот фильм стал еще и первым продюсерским опытом в карьере.

close 100% Джулия Робертс и Сьюзен Сарандон в кадре из фильма «Мачеха» (1998) Columbia Pictures

«Эрин Брокович» («Erin Brokovich»), 2000

Мало за кого в начале нулевых так болели миллионы зрителей оскаровской церемонии, как за Джулию Робертс. Поводом для получения заветной статуэтки стала работа актрисы в основанной на реальной истории драме «Эрин Брокович». Джулия исполнила роль матери-одиночки, пробующей свои силы в небольшой адвокатской компании, бросившей вызов гигантской корпорации, которая травит людей.

Картина принесла актрисе долгожданный «Оскар» и ввела ее в ранг звезд, получающих по $20 млн за роль. Этот факт позже высмеял коллега актрисы по «Друзьям Оушена» Джордж Клуни, подсунув под дверь ее гостиничного номера $20.

close 100% Кадр из фильма «Эрин Брокович» (2000) Universal Studios

«Одиннадцать друзей Оушена» («Ocean's Eleven»), 2001

Доказав себе и всем, что она актриса не только больших комедий, но и драматических ролей, закрыв гештальт с «Оскаром» и немыслимым гонораром, Робертс вернулась к привычному для нее комедийному жанру (более того, согласившись на роль второго плана).

В ремейке авантюрной комедии 1960 года Стивен Содерберг, по сути, пересобрал историю, подарив ей вторую жизнь. Не в последнюю очередь история о группе отпетых мошенников со своим кодексом чести получилась такой успешной из-за удачного актерского состава под предводительством Джорджа Клуни, самой Робертс, Брэда Питта (с ним актриса в том же году пересеклась в роуд-муви «Мексиканец»), Мэтта Дэймона и других.

close 100% Джордж Клуни, Джулия Робертс и Брэд Питт на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) KPA/Clobal Look Press

«Близость» («Closer»), 2004

Напряженная драма Майка Николсона повествует о четверых героях, оказавшихся участниками одного любовного квадрата. Писатель, стриптизерша, фотограф и медик не могут разобраться в собственных чувствах и проходят беспощадный путь от притяжения на грани одержимости до полного отторжения.

Фильм получил две номинации на «Оскар» и два «Золотых глобуса». Несмотря на присутствие в касте Робертс (всегда вытаскивающей актерским талантом любой проект со своим участием), главным открытием ленты стала работа Натали Портман.

close 100% Джуд Лоу и Джулия Робертс в кадре из фильма «Близость» (2004) Columbia Pictures

«Август» («August: Osage Country»), 2013

Робертс потребовалось почти десять лет, чтобы вернуться в кино «первой лиги». Во многом передышка в карьере звезды была вызвана ее личной сменой приоритетов. В 2002 она вышла замуж за оператора Дэниела Модера, а двумя годами позже родила двойню. Состав семьи увеличился на еще одного человека в 2007 году, когда Джулия родила второго сына.

В 2013-м актриса вернулась на экраны с работой в трагикомедии «Август» — экранизации одноименной пьесы американского драматурга Трейси Леттса, получившего за нее Пулитцеровскую премию.

В центре сюжета проекта — несчастная семья, у каждого члена которой за годы размолвок накопился личный багаж обид и претензий. Их объединяет общая трагедия — исчезновение отца семейства. Режиссер фильма Джон Уэллс собрал прекрасный актерский ансамбль: вместе с Робертс на экране тихо сходят с ума герои Мэрил Стрип, Бенедикта Камбербэтча и Юэна Макгрегора. Робертс и Стрип за свои роли получили парные номинации в актерских категориях «Оскара» и «Золотого глобуса».

close 100% Кадр из фильма «Август» (2013) The Weinstein Company LLC

«Обыкновенное сердце» («The Normal Heart»), 2014

Телевизионная драма Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Поза», «Голливуд») повествует о вспышке СПИДа в Нью-Йорке 80-х. Мерфи рассказывает почти личную историю тяжелой потери огромного числа своих друзей, которых забрала страшная болезнь. В центре истории — писатель Нед Уикс (Марк Руффало), который расследует причины возникновения эпидемии, объединившись с доктором Эммой Брукнер (Джулия Робертс).

Роль в «Обыкновенном сердце» отчасти была получена Робертс благодаря ее более раннему сотрудничеству с Мерфи в «Ешь, молись, люби». Он оценил масштаб таланта актрисы, которой особо негде было развернуться в экранизации книги Элизабет Гилберт. Но уже в «Обыкновенном сердце» получилось создать более сложный и объемный образ героини, оказавшейся на пороге трагедии: на этот раз не личной, но общественной.

close 100% Кадр из фильма «Обыкновенное сердце» (2014) HBO Films

«Чудо» («Wonder»), 2017

Еще одна теплая семейная драма в фильмографии Робертс, но более глубокая и основательная в сравнении с ее работами в 90-е. В центре сюжета — история мальчика с необычным лицом, который отказывается прятаться и намерен пойти в типовую школу, принимая на себя все сопутствующие этому смелому шагу трудности.

Центральной силой истории стала работа юного актера Джейкоба Тремблея, ничуть не уступившему своим старшим и более опытным коллегам в лице Робертс и Оуэна Уилсона.

close 100% Кадр из фильма «Чудо» (2017) Lionsgate

«Возвращение домой» («Homecoming»), 2018

Первый полноценный сериал в фильмографии Робертс. «Возвращение домой» — психологический и мистический проект о солдате с сильным ПТСР, который с помощью терапии с психологом (Джулия Робертс) пытается адаптироваться к гражданской жизни.

Сериал нельзя назвать большим прорывом, но получилась захватывающая и неспешная история, блуждающая коридорами разума главных героев. Учитывая нежелание Робертс продолжать съемки в ромкомах (по ее словам, этот жанр долгое время не мог предложить достойный сценарий), подобная роль на телевидении вернула ей вкус к профессии.

close 100% Кадр из сериала «Возвращение домой» (2018) Amazon Studios

«Вернуть Бена» («Ben is Back»), 2018

Тихая семейная драма о родителях, которые не могут справиться с сыном-наркоманом. Камерная история Питера Хеджеса насчитывает минимальное количество актеров в кадре (помимо Робертс, на экране появляются Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс и еще парочка артистов второго плана).

Робертс, которая никогда за время профессиональной карьеры не играла в театре, этой работой фактически реализовала давнюю мечту о маленькой человеческой трагедии, которыми полны театральные подмостки. Кажется, что фильм недополучил своего внимания из-за схожей истории «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом.

close 100% Кадр из фильма «Вернуть Бена» (2018) Black Bear Pictures

«Газлит» («Gaslit»), 2022

Джулия Робертс и Шон Пенн сыграли реальных супругов: генпрокурора США Джона Митчелла, работавшего во времена правления президента Ричарда Никсона, и его жену Марту. Героиня Робертс славилась не столько своим браком с чиновником, сколько любовью к публичным выступлениям. Марта Митчелл была частой гостьей на радио и в местных газетах, которым она не просто давала оценку политических событий в стране, но и раскрывала секретные подробности работы мужа и высшего руководства США.

Как итог: Марту Митчелл пытались заткнуть буквально (держали под замком, пичкая сильными успокоительными) и фигурально (старались выставить сумасшедшей в глазах общественности). Учитывая наличие в шоу с такой сильной заявкой двух тяжеловесов Голливуда в лице Робертс и Пенна, можно ожидать, что проект станет настоящим событием. Робертс к тому же числится в рядах продюсеров сериала.