«Пятому элементу» — 25 лет! Вспоминаем, как создавался культовый фильм Люка Бессона

Мировая премьера «Пятого элемента» состоялась 25 лет назад на Каннском кинофестивале 1997 года. Фантастическая драма Люка Бессона с Милой Йовович и Брюсом Уиллисом в главных ролях получила оглушительный успех и на годы вперед определила развитие жанра. В честь юбилея картины «Газета.Ru» рассказывает о малоизвестных фактах ее создания.

Бессон придумал историю еще в школе, но сам фильм был снят благодаря успеху «Леона»

Люк Бессон придумал историю «Пятого элемента» еще во время учебы в старших классах, однако к реализации своего замысла шел больше 20 лет. Постановщик вспоминал, что долгое время продюсеры не решались выделить ему крупный бюджет на съемки масштабного и дорого в производстве «Пятого элемента». Бессон на тот момент уже являлся хорошо известным европейским режиссером авторского кино, но к середине 90-х у него до сих пор не было больших хитов.

Ситуацию кардинальным образом изменил вышедший в 1994 году фильм «Леон» с Жаном Рено и Натали Портман. Во многом именно благодаря успеху криминальной драмы о необычной дружбе киллера и девочки стали возможны съемки «Пятого элемента».

close 100% Кадр из фильма «Пятый элемент» (1997) Gaumont

Йовович получила роль со второго раза, Лилу могла сыграть звезда «Шоугерлз»

Бессон признавался, что самый сложный кастинг в его карьере был связан с поисками актрисы на роль очаровательной инопланетянки Лилу. По разной информации — режиссер отсмотрел от 300 до 800 видеопроб различных артисток. Милла Йовович на тот момент уже успела сняться в популярном «Возвращении в Голубую лагуну», но по большей части все еще была известна именно как модель.

На кастинг к Бессону она пришла при «полном параде»: с укладкой и ярким макияжем. Режиссер с сомнением отнесся к кандидатуре Йовович и отказал ей в роли. Параллельно на Лилу пробовалась звезда «Шоугерлз» Элизабет Беркли. По словам актрисы, она была близка к тому, чтобы получить эту работу, однако продюсеры были против ее кандидатуры после выхода на экраны разгромленного критиками «Шоугерлз».

Через несколько месяцев тщетных поисков Бессон оказался в одной гостинице с Йовович, они встретились в бассейне. Актриса была без кричащего макияжа и укладки, что позволило Бессону рассмотреть ее без «дополнительных фильтров» и отдать заветную роль Лилу — девушки с магнетическим взглядом.

Певец Принс едва не снялся вместо Криса Такера, а Мел Гибсон — вместо Брюса Уиллиса

Изначально роль эксцентричного Руби Рода должен был сыграть Принс. Музыкант даже успел поучаствовать в пробе грима и костюма, но в последний момент отказался от съемок, посчитав своего героя «слишком женственным». В итоге персонаж достался Крису Такеру, который превратил образ в чистое золото.

На главную же роль уставшего от жизни таксиста Корбена Далласа Бессон изначально позвал Мела Гибсона, чей офис на студии Warner Bros. находился рядом с его. Режиссер и актер обсуждали сценарий на протяжении трех месяцев, однако Гибсон предпочел фантастике напряженные триллеры («Выкуп», «Теория заговора»). Вторым выбором Бессона был Брюс Уиллис. «Сейчас, конечно, сложно представить в роли Корбена кого-то другого. Брюс сыграл его блестяще», — вспоминал впоследствии постановщик.

close 100% Кадр из фильма «Пятый элемент» (1997) Gaumont

Уиллис сыграл за небольшой гонорар, но все равно остался в выигрыше

Если Принс и Гибсон сомневались в успехе картины (на самом деле — не они одни), то Уиллис влюбился в проект сразу. «Иногда я снимаюсь за меньшие деньги — просто потому, что мне весело сыграть ту или иную роль», — сказал Бессону актер и подкрепил слова делом. Ради проекта Уиллис согласился на уменьшение своего гонорара, но с одним нюансом — ему причиталась часть отчислений от общих сборов.

Учитывая, что «Пятый элемент» собрал в мировом прокате $263 млн, итоговый гонорар предприимчивого актера оказался дальше больше изначальных договоренностей, на которые он не согласился.

Гари Олдман терпеть не может «Пятый элемент»

Восторги относительно фильма не разделял исполнитель роли главного злодея Зорга — Гари Олдман. Британец остался недоволен финальной версией картины, о чем не раз говорил прессе. Олдман уточнял, что согласился на роль, не читая сценария. Все по той причине, что они с Бессоном прежде успешно работали над «Леоном» — актер подписался в новый проект постановщика «в качестве услуги».

В итоге он посчитал экранный образ своего героя избыточным и абсурдным, а сама история оставила его равнодушным.

close 100% Кадр из фильма «Пятый элемент» (1997) Gaumont

Сцена с выступлением оперной певицы едва не была утрачена в результате несчастного случая

«Пятый элемент» создавался еще до эры цифрового кино — на пленку, бобины с которой самолетом перевозились с места съемок до киностудии. Помощник продюсера Джон Амикарелла рассказывал, что один из чемоданов с бобинами как-то упал при транспортировке в аэропорту и попал под колеса погрузчика.

Часть пленки, на которую были отсняты дубли той самой сцены с оперной певицей Дивой Плавалагуной, не подлежала восстановлению — и съемочная группа испугалась, что этот эпизод фильма навсегда утрачен (переснимать его было слишком дорого). Но монтажеры и техники сумели собрать сцену буквально по частям — из «выживших» отрезков пленки.

Съемки фильма разрушили брак Бессона

На момент съемок Бессон был женат на французской актрисе Майвенн Ле Беско, с которой он начал отношения, когда ей было 15, а ему 31. Именно Ле Беско исполнила в фильме роль оперной певицы (музыкальные партии за нее записала профессиональная вокалистка), однако на площадке у режиссера завязался роман с Миллой Йовович.

К моменту завершения продакшна постановщик и актриса начали жить вместе. Пятилетний брак Бессона с Ле Беско был окончен, а в конце 1997 года режиссер сыграл свадьбу с Йовович.

close 100% Кадр из фильма «Пятый элемент» (1997) Gaumont

Герои разговаривают на вымышленном языке, придуманном Бессоном и Йовович

По сюжету фильма Божественный язык, на котором разговаривает инопланетянка Лилу, — один из древнейших в Галактике. Он состоял из 400 слов, имел свой синтаксис и грамматику — и был с нуля выдуман Бессоном и Йовович.

Жан-Поль Готье разработал все костюмы, а французские художники комиксов придумали мир фильма

Космический сюжет требует космических решений. За создание футуристических костюмов отвечал французский дизайнер Жан-Поль Готье, тогда как вымышленный мир будущего создали художники комиксов Жан «Мебиус» Жиро и Жан-Клод Мезьер, чьими работами годами восхищался Бессон.

Это решение, по мнению многих фанатов фильма, было идеальным, потому что уникальный фантастический мир, в котором развивается сюжет «Пятого элемента», — одно из главных достояний ленты.

close 100% Кадр из фильма «Пятый элемент» (1997) Gaumont

Сцена взрыва в концертном зале на момент создания была самой масштабной в кино

«Пятому элементу» принадлежит немало рекордов: помимо того, что он стал одним из самых кассовых фильмов своего времени, он еще и сумел задать высокую планку для экшн-сцен.

Эпизод с масштабным взрывом на планете Флостон, где состоялся концерт Дивы Плавалагуны, был одним из самых сложных и дорогих на то время. Важный момент: сцена была снята без использования компьютерной графики, все спецэффекты были исключительно настоящими.