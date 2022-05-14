«Если я умру раньше времени»: как Татьяна Снежина предрекла свою гибель

Поэтесса Татьяна Снежина родилась 14 мая 1972 года. За 23 года жизни она написала около 200 песен, которые исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Лолита Милявская, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко и другие звезды. «Газета.Ru» рассказывает о творческом пути и судьбе артистки, погибшей в автокатастрофе вместе с женихом за три недели до свадьбы.

Детство и юность

Поэтесса, композитор и певица Татьяна Снежина (настоящая фамилия — Печенкина) родилась 14 мая 1972 года в Луганске. Ее отец Валерий Печенкин был военным, а мать Татьяна — технологом на заводе. Когда Снежиной было несколько месяцев, семья переехала в Петропавловск-Камчатский. Об этом артистка писала в автобиографии:

«Седые вулканы, заснеженные сопки, величественный простор океана. И новые детские впечатления: длинные зимние вечера, завывания пурги за окном, треск березовых поленьев в печи и нежные мамины руки, рождающие на свет незабываемые мелодии Шопена».

Артистка с трех лет выступала перед родителями с песнями и стихотворениями собственного сочинения. В 1981 году она с семьей переехала в Москву. По словам Снежиной, это стало первым осознанным потрясением в ее жизни.

close 100% Татьяна Снежина в детстве snezhina.ru

«Потеря друзей, которые остались за тысячами непреодолимых километров, в том суровом и прекрасном краю. И на смену радостно-шаловливым детским строфам про «червячков и букашек» в голову вместе с ночными слезами по первой любви, «которая там, далеко, в краю далеком и суровом», стали приходить грустные и вместе с тем лирические строки», — писала поэтесса.

В своем творчестве Снежина вдохновлялась стихотворениями Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и Генриха Гейне. При этом она с детства мечтала стать врачом и поступила во 2-й Московский медицинский институт, где выступала со своими песнями перед студенческой аудиторией.

«Частыми стали студенческие вечера с друзьями у клубного фортепьяно, кто-то из них незаметно записал то, что я пела и играла, на магнитофон, и кассеты стали расходиться по знакомым, друзьям, родственникам, — вспоминала Снежина. — Это был мой первый, а потому самый дорогой тираж, первая радость творческого удовлетворения».

Большим потрясением для артистки стала смерть певца Игоря Талькова 6 октября 1991 года. Он был убит во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге при до сих пор невыясненных до конца обстоятельствах.

«Сколько еще не написано, сколько не спето. Почему так нужные России люди уходят рано — Пушкин, Лермонтов, Высоцкий, Тальков? Сны снились вещие, тяжелые. Потрясение, снова душевный вакуум. Не могла ходить, думать, писать», — признавалась Снежина.

Очередным ударом для артистки стала необходимость переселиться в Новосибирск. Друзья и брат, которые находились в Москве, просили ее записать что-нибудь новое в домашней студии и прислать им кассеты. Одна из записей попала в студию «КиС-С» на Таганке, и в конце 1993 года Снежина получила предложение о сотрудничестве в Москве.

Музыкальная карьера

Работу над первым музыкальным альбомом «Вспомни со мной» Снежина начала в декабре 1993 года. В апреле 1994-го она дебютировала на сцене Театра эстрады с песней «Было время». Решив попробовать себя в шоу-бизнесе, в качестве псевдонима она взяла фамилию Снежина. Певица придумала ее во время тоски по близким после переезда в Новосибирск:

«И стали рождаться песни, на этот раз я могу сказать уверенно — именно песни, иногда по две-три за ночь. А за окном все тот же снег, может, поэтому я Снежина — снег, холод, пустота».

За 1994 год она записала 21 композицию. По словам артистки, вместе с творческой командой они «работали сутками, неделями, не выходя из студии».

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«И результат — первый альбом моих песен «Вспомни со мной», 21 песня. Только сейчас я осознаю, что это песни, которые получились из моих диалогов с собой, с моей душой, из моих слез и моих радостей, из моей жизни», — делилась Снежина.

Едва записав первый альбом, она планировала начать работу над вторым. За годы творчества у Снежиной накопилось около 200 песен, которые она хотела представить слушателям. Свою автобиографию, написанную незадолго до смерти, певица закончила словами о мечте, но не стала раскрывать ее суть:

«Главное — есть мечта. Конечно, надо еще трудиться и трудиться, многому научиться, многое преодолеть, без этого нельзя, но пока есть мечта в душе, свет вдалеке и друзья у плеча — можно пройти сквозь огонь и не сгореть, переплыть через океан и не утонуть».

