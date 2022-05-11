Футболист Набоков, боксер Пушкин и гимнастка Ахматова: спорт в жизни русских писателей

Пушкин одним из первых в Российской империи открыл для себя бокс, Толстой предпочитал английский теннис, Ахматова удивляла публику своей гибкостью, Владимир Набоков профессионально играл в футбол, а Сергей Есенин любил плавать: «Газета.Ru» рассказывает о спортивных увлечениях русских писателей.

Александр Пушкин, бокс и фехтование

close 100% Александр Сергеевич Пушкин (26 мая 1799 - 29 января 1837) Репродукция литографии портрета поэта А. С. Пушкина работы художника Ореста Кипренского/РИА «Новости»

«В 1827 году Пушкин учил меня боксировать по-английски, и я так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать», — писал Павел Петрович Вяземский, сын близкого друга поэта.

По одной из версий, Пушкин увлекся этим видом спорта следом за своим кумиром лордом Байроном. В то же время историк Михаил Лукашев указывал, что поэт начал боксировать сразу после выпуска из лицея, познакомившись с известным гулякой Петром Кавериным. Вместе с ним он часто заглядывал в питейные, в которых драки были обыденным явлением. И тогда выручал английский прямой удар, поскольку им можно было быстро нокаутировать соперника.

О других увлечениях поэта рассказывал его биограф Павел Анненков: «Он [Пушкин] славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купания, до езды верхом и отлично дрался на эспадронах (разновидность шпаги — Газета.Ru)».

К фехтованию Пушкин пристрастился еще в лицее, где подобные занятия были обязательной частью обучения. Наставником поэта был знаменитый фехтовальщик Александр Вальвиль, у которого классик считался чуть ли не первым учеником.

Лев Толстой, теннис и велоспорт

close 100% Лев Николаевич Толстой (9 сентября 1828 - 20 ноября 1910) Фото из архива Государственного литературного музея Л.Н.Толстого/Александр Красавин/РИА «Новости»

Писатель Лев Толстой на протяжении всей жизни оставался в превосходной физической форме: на это, в частности, повлияло его военное прошлое. Однако писатель не ленился поддерживать свои кондиции и после службы.

Толстой увлекался лаун-теннисом, который пришел в Российскую империю в XIX веке и полюбился элите. «В Ясной поляне мы играли на довольно грубом песчаном корте. Толстой играл просто ради развлечения, без серьезности. Я поражался, что он у меня выигрывает, несмотря на то, что я довольно опытный и хороший игрок», — вспоминал биограф писателя Элмер Мод.

Во многих играх у Толстого проявлялся неутолимый азарт, особенно он был заметен за игрой в шахматы. По воспоминаниям современников, писатель, выявив ошибку, хватался за голову и громко вскрикивал, что пугало находящихся рядом людей.

«Играя в шахматы, да и вообще во всякую игру, приятно выигрывать, и это нехорошо; но я люблю шахматы потому, что это хороший отдых: они заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно и однообразно», — писал Толстой.

Уже во взрослом возрасте классик научился кататься на велосипеде. Про его увлечение часто писали в восторженных тонах в журналах. Критик Дмитрий Мережковский намекал, что спорт иногда опережал в приоритетах Толстого даже его основную деятельность:

«Пока Лев Николаевич отдыхает от велосипедной прогулки или от крестьянской работы в поле, от игры в лаун-теннис или кладки печки для бедной бабы, графиня Софья Андреевна всю ночь не спит за корректурами для нового издания, часть которого недаром сохранил для барина в сапоге своем верный денщик».

Александр Куприн, плавание и тяжелая атлетика

close 100% Александр Иванович Куприн (7 сентября 1870 — 25 августа 1938) ТАСС

Писатель Александр Куприн, которого Толстой называл «приятным силачом», и сам активно занимался спортом. «Спорт – большая и великая сила», — писал он. Одним из горячо любимых им занятий было плавание. Куприн был частым посетителем первой школы плавания в Санкт-Петербурге, которую в 1913 году открыл известный пловец-марафонец Леонид Романченко. Он же по итогу стал учителем писателя.

Куприн также дружил с русскими «богатырями»-борцами Иваном Поддубным и Иваном Заикиным. С последним, кстати, они даже попали в авиакатастрофу: желание совершить трюки на аэроплане обернулось тем, что тот под их весом чуть не упал на толпу зевак. К счастью, пилот Заикин успел направить судно в другую сторону.

«Я с каким-то странным равнодушным любопытством видел, что нас несет на еврейское кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трех народа», — писал Куприн.

