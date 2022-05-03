«Я знаю, что значит всегда быть на виду»: интервью с певицей Софи Кальчевой

Софи Кальчева — российская певица, известная по сотрудничеству со Львом Лещенко. Сольную карьеру артистке помогал развивать ныне покойный продюсер Юрий Айзеншпис. «Газета.Ru» поговорила с Софи о творческом пути, материнстве, а также о ее дружбе с Димой Биланом, отношениях с Николаем Басковым и сравнениях с Ольгой Бузовой.

— Софи, оглядываясь назад, считаешь ли ты, что смогла покорить Москву? Как в целом оцениваешь свое творчество?

— Я никогда не стремилась покорить Москву. Я хотела найти своего слушателя, и мне это удалось. Если же поразмышлять о том, как меня принимала Москва, то столица была ко мне благосклонна, а я всем сердцем люблю этот город, он стал для меня родным.

Как артист я продолжаю искать себя. В этом стремлении я не одинока: многие мои коллеги, имея определенный музыкальный имидж и стиль, не останавливаются на достигнутом, они хотят экспериментировать, быть интересными не только своим слушателям, но и новой аудитории.

— Есть ли уже планы на будущее в профессии, новые проекты?

— Планы есть всегда, а сбудутся они или нет, я обычно оставляю на волю случая. Если это судьба, все получится, а если не мое — не буду жалеть, что не вышло. В планах и запись новых песен — сольных и дуэтов с молодыми артистами, участие в телешоу и, конечно, долгожданный концерт.

— Расскажи немного о своем грядущем альбоме.

— Очень надеюсь, что получится представить новую программу в этом году. Это будут и знакомые слушателям песни, и совершенно новые треки, сразу несколько премьер, эксклюзив для моих зрителей. Есть желание сделать большой блок дуэтов, весьма неожиданных. То, чего раньше не слышали. Над форматом и звучанием концерта пока думаем: с одной стороны, хочется чего-то небольшого и уютного, с другой — масштабного шоу. Надеюсь, скоро определимся с датой и площадкой для концерта.

— Ты не очень активно пользуешься социальными сетями. Почему? Разве это не помогает артисту в продвижении? Не хотела бы завести TikTok?

— Активность в социальных сетях — это излишнее внимание. От тебя всегда чего-то ждут. И тут ты или становишься блогером, и вся твоя энергия, все творчество уходит в социальные сети, или же ты продолжаешь заниматься музыкой. Я свой выбор сделала, я артистка, а не блогер.

Кроме того, я знаю, что значит всегда быть на виду. Это непросто, у тебя нет права на ошибку. Мне комфортнее показывать именно столько своей жизни, сколько я захочу.

— Ты говорила, что тебя начали сравнивать с Ольгой Бузовой, как только та перекрасилась в брюнетку. Более того, ты сказала, что телеведущая позаимствовала некоторые твои сценические образы. Почему тебя это обидело, разве это не говорит о том, что они хороши, – раз ими открыто пользуются?

— Меня это не обидело, а удивило и даже в чем-то польстило. В российском шоу-бизнесе очень много эффектных, стильных артисток, а Олю вдохновили мои образы. Может, конечно, это совпадение, но совпадение приятное. Значит, я в тренде. С другой стороны, если копируют, не могут или не хотят придумать что-то свое, это, скорее, расстраивает.

— В декабре ты выложила архивную фотографию с Димой Биланом к его дню рождения. Вы до сих пор дружите, насколько близко?

— У нас очень теплые отношения. Мы близкие друг другу люди, мы начинали вместе, у одного продюсера, а это как дети из одной семьи, то, что связывает навсегда. Дима — артист, которого я считаю одним из лучших в шоу-бизнесе, за творчеством которого я с интересом слежу. Если встречаемся на мероприятиях, всегда обсуждаю с ним ближайшие планы. Я знаю, что Дима всегда может дать совет.

— Не хотела бы сделать с ним коллаборацию? С кем из артистов ты бы поработала?