В мае 1995 года музыкальный продюсер и руководитель студии «М & L Art» Сергей Бугаев сделал Снежиной предложение выйти за него замуж. Артистка согласилась — и 15 августа на радио «Европа Плюс» влюбленные анонсировали свою свадьбу, запланированную на 13 сентября.

Гибель

В полдень 18 августа 1995 года Снежина участвовала в презентации нового продюсерского проекта своего жениха. Вместо ожидаемых эстрадных песен она внезапно исполнила два романса — «Звезда моя» и «Если я умру раньше времени»:

«Если я умру раньше времени, // Пусть меня унесут белы лебеди // Далеко, далеко, в край неведомый, // Высоко, высоко, в небо светлое».

Эти строчки стали последним, что услышала публика из ее уст. Тем же вечером Бугаев арендовал микроавтобус «Ниссан» и повез Татьяну в предсвадебное путешествие в горы Алтая. Вместе с парой поехали кандидат наук Шамиль Файзрахманов, директор аптеки «Мастервет» Игорь Головин, его супруга Ирина и их пятилетний сын Влад. Через три дня по дороге в Новосибирск все находящиеся в автомобиле погибли в автокатастрофе. По одной из версий — во время обгона Бугаев не заметил грузовик на встречной полосе из-за правостороннего расположения руля в японском автомобиле. По другой — грузовик резко затормозил, и его прицеп занесло на встречную полосу по мокрой дороге.

Артистку похоронили в Новосибирске на Заельцовском кладбище, но позднее ее тело перенесли на Троекуровское кладбище в Москве.

Память

Песни Снежиной исполняли Алла Пугачева («Позови меня с собой», «Мы в этой жизни только гости»), Иосиф Кобзон («Письма твои», «Я и ты», «Праздник лжи»), Михаил Шуфутинский («Сколько лет», «Песня для тебя»), Лолита Милявская («Дом на высокой горе»), Кристина Орбакайте («Музыкант»), Татьяна Овсиенко («Сон»), Лада Дэнс («Будь со мной», «Нас больше нет»), Лев Лещенко («Было время»), Николай Трубач («Что стоит жизнь моя»), Алиса Мон («Снежинка») и другие. Наибольшую известность артистке принесла композиция «Позови меня с собой», перепетая Пугачевой в 1997 году. В интервью изданию «Семь дней» в 1998 году артистка рассказала о своем восхищении творчеством Снежиной.

«У меня особое, личное отношение к Татьяне Снежиной. Ее я не знала, мы «познакомились» после ее гибели. Конечно, останься Татьяна в живых, она была бы известным автором, исполнительницей песен и продюсером, — сказала Пугачева.

— Но «самой печальной истории на свете» о современных Ромео и Джульетте не было бы. Татьяна Снежина для меня — символ всех талантливых людей, мимо которых мы часто проходим, не замечая, не вглядываясь. От песен Татьяны Снежиной идет поток положительной энергии. Песня «Музыкант» стала основным хитом для Кристины Орбакайте, Алиса Мон прекрасно исполняет «Снежинку».

По словам Примадонны, она сразу почувствовала мистическую связь с песней «Позови меня с собой». Артистка записала ее на студии в Твери и, возвращаясь в Москву, все три часа в автомобиле вместе с командой беспрерывно слушала запись на повторе.

«Мое исполнение похоже на Танино, не спорю. У меня не было желания сделать все наоборот, как бывает, когда берешь старую песню и волей-неволей стараешься спеть как-то по-новому. Но в истории с песней «Позови меня с собой» был элемент мистики, — сказала Пугачева. — Когда я подошла к микрофону, я не знаю, что вдруг со мной случилось, но возникло ощущение, что это не я пою. Кто-то поет моим голосом! Хотите — верьте, хотите — нет. Со второй Таниной песней «Мы в этой жизни только гости» случилось то же самое. Подхожу к микрофону и опять чувствую — кто-то рядом».

close 100% Памятник Татьяне Снежиной на Заельцовском кладбище Wikimedia Commons

В других интервью артистка говорила, что песни Снежиной «восстановили ее гордыню и стержень, которые необходимы человеку, выходящему на сцену».

В 1997, 1998 и 1999 годах Снежина посмертно становилась лауреатом Всероссийского телевизионного музыкального конкурса «Песня года». В 1998 году с песней «Позови меня с собой» Снежина победила в двух номинациях премии «Овация» — «Шлягер года» и «Композитор года». Народный артист России Игорь Крутой, представленный в категории «Композитор года», торжественно отказался от победы в пользу Снежиной.

В честь артистки были названы музыкальная награда, вершина горного массива Джунгарского Алатау, литературная премия Межрегионального союза писателей Украины, новосибирский телевизионный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Ордынка» и улица в Новосибирске. После гибели Снежиной были выпущены около 20 сборников ее стихов и прозы.