Том Круз покорил Канны новым фильмом. Вспоминаем, как он стал звездой Голливуда

На Каннском фестивале состоялась мировая премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» — спин-оффа легендарного «Лучшего стрелка». Спустя более чем 35 лет история о летчике Пите Митчелле триумфально возвращается на экраны — показ в Каннах увенчался пятиминутными овациями, а самому актеру вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь». В честь большого камбэка Тома Круза «Газета.Ru» рассказывает об экранной эволюции актера, прошедшего путь от миловидного ноунейма до одной из главных звезд Голливуда.

«Рискованный бизнес» («Risky Business»), 1983

Фактически дебютной работой Круза считается небольшая роль в проходном ромкоме «Бесконечная любовь». Однако настоящим прорывом для молодого актера стала эксцентричная мелодрама «Рискованный бизнес» про предприимчивого студента колледжа. Именно с выхода на экраны этого фильма в 1983 году и стоит вести отсчет профессиональной карьеры Круза.

Роль обаятельного героя-плута Джоэла отчасти определила формат тех персонажей, к которым будет неравнодушен актер — и в образе которых он так понравится миллионам зрителей.

close 100% Кадр из фильма «Рискованный бизнес» (1983) Warner Bros.

«Цвет денег» («The Color of Money»), 1986 / «Коктейль» («Cocktail»), 1988

Вскоре возмужавший Круз попробовал сменить амплуа миловидного юноши периода позднего пубертата и примерил образ более серьезного героя. Тогда с разницей в два года вышли спортивная драма «Цвет денег» Мартина Скорсезе и мелодрама «Коктейль» Роджера Дональдсона.

В первой картине экранным партнером Круза стал легендарный Пол Ньюман, на чьем фоне более юный Том сумел не затеряться. А во второй — Элизабет Шу, на тот момент большая звезда, чем Круз, благодаря съемкам в трилогии «Назад в будущее».

close 100% Кадр из фильма «Цвет денег» (1986) Touchstone Pictures

«Лучший стрелок» («Top Gun»), 1986 / «Дни грома» («Days of Thunder»), 1990

Тот самый «Лучший стрелок», продолжение которого в этом мае чествовали на Лазурном берегу. В свое время патриотическая картина Тони Скотта получила спорные отзывы от критиков и зрителей, но с годами обрела статус культовой.

Чуть позже на экраны вышла лента «Дни грома», в которой Круз сыграл похожий образ асса — на этот раз профессионального гонщика. Актер выступил также в редком для себя амплуа соавтора сценария, а сами съемки фильма принесли ему знакомство с его второй женой Николь Кидман, исполнившей центральную женскую роль.

close 100% Кадр из фильма «Лучший стрелок» (1986) Paramount

«Человек дождя» («Rain Man»), 1988

Надрывная драма Барри Левинсона, разбившая излишне маскулинную фильмографию Круза конца 80-х. Актер сыграл вместе с легендарным Дастином Хоффманом, но, как и в случае с Ньюманом, ничуть не уступил более опытному партнеру по кадру.

Круз исполнил в картине роль грубого и лицемерного героя, который ради личной выгоды начинает использовать собственного брата, страдающего аутизмом. У фильма было четыре номинации на «Оскар», а также исключительно комплиментарные рецензии критиков, которые отмечали многообразие образов, подвластных артисту.

close 100% Кадр из фильма «Человек дождя» (1988) MGM

«Рожденный четвертого июля» («Born on the Fourth of July»), 1989 / «Несколько хороших парней» («A Few Good Men»), 1992

«Рожденный четвертого июля» открывает дилогию антивоенных фильмов в карьере актера. В основе сюжета — реальная история ветерана вьетнамской войны Рона Ковика, вернувшегося домой с инвалидностью. Всю свою оставшуюся жизнь он пытается донести до как можно большего количества людей, как губительна и страшна война. Эта работа принесла Крузу первый «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар».

