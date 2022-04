Главные песни апреля: Том Йорк, PSY, Филипп Киркоров и Аnnа Asti

Ролик Мари Краймбрери «Если устал» о проблемах женщин, дуэт Филиппа Киркорова и экс-солистки группы Artik & Asti Анны Дзюбы, новый хит от исполнителя «Gangnam Style» PSY и «высшая точка карьеры» группы Fontaines D.C.: «Газета.Ru» рассказывает о музыкальных событиях уходящего месяца.

Филипп Киркоров и Anna Asti — «Хобби»

В преддверии своего 55-летия Филипп Киркоров записал дуэт с экс-солисткой группы Artik & Asti Анной Дзюбой — песню «Хобби». Премьера лирической композиции, которую артист назвал своим главным подарком ко дню рождения, состоялась 29 апреля. Над треком работал популярный сонграйтер и автор хитов Artik & Asti Дима Лорен. Ранее в соцсетях появился ролик, на котором Киркоров и Дзюба исполняют припев «Хобби», — пользователи раскритиковали его за чрезмерное сходство со многими песнями Artik & Asti.

Fontaines D.C. — «Skinny Fia»

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. выпустила третий студийный альбом «Skinny Fia». На ирландском языке название диска означает «проклятие оленя». Участники группы заявили, что этими словами хотели передать раздражение и разочарование. Альбом получил восторженные отзывы музыкальных критиков — например, журналист musicOMH Джон Мерфи назвал его «великолепным третьим альбомом» и «высшей точкой карьеры» группы. Средняя оценка «Skinny Fia» на портале Metacritic составляет 90 баллов.

Мари Краймбрери — «Если устал»

Певица Мари Краймбрери выпустила клип «Если устал», посвященный переживаниям женщины после ухода мужа из семьи. В ролике также поднимается проблема женских комплексов и принятия себя.

«Я посвятила эту песню своему отражению в зеркале, когда разучилась понимать, что означает «любить себя». Я поняла, что бессильна перед своей внутренней пустотой, как бы ярко ни светили софиты под самые громкие на свете аплодисменты», — сказала Краймбрери.

Ic3Peak — «Kiss of Death»

Российский электронный дуэт Ic3Peak представил свой седьмой альбом «Kiss of Death», в который вошли 12 треков. В записи композиции «Vampir» участвовал Оливер Сайкс из Bring Me the Horizon, в «Last Day» — певица Grimes, а в песне «Червь/Worm» — австралийский трэп-металлист Kim Dracula. Лейтмотивом альбома стали трагичная любовь и смерть.

Джарахов — «Вокзал»

Блогер Эльдар Джарахов опубликовал на своем YouTube-канале клип на версию трека «Вокзал» без мата. Сюжет ролика разворачивается в поезде, в разных частях которого кипит отдельная жизнь. Героями клипа стали парень с девушкой, которые поссорились, но не могут разойтись.

«Съемки проходили в Подмосковье в специально выстроенном автобусе, напоминающем вагон поезда. Видеоряд получился настолько правдивым по наполнению сцен и персонажей, что каждому станет близка атмосфера в том или ином окошке поезда», — говорится в пресс-релизе клипа.

The Smile — «Free in the Knowledge»

Весной 2021 года Том Йорк, Джонни Гринвуд и Том Скиннер объявили о создании группы The Smile. Год спустя они раскрыли детали своего первого альбома под названием «A Light For Attracting Attention» («Свет для привлечения внимания»), который выйдет 13 мая. 20 апреля музыканты поделились видеоклипом к трогательной песне «Free in the Knowledge», которая войдет в альбом.

JONY — «Титры»

Победитель второго сезона шоу «Маска» JONY выпустил лирический хит «Титры». Первый в 2022 году трек исполнителя посвящен расставанию, о котором герой не жалеет:

«Но мне все равно, где ты и с кем, не люблю я давно. Хочешь не верь, но все завершено. Наша любовь — это титры в кино. Все решено! Мне не звони, не люблю я давно. И у сообщений статус «не прочтено». Наша любовь — это титры в кино».

Pusha T — «Brambleton»

Рэпер Pusha T выпустил альбом «It's Almost Dry», спродюсированный Канье Уэстом и Фарреллом Уильямсом. В пластинку вошли синглы «Brambleton», «Dreaming Of The Past» с Уэстом, «Neck & Wrist» с Jay-Z, «Diet Coke» и «Hear Me Clearly» с Nigo. Музыкант также записал фиты с Don Toliver, Lil Uzi Vert и Malice.

«У меня на альбоме лучший продакшен из двух миров благодаря двум людям [Уэст и Уильямс], которые понимают меня, они будто отражают две моих идентичности», — сказал Pusha T в интервью Charlamagne Tha God.

Шакира & Рау Алехандро — «Te Felicito»

Певица Шакира и пуэрториканский рэпер Рау Алехандро объединились для записи трека «Te Felicito» («Я поздравляю вас»). Чтобы соответствовать движениям партнера в образе робота, к привычным пластичным танцам латиноамериканской дивы добавились механические элементы. В российском сегменте YouTube доступен только отрывок клипа в формате Shorts.

PSY — «That That»

В новом клипе PSY «That That» вместе с певцом снялся Шуга (Мин Юнги) из кей-поп группы BTS. Он также стал продюсером танцевального видео. В ролике артисты исполняют интенсивную хореографию под трек, который обещает стать вирусным. Ранее Шуга заявил, что надеялся продюсировать клип только для PSY — но спустя пару рабочих встреч сам начал учить танцевальные движения.