Писатель также сидел за судейским столиком борцовских поединков в цирке «Модерн» в Петербурге. Более того, он стал основателем первого атлетического общества в Киеве вместе с врачом Евгением Гарнич-Гарницким, которое впоследствии получило название «Русский сокол».

Владимир Набоков, футбол

close 100% Владимир Владимирович Набоков (22 апреля 1899 — 2 июля 1977) Global Look Press

«Я был превосходным спортсменом», — говорил о себе Владимир Набоков. Писатель катался на коньках и роликах, играл в лаун-теннис, фехтовал и боксировал. Однако с большей страстью он относился к футболу, которым впервые проникся в Тенишевском училище в Петербурге, играя на позиции голкипера.

Некоторые критиковали Набокова за выбор амплуа вратаря, но писатель относился к этой миссии поэтично: он видел в одиночестве и независимости голкипера «что-то байроническое».

«Он белая ворона, он железная маска, он последний защитник», — писал о вратаре Набоков. Позже он поступил в кембриджский Тринити-колледж, где стал играть за студенческую команду. Там же в 1920 году Набоков написал стихотворение «Football» («Футбол»).

Будучи в эмиграции в Германии, писатель выступал за русскую команду в Берлине, но в одном из матчей получил серьезную травму и закончил карьеру.

«Когда Набоков, которого друзья звали Володей, ловил мяч, он получил удар по голове и упал наземь. В бессознательном состоянии его унесли с поля. Кроме сотрясения мозга он получил еще перелом двух ребер», — рассказывал немецкий журналист Томас Урбан.

Анна Ахматова, плавание и художественная гимнастика

close 100% Анна Андреевна Ахматова (23 июня 1889 — 5 марта 1966) Фото Льва Горнунга/ТАСС

У поэтессы Анны Ахматовой было по спортивному увлечению буквально на каждый сезон. Она регулярно возвращалась в родную Одессу, где плавала в Черном море. И хотя этот вид спорта тогда считался «неженским», поэтесса не стеснялась «бунтовать» на публике:

«Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки — одна из них крахмальная — и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя — и на берег. И тут появлялось чудовище — я — в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело — платье от соли торчало на мне колом».

Зимой поэтесса охотно ходила на лыжах. Как вспоминала ее падчерица Ирина Пунина, Акума (прозвище поэтессы — «Газета.Ru») часто брала ее на подобные прогулки по замерзшей Фонтанке.

«На лыжах Акума шла легко, свободно скользя по лыжне. Самые счастливые прогулки заканчивались походом к Срезневским», — рассказывала Пунина.

Еще одним увлечением Ахматовой была художественная гимнастика, которая приобрела популярность во времена Серебряного века благодаря «мирискуснику» Сергею Волконскому и будущей жене Сергея Есенина Айседоре Дункан. Анна Ахматова устраивала домашние вечера, где часто демонстрировала свою гибкость зрителям.

«Ахматова выступала как «женщина-змея»; гибкость у нее была удивительная: она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы», — писала современница поэтессы.

Сергей Есенин, плавание

close 100% Сергей Александрович Есенин (3 октября 1895 — 28 декабря 1925) Wikimedia Commons

Несмотря на репутацию известного гуляки, Сергей Есенин был физически хорошо подготовлен. «Я помню его молодым, гибким, спортивным», — писал сын поэта.

Есенин любил долгую ходьбу и мог пройти пешком 60 км. Склонность к повышенной физической активности проявилась у него еще в детстве: в деревне поэт ловил рыбу, лазил по деревьям, дрался, ездил на лошадях и выходил на озеро в лодке.

По воспоминаниям современников, «последний поэт деревни» отменно плавал, чему поспособствовали весьма негуманные уроки в семье.

«Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх, стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное», — вспоминал Есенин.

Упомянутый дядя Саша «заменял» Есениным и охотничью собаку, когда заставлял поэта плавать за подстреленными утками.

По легенде, находясь в США, Есенин бросил вызов пятикратному чемпиону Олимпийских игр по плаванию и исполнителю роли Тарзана Джонни Вайсмюллеру. Однако документальных подтверждений тому нет.

В зимнее время года молодой Есенин любил проводить вечера на катке. По воспоминаниям его учителя Евгения Хитрова, будущая звезда литературы после уроков отправлялся на замерзшую речку за школьной усадьбой, проводил там время до ночи, забывая обо всем на свете. «Бывало, на коньках по льду уходили километров на 20», — отмечал одноклассник поэта.