«Нулевой пациент» — сериал о вспышке ВИЧ в СССР. Какие реальные факты легли в его основу

19 мая на «Кинопоиске» состоялась премьера сериала «Нулевой пациент» — экранизации реальной истории о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, случившейся в конце 80-х в детской больнице Калмыкии. «Газета.Ru» рассказывает о том, какие факты и реальные исторические личности стали частью проекта.

Действие «Нулевого пациента» разворачивается в 1988 году в Калмыцкой АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) — специалист по малоизвестной на тот момент в СССР «экзотической» болезни. Теперь судьба десятков детей, нескольких взрослых и, возможно, всей страны зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

Создатели сериала в лице сценариста Олега Маловичко и шоураннера Александры Ремизовой рассказали, что представленные в шоу главные герои — собирательные образы, а не отражение судеб реальных людей. Но за каждым из персонажей все же стоят настоящие прототипы. Разбираемся, кто есть кто в «Нулевом пациенте».

close 100% Кадр из сериала «Нулевой пациент» (2022) «Кинопоиск»

Первые упоминания

Изначально в СССР вирус иммунодефицита человека считался болезнью исключительно «наркоманов, проституток, бомжей и гомосексуалов», что добавляло ВИЧ неверного окраса в общественном восприятии. Предрассудкам на счет заболевания способствовали и официальные лица. Например, министр здравоохранения РСФСР в 1986 году в программе «Время» заявил, что СПИД бушует только на Западе.

В СССР же впервые ВИЧ-инфекцию выявили летом 1987-го (до этого в стране просто не проводился скрининг на наличие заболевания), а уже к концу года число подтвержденных случаев достигло нескольких десятков человек. Первым «официальным» заболевшим оказался переводчик, некоторое время проработавший в Африке и имевший половой контакт с носителем инфекции.

В результате проведенного с ним допроса было выявлено 25 половых контактов с гражданами СССР, как минимум пятеро из которых оказались ВИЧ-инфицированы. Ситуация осложнилась тем, что один из них был донором крови, которую успели перелить пятерым пациентам. В то время доноров в советских больницах на ВИЧ еще не проверяли.

Этот случай стал первым в истории больничного заражения и именно после него доноров начали тестировать, а информацию о новых случаях перенаправлять в московскую инфекционную больницу. Все эти факты легли в основу сериала, который исследует причины и следствия распространения эпидемии ВИЧ в Советском Союзе.

close 100% Кадр из сериала «Нулевой пациент» (2022) «Кинопоиск»

Вспышка инфекции в Калмыкии

В 1988 году в московскую инфекционную больницу прибыли двое элистинских пациентов: женщина, чей новорожденный ребенок недавно умер в больнице во время прохождения лечения (о своем заболевании она узнала, когда захотела сдать кровь, чтобы помочь детям), и младенец, который лежал с ней в одной палате.

После исследования половых связей родителей малыша врачи инфекционной больницы заподозрили возможность внутрибольничного заражения. В Калмыкию отправилась делегация из Москвы во главе с инфекционистом Вадимом Покровским.

В ходе расследования московская делегация обнаружила источник распространения инфекции — ими стали больничные уколы. Как оказалось, в целях экономии времени медсестры вводили детям инъекции из одного и того же шприца, не проводя их дезинфекцию. Этому впоследствии нашлись и документальные подтверждения: количество сделанных инъекций превышало количество дезинфекций шприцев.

Нулевым пациентом в Элисте оказался гетеросексуальный мужчина, который проходил службу на флоте. Его корабль останавливался в порту Конго, где мужчина вступил в половой контакт с местной женщиной. После демобилизации он вернулся в Элисту, где впоследствии женился и завел двоих детей, один из которых родился с инфекцией.

В общей сложности жертвами эпидемии стали более 75 детей и четыре женщины. Зимой 1989-го года было возбуждено уголовное дело в отношении медицинских сотрудников больницы Элисты. Никого из них не осудили, но министр здравоохранения Калмыкии и его заместители лишились своих должностей.

Тандем из врача детской больницы и специалиста по ВИЧ на экране воплотили Никита Ефремов и молодой, но яркий артист Аскар Ильясов, чья карьера стремительно набирает обороты. Именно их герои первыми забили тревогу о возникшей вспышке ВИЧ и пытаются противостоять системе, на первых порах отрицающей сам факт заболевания.

Также в проекте снялись Евгений Стычкин (он же стал вторым режиссером проекта наравне с Сергеем Трофимовым), Павел Майков, звезда «Эпидемии» Виктория Агалакова, Иван Добронравов, звезда «Контейнера» Елизавета Шакира, Игорь Гордин, Алексей Маклаков и многие другие.

close 100% Кадр из сериала «Нулевой пациент» (2022) «Кинопоиск»

Замалчивание и общественная реакция

Впервые о проблеме публично заявили в конце 1988 года в телепрограмме «Время». После эпидемии в Элисте Никита Горбачев подписал указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Вслед за этим изменилась риторика и отношение к ситуации у министра здравоохранения СССР Евгения Чазова: он признал проблему и объявил выговор медикам.

Не обошлось и без мифологизации эпидемии, а сама история элистинских детей подверглась различным искажениям: одной из выдаваемых версий стало заражение от местных больных овец. Новость об эпидемии восприняли в штыки многие жители страны: в 90-е детей, оказавшихся жертвами врачебной ошибки, окрестили разносчиками чумы и «спидоносителями». Местные жители приходили к больнице с плакатами: «Отмоем Родину от СПИДа» и требовали переместить инфицированных в изоляторы.

Семьи зараженных детей не по своей воле были вынуждены часто переезжать, спасаясь от травли и желая сохранить свою анонимность. Общественное давление и травля привели к тому, что некоторые зараженные отказывались от оказания им медицинских услуг, даже когда это стоило им здоровья.

И Михаил Горбачев, и Евгений Чазов появляются в «Нулевом пациенте»: первого сыграл Геннадий Смирнов («Вертинский», «Шторм»), а второго — Игорь Бочкин («Взбесившийся автобус»).