— Главное в коллаборациях — это песня. Если будет дуэтная история для меня и Димы, почему бы не попробовать? С большими артистами, очень важными людьми в моей жизни — Львом Лещенко, Николаем Басковым — я уже спела. Сейчас хотела бы записать дуэт с кем-то из молодых исполнителей, пока нахожусь в поиске.

— Про продюсера Юрия Айзеншписа ходит много слухов, в том числе неприятных. А у тебя какие воспоминания от работы с ним?

— Вспоминаю с большой благодарностью. Он был настоящим продюсером, со мной был очень деликатен, а Билана гонял. Дима весь день был на студии, а сразу после — в спортзал, так как продюсер сказал, что нужно держать себя в форме. Юрий Шамильевич так говорил: «Пришел в профессию — занимайся!». У него везде были телевизоры, он одновременно смотрел несколько программ, контролировал, где какие артисты. У него все было под контролем, он фанатично любил свою работу.

— C кем еще из «птенцов» его школы общаешься?

— Только с Димой. С другими артистами Юрия Шамильевича познакомилась позже и таких теплых отношений у нас не сложилось. Они носят, скорее, формальный характер.

— Ты приехала завоевывать Москву еще молодой девушкой. Скажи, сталкивалась ли ты с проявлениями сексизма или неравенства на пути к успеху?

— Нет, не сталкивалась ни разу. На своем творческом пути я встречала настоящих мужчин, которые с уважением относятся к женщинам, а к артисткам — вдвойне, потому что знают, что это непросто, что есть семья, материнство и нужно постоянно делать выбор.

Если кому-то кажется, что путь на сцену лежит через постель, то это не так. Мало спеть песню, нужно заинтересовать аудиторию, быть талантливым, харизматичным, не похожим на других. Не каждому человеку это дано.

— О тебе часто говорят как о «бывшей возлюбленной Николая Баскова». Как ты к этому относишься?

— Абсолютно спокойно. Это уже стало частью моей истории. Николай меня многому научил, с ним вместе я вышла на новый творческий уровень. Отрицать факт того, что мы были вместе — это как отрицать свое прошлое, саму себя. Я благодарна Коле за все, что было.

— Как вы познакомились с Басковым и чем он тебя привлек? Не сложно ли было мириться с армией поклонниц артиста?

— Мы оказались за одним столом на одном из мероприятий. Разговорились, я сказала, что хочу петь сольно. Коля предложил записать дуэт. Получается, попали в круговорот служебного романа.

Коля всегда был в центре внимания, а это не только поклонницы, но и звезды шоу-бизнеса, которые его обожают. К примеру, идете вы куда-то вместе, и все хотят пообщаться, что-то с ним обсудить, просто побыть в его компании. Остаться наедине можно было только дома. Быть рядом с таким мужчиной не каждой женщине под силу, а есть еще ревность, желание быть единственной, кому он оказывает знаки внимания… Это было очень непросто.

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— Почему вы все-таки расстались и ты не решилась принять его предложение руки и сердца?

— Когда мужчина и женщина долго вместе и ничего не происходит, чувства перегорают. Возможно, если бы мы не откладывали свадьбу, все было бы иначе. Но произошло то, что произошло — мы стали близкими, но уже не любимыми друг для друга людьми.

— Общаетесь ли вы с ним сейчас? Насколько близко – как в личном, так и профессиональном плане?

— Мы сумели сохранить теплые, практически родственные отношения. Мы всегда на связи, не сказала бы, что разговариваем по телефону часами, но в случае необходимости я точно знаю, что позвоню Коле, и он поможет, даст совет. На мероприятиях, если видимся, всегда интересуемся, как дела, спрашиваем о новых песнях, проектах. Коля меня поддерживает, всегда с теплотой отзывается о моем творчестве.

— Ты из Казахстана, как часто приезжаешь к родным? Любишь возвращаться на родину?

— Иногда бываю в родных краях, но не так часто, как хотелось бы. Конечно, очень тоскую по любимому городу, с Кокшетау у меня связано очень много приятных воспоминаний. Родня, которая осталась в Казахстане, друзья детства очень радуются, когда приезжаю, гордятся мной, спрашивают: «Ну как там шоу-бизнес?»

— А твоя семья – творческие люди? Кто тебе привил любовь к пению и в целом творчеству?

— Нет, обычная семья. Мама была шеф-поваром в ресторане, а папа — золотодобытчиком. Тетя по маминой линии — народная артистка России Нина Федоровна Степанова. Когда я приехала поступать в Москву, жила у нее некоторое время.

Стремление попасть на сцену было с детства: я тот самый активный ребенок, который участвовал во всех возможных конкурсах и устраивал дома спектакли. В выпускном классе занимала первые места на конкурсах красоты, могла поехать в Алма-Аты, но выбрала Москву.

Пела всегда. В Москве в цирковое поступала с пародией на Орбакайте, а Коля Басков при знакомстве сказал, что я похожа на Ротару. Мои педагоги думали, что я пойду пародисткой в театр Владимира Винокура, а я на прослушивании возьми да и ляпни, что люблю петь. Он меня и отправил ко Льву Лещенко в соседний кабинет. А говорят — Судьба. Его величество Случай!

— Ты мать-одиночка. В обществе до сих пор много стереотипов на эту тему...

— Если честно, я не понимаю, почему в обществе, которое, казалось бы, должно поддерживать женщин, появляются такие резкие высказывания. Более того, обычно озвучивают их другие женщины.

Мой сын Богдан хоть и рос без отца, но никогда не был лишен мужского участия в воспитании. У него есть прекрасные примеры мужчин из нашего семейного круга. С моим избранником у них сложились хорошие отношения, есть свои «мужские» дела. Богдан никогда не был обделен любовью и заботой.

— Твоему сыну в этом году исполнится 17 лет. Тот возраст, когда уже начинают появляться определенные жизненные цели, мысли о будущей профессии. Помогаешь ли ты ему с этим? Он не думает пойти по стопам матери и найти себя в творчестве?

— Богдан занимается авиамоделированием, любит компьютерные игры. У него технический склад ума, он далек от творчества. Я во всем поддерживаю сына, уверена, что он сделает правильный выбор.

— Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в форму после родов? Какие советы можешь дать?

— Лично мне было просто вернуться в свой вес, но сложно его поддерживать постоянно. Я практически сразу после родов начала приводить себя в порядок — я же в декрет ушла, мне на сцену возвращаться! Секретов никаких нет — правильное питание, спорт, сон и дисциплина. Я точно знала, какой результат меня устроит, и стремилась к нему.

— Два года назад ты снялась в довольно откровенной фотосессии в поле. Скажи, не было ли стеснительно выкладывать такие откровенные фото? И почему в поле, кому пришла эта идея?

— У меня очень много друзей-фотографов. Они не раз предлагали мне решиться на такую фотосессию. Зачем мне эти эксперименты? Чтобы раскрепоститься, стать увереннее в себе, позволить себе немного похулиганить. Меня привыкли видеть скромной девушкой, а тут такая откровенность. Вариант со съемками в поле показался мне наиболее подходящим — естественная красота в естественных локациях.

— Расскажи свой секрет. Какие ты выполняешь ежедневные практики, чтобы оставаться красивой?

— Главный секрет — любовь к себе. Почему мы правильно питаемся? Почему занимаемся спортом и следим за режимом дня? Потому что хотим давать своему организму лучшее. В череде дел и забот не забывайте о себе, находите время на то, что любите.

— Судя по Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), ты любишь путешествовать. Скажи, пожалуйста, в нынешней ситуации, куда поедешь летом?

— Планирую отдохнуть на море в Сочи, побывать в Крыму. Хочу открыть для себя новые прекрасные места, присмотреться к нашим курортам.

— Есть ли места в России, где тебе понравилось и хочется вернуться? Или в близлежащих странах, например, в Казахстане?

— Обожаю Санкт-Петербург — для меня это город невероятной творческой энергии. Влюблена в Калининград и его окрестности. Восхищаюсь очарованием Нижнего Новгорода. У меня много любимых городов, куда хочется возвращаться снова и снова. Планирую в ближайшее время побывать в Казахстане, на своей родине, и съездить в гостеприимную Беларусь.