«Несколько хороших парней» вышли на экраны тремя годами позже и рассказывают об ужасах военной структуры иначе — в центре истории беззаконие, царящее в армии. На экране принципиальный и отстаивающий справедливость герой Круза, адвокат, противостоял в суде беспощадному и суровому полковнику в исполнении Джека Николсона.

close 100% Кадр из фильма «Рожденный четвертого июля» (1989) Universal

«Фирма» («The Firm»), 1993

Напряженная экранизация одноименного романа Джона Гришэма, в которой герой Круза сперва был очарован успешной фирмой, а после стал жертвой ее опасного руководства.

В картине Сидни Поллака Круз еще сильнее утвердился в амплуа волевого героя, который способен в одиночку противостоять любому внешнему злу.

close 100% Кадр из фильма «Фирма» (1993) Paramount Pictures

«Интервью с вампиром» («Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles»), 1994

Еще одна экранизация в карьере Круза — на этот раз готического романа писательницы Энн Райс. Актер сыграл в непривычной для себя костюмированной драме о вампирах. Круз исполнил роль упыря по имени Лестат, искушающего вечной жизнью рефлексирующего героя Брэда Питта.

Этот образ спорного антагониста стал едва ли первым в карьере актера, предпочитающего играть пусть неоднозначных, но положительных героев.

close 100% Кадр из фильма «Интервью с вампиром» (1994) Hunter/Gratzner Industries Inc.

«Джерри Магуайер» («Jerry Maguire»), 1996

В проекте Круз исполнил роль спортивного тренера, готового пойти на все — лишь бы удержать свою карьеру. Экранную возлюбленную актера сыграла Рене Зеллвегер.

Разговорная драма о раскаивающемся карьеристе, осознавшем, что люди ценнее денег, принесла актеру второй «Золотой глобус» и еще одну номинацию на «Оскар».

close 100% Кадр из фильма «Джерри Магуайер» (1996) TriStar Pictures

«Миссия невыполнима» («Mission: Impossible»), 1996

Фильм, запустивший собственную шпионскую франшизу Круза — эдакую современную «бондиану» с не менее харизматичным агентом спецслужб.

На сегодняшний день история обзавелась семью сиквелами (пять снятых и два анонсированных), а сам Круз, несмотря на приближающееся 60-летие, большую часть трюков все еще исполняет самостоятельно, пугая страховые компании и травмируясь на съемках.

close 100% Кадр из фильма «Миссия невыполнима» (1996) Paramount Pictures

«С широко закрытыми глазами» («Eyes Wide Shut»), 1999 / «Магнолия» («Magnolia»), 1999

1999 год стал переворотным в карьере Круза. На экраны вышли сразу две сильные авторские картины с его участием. В «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика актер снялся вместе со своей тогдашней женой Николь Кидман. Это непростая драма о закулисье счастливого брака, в котором идеальный фасад скрывает нелицеприятные подробности супружеской жизни.

В «Магнолии» Пола Томаса Андерсона Круз исполнил роль эксцентричного тренера по личностному росту: подчеркнуто маскулинного альфа-самца, глубоко травмированного собственным отцом. Очередной «Золотой глобус» и третья номинация на «Оскар» в карьере звезды. Оба проекта расширили фильмографию актера, доказав, что ему под силу не только напряженные триллеры и экшен-боевики, но и крепкие человеческие драмы.

close 100% Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами» (1999) Stanley Kubrick Productions

«Ванильное небо» («Vanilla Sky»), 2001/ «Особое мнение» («Minority Report»), 2002

В новое тысячелетие Круз вошел через фантастический жанр. «Ванильное небо» Кэмерона Кроу и «Особое мнение» Стивена Спилберга изучают само понятие времени, но делают это по-разному.

Первый фильм — ремейк испанской мистической драмы Алехандро Аменабара с Пенелопой Крус (актриса снялась в обеих лентах). Второй — экранизация фантастического романа Филипа К. Дика о мире, в котором человека судят еще до совершенного им преступления. В «Ванильном небе» герой Круза пытается разобраться со своим прошлым, в «Особом мнении» — старается исправить будущее.

close 100% Кадр из фильма «Ванильное небо» (2001) «Сделано в Америке» (2017) Universal Pictures Paramount Pictures

«Последний самурай» («The Last Samurai»), 2003

Не теряя надежду получить заветный «Оскар», Круз переключился на историческую драму «Последний самурай», в которой исполнил роль американского солдата, оказавшегося в эпицентре японского восстания 70-х годов XIX века.

Эта работа стала одной из самых сложных и продолжительных в карьере актера. На то, чтобы научиться владеть самурайским мечом, заговорить на японском и изучить культуру страны, у него ушло почти два года. Заветного «Оскара» Крузу картина так и не принесла, но стала одной из самых интересных в его фильмографии.

close 100% Кадр из фильма «Последний самурай» (2003) Warner Bros. Pictures

«Соучастник» («Collateral»), 2004

Редкая для Круза роль антагониста. В мрачном триллере Майкла Манна актер исполнил роль киллера, который берет в заложники доверчивого таксиста, превращая его тем самым в невольного соучастника.

Это не самая сильная картина в фильмографии Манна, но одна из лучших ролей в карьере Круза, который лишь на своей харизме вытащил слабый и вторичный сюжет.

close 100% Кадр из фильма «Соучастник» (2004) Paramount Pictures

«Солдаты неудачи» («Tropic Thunder»), 2008

Если увидеть Круза в роли злодея — большая редкость, то откровенно комичные амплуа в его карьере — вообще нонсенс. Исключением стала роль грубоватого телебосса в драмеди «Солдаты неудачи».

В проекте актера было сложно узнать за толстым слоем грима, при этом сам образ хамоватого продюсера, исполнявшего в финале ленты зажигательный танец, стал каноническим и породил немало мемов.

close 100% Кадр из фильма «Солдаты неудачи» (2008) DreamWorks SKG

«Обливион» («Oblivion»), 2013 / «Грань будущего» («Edge of Tomorrow»), 2014

В новом десятилетии актер снова вернулся к жанру фантастики. В 2013-м на экраны вышел «Обливион», а годом позже — «Грань будущего». Масштабные студийные проекты стали лидерами проката и помогли Крузу удержать позиции голливудской суперзвезды, которые несколько ослабели после выхода менее удачных «Рока на века» и «Рыцаря дня».

close 100% Кадр из фильма «Грань будущего» (2014) Warner Bros. Pictures

«Мумия» («The Mummy»), 2017/ «Сделано в Америке» («American Made»), 2017

Вышедший на экраны в 2017 году ремейк «Мумии» должен был запустить долгоиграющую франшизу, но в итоге стал самым крупным провалом и зрительским разочарованием в карьере Круза. Для актера его масштаба и послужного списка это был большой удар.

Исправить ситуацию смогла менее претенциозная авантюрная комедия «Сделано в Америке». Это реальная история американского пилота, умудрившегося стать двойным агентом — ЦРУ и наркокартеля Пабло Эскабара.

close 100% Кадр из фильма «Сделано в Америке» (2017) Universal Pictures

«Топ Ган: Маверик» («Top Gun: Maverick»), 2022

В последние годы Круз сконцентрировался исключительно на франшизе «Миссия невыполнима» (и полете в космос), но в 2022 вспомнил и про другой свой былой хит. «Топ Ган: Мэверик» — продолжение истории о пилоте ВМФ США Пите Митчелле, который спустя годы должен вновь обратиться к своему прошлому.

18 мая 2022 года картина была показана вне конкурсной программы 75-го Каннского кинофестиваля. Ленту высоко оценила мировая пресса, отметившая, что 59-летний Круз по-прежнему в отличной физической и актерской